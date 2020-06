Notas de Atualização do Alfa de League of Legends Wild Rift – 17 de junho

As torres também estão sendo fortalecidas.

A Riot Games está fazendo algumas alterações de balanceamento no alfa de League of Legends: Wild Rift, que está em andamento no Brasil e nas Filipinas. Heróis como Ezreal, Gragas, Vayne, Jinx e Master Yi estão sendo enfraquecidos e fortalecidos nesta atualização.

Aqui estão as notas completas da atualização de 17 de junho para o alfa de Wild Rift.

Campeões

Gragas

Regeneração de mana: De 12 para 15

Regeneração de mana por nível: De 0.7 para 0.9 por nível

Jogar o barril (1)

Multiplicador de PdH: De 0,7 para 0,8

Tempo de Recarga: De 11/10/9/8s para 9,5/8,5/7,5/6,5s

Fúria da Bebedeira (2)

Multiplicador de PdH: De 0,5 para 0,65

Ezreal

Itens recomendados (padrão): Muramana / Força da Trindade / Botas Ionianas + Mercúrio / Espada do Rei Destruído / Gume do Infinito / Lembrete Mortal

Runas recomendadas: Conquistador / Tempestade Crescente / Regeneração / Faixa de Fluxo de Mana

Disparo Místico (1)

Dano: De 15/50/85/120 para 30/65/100/135

Multiplicador de DdA: De 1,1 para 1,2

Master Yi

DdA por nível: De 4.55 para 3.6

Estilo Wuju (3)

Multiplicador de DdA ativo: De 0,35 para 0,25

Vayne

Dardos de Prata (2)

Velocidade de Ataque ativo: De 45/60/76/90% para 40/45/50/55%

Hora Final (Ult)

Tempo de Recarga: De 80/70/60s para 100/80/60s

Jinx

Velocidade de Ataque por nível: De 0,022 para 0,007

Torres

Dano adicional de torres em backdoor: De 10% para 20%

Redução de dano adicional de torres em backdoor: De 66% para 75%

Bônus dominó (redução de dano temporária após a torre anterior ser destruída): De 35% para 50%

A Riot disse que essas mudanças nas torres foram feitas em resposta ao feedback recebido sobre as torres parecerem muito fracas. A empresa acrescentou que está “muito feliz” com o tempo médio das partidas de cerca de 17 minutos e estará observando essas mudanças de perto.

Em observação

A Riot disse que estas são algumas coisas que estarão sob observação para possíveis mudanças futuras.

Golpear: Caçadores estão subindo de nível bem rápido, e estamos acompanhando para ver se superam muito os jogadores das rotas.

Blitzcrank: Seu Puxão Biônico (1) está muito confiável nas rotas.

Nami: Seu controle de grupo parece bem forte, pois ela pode prender os principais alvos com facilidade.

Atiradores: Atiradores estão ficando extremamente poderosos conforme os jogadores se acostumam com os controles, ataques básicos, condução etc.Já percebemos o que a Jinx consegue fazer!Pelo mesmo motivo, Jhin não tem se saído tão bem pelo tempo que demora para recarregar.

Jax: Jax está garantindo muitas partidas com a investida dividida, forçando os adversários a enviarem vários jogadores para impedi-lo. A Riot espera que as mudanças nas torres resolvam isso.

