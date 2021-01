Novas skins Saqueadores e Vigias chegam ao LoL em 7 de janeiro

Se você aguarda ansiosamente as novas skins da atualização 11.1 de League of Legends, vai precisar aguentar mais um pouquinho. A Riot Games revelou hoje que as novas skins das linhas Saqueadores e Vigias só chegam daqui a dois dias.

Nas notas oficiais da atualização 11.1, os desenvolvedores anunciaram que as novas skins de Kalista, Kled, Xin Zhao, Quinn e Gragas só ficarão disponíveis para compra na quinta-feira, 7 de janeiro.

Novas skins chegando no PBE, clã! 😉



🗡️Kalista e Kled Saqueadores

🛡️ Quinn e Gragas Vigias pic.twitter.com/50M8C6TZJw — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) December 8, 2020

As cinco skins, que serão os primeiros lançamentos cosméticos de 2021 no LoL, marcam o retorno do universo de Saqueadores e Vigias. A última vez em que saiu algo da mesma coleção foi em 2015, quando as oito skins originais foram lançadas.

splash for Marauder Xin Zhao! pic.twitter.com/ep9dc7VcXx — moobeat (@moobeat) December 8, 2020

Desta vez, Kalista, Kled e Xin Zhao usam a armadura vermelha e prateada para lutar no Summoner’s Rift, defendendo o regime brutal que tomou conta de metade do mundo no início da civilização.

Do outro lado, Quinn e Gragas representam a ordem de um sistema estrito e imperdoável de leis, criadas para conter a ascensão desse regime brutal.

Escolha um lado e use a armadura de sua escolha em 7 de janeiro, quando as novas skins forem lançadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de janeiro.