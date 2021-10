Novas skins da linha Feiticeira chegam ao LoL na atualização 11.20

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Fãs de League of Legends, é hora de receber as novas bruxinhas do jogo.

A atualização 11.20 traz alguns mimos para os jogadores. Cinco novas skins da linha Feiticeira chegam ao jogo durante esta atualização, bem a tempo do Halloween. Também haverá uma nova Edição de Prestígio para a skin Morgana Feiticeira, que foi lançada em 2019.

As cinco campeãs que ganham novas skins são:

Poppy Feiticeira

Syndra Feiticeira

Nami Feiticeira

Yuumi Feiticeira

Fiora Feiticeira

Com o Campeonato Mundial 2021 em andamento, a Riot não esqueceu de preparar doces para o Halloween, afinal essas novas skins do LoL são bem agradáveis aos olhos. Chapéus pontudos e abóboras voam por todo lugar, assim como espadas e livros demoníacos, e as skins assustadoras são companhia perfeita para o Capeteemo.

E as travessuras chegam em dobro, já que a Edição de Prestígio de Morgana Feiticeira também será lançada durante esta atualização de League of Legends. Além disso, as novas skins da linha Feiticeira chegam à loja com seus próprios cromas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 05 de outubro.