O evento Embalos no Espaço de League of Legends começa em 1º de abril

Uma linha de skin intergaláctica totalmente nova está chegando em League of Legends.

O evento Embalos no Espaço do LoL será lançado em 1º de abril, apresentando uma linha de skin que terá uma vibe interestelar retrô com cores brilhantes e mascotes fofos para você dançar no Summoner’s Rift em grande estilo.

A coleção conterá skins para Nunu, Blitzcrank, Samira, Lux, Rumble e Nasus, ao lado de skins Prestígio para Lulu. Ele também conterá a primeira skin para a mais nova campeã do LoL, Gwen, a Costureira Encantada, que será lançada mais tarde na atualização 11.8.

Imagem via Riot Games

Junto com as skins de Embalos no Espaço, os jogadores terão a oportunidade de participar do evento Embalos no Espaço. Além de comprar skins, cromas e emotes na loja, o evento trará um novo sistema de missão no jogo, onde os jogadores terão que escolher entre Toofers ou Frank”. O passe do evento para desbloquear essas missões estará disponível para compra junto com as skins na loja do cliente.

E por último, mas não menos importante, quando você pensava que não havia modos de jogo suficientes para mostrar seu novo Embalos no Espaço, este evento também trará de volta o amado modo Um por Todos aos servidores do LoL na atualização 11.7.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 30 de março.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.