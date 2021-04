Novas skins do Prime Gaming disponíveis em League of Legends hoje

Os jogadores de League of Legends agora podem reivindicar a última parte do espólio de jogo do Prime Gaming.

Outro fragmento de skin misterioso está disponível para os jogadores receberem através do Prime Gaming. O fragmento de skin é garantido para um campeão que você já possui em sua conta do LoL.

Para reivindicar o fragmento de skin, você deve estar inscrito no Amazon Prime, enquanto sua conta deve estar vinculada à sua conta do LoL. Para reivindicar um fragmento de skin para si mesmo, você precisará clicar no botão “Reivindicar agora” na página de espólio do Prime Gaming depois de vincular suas contas Riot e Prime. A partir daí, inicie o LoL e entre no menu de Espólio para encontrar o fragmento de sua skin.

A Riot e a Amazon Prime planejam disponibilizar três fragmentos de skin por mês. Até agora, em 2021, 12 fragmentos de skin foram lançados para assinantes Prime. O fragmento de skin final para o mês de abril está programado para ser lançado em 29 de abril.

A Riot e a Amazon Prime estão se associando para entregar mais 24 fragmentos de skin entre agora e janeiro de 2022. Os membros do Prime Gaming também podem tirar proveito de espólio no jogo em outros títulos, como Apex Legends, Rainbow Six Siege e VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 19 de abril.