Notas da atualização 12.7 do League of Legends

A Riot está se preparando para o Mid-Season Invitational com a atualização 12.7.

As notas de atualização de League of Legends desta semana atendem especificamente ao mais alto nível de jogo, visando os profissionais e o próximo Mid-Season Invitational, que está programado para começar em Busan, Coréia do Sul, em 10 de maio.

O MSI 2022 está programado para ser jogado na atualização 12.8, mas esta atualização funcionará como um campo de testes para os desenvolvedores colocarem tudo em ordem antes do primeiro evento internacional do ano. A Riot tem como objetivo agitar o meta para permitir “escolhas mais diversificadas”, fortalecendo campeões de baixo desempenho como Pantheon e Wukong e enfraquecendo itens fortes como Força do Vendaval e Aproximação Invernal.

Aqui está a lista completa de mudanças de balanceamento que chegarão ao LoL na Atualização 12.7.

Campeões

Gangplank

Imagem via Riot Games

Passiva – Julgamento de Fogo

Dano base da queimadura: 55 – 225 (níveis 1 a 18) ⇒ 55 – 310 (níveis 1 a 18)

W – Remover escorbuto

Custo de mana: 80/90/100/110/120 ⇒ 60/70/80/90/100

Gwen

Imagem via Riot Games

E – Avanço Afiado

Restituição do tempo de recarga com o primeiro ataque básico: 50% ⇒ 60%

R – Ponto-Cruz

Tempo de recarga: 120/100/80s ⇒ 100/90/80s

Jayce

Imagem via Riot Games

Crescimento da Vida: 90 ⇒ 95

Vida: 560 – 2.090 (níveis 1 a 18) ⇒ 520 – 2.135 (níveis 1 a 18)

Armadura base: 27 ⇒ 22

Crescimento de armadura: 3,5 ⇒ 3,8 (Armadura no nível 18 inalterada)

Kalista

Imagem via Riot Games

Mana base: 250 ⇒ 300

Velocidade de movimento: 325 ⇒ 330

Crescimento da velocidade de ataque: 4% ⇒ 4,5%

Karthus

Imagem via Riot Games

Q – Devastar

Dano contra monstros: 85% ⇒ 95%

Lee Sin

Imagem via Riot Games

DdA base: 68 ⇒ 66

Q – Onda Sônica / Ataque Ressonante

Dano da Onda Sônica: 55/80/105/130/155 (+100% de DdA adicional) ⇒ 50/75/100/125/150 (+100% de DdA adicional)

Dano mínimo de Ataque Ressonante: 55/80/105/130/155 (+100% de DdA adicional) ⇒ 50/75/100/125/150 (+100% de DdA adicional)

Dano máximo de Ataque Ressonante: 110/160/210/260/310 (+200% de DdA adicional) ⇒ 100/150/200/250/300 (+200% de DdA adicional)

Lilia

Imagem via Riot Games

Passiva – Ramo Onírico

Cura contra campeões: 12 – 140 (níveis 1 a 18) (+12% de PdH) ⇒ 12 – 140 (níveis 1 a 18) (+20% de PdH)

W- Cuidado! Iiip!

Dano: 70/90/110/130/150 (+35% de PdH) ⇒ 80/100/120/140/160 (+35% de PdH)

Neeko

Imagem via Riot Games

W – Metamorfa

Dano mágico adicional do passivo: 50/70/90/110/130 (+60% de PdH) ⇒ 50/80/110/140/170 (+60% de PdH)

Velocidade de movimento adicional do passivo: 10/15/20/25/30% ⇒ 10/17,5/25/32,5/40%

Pantheon

Imagem via Riot Games

Regeneração de Vida base: 9 ⇒ 7,5

Q – Lança Meteórica

Alcance do Q (Toque): 550 unidades ⇒ 600 unidades

Largura do Q (Toque): 150 unidades ⇒ 120 unidades

E – Égide Impetuosa

Pantheon não sofre mais Lentidão ao se mover para trás enquanto o E – Égide Impetuosa está ativo

R – Constelação Cadente

Pantheon agora aterrissa no destino 0,25s mais cedo

Rengar

Imagem via Riot Games

Q – Selvageria

[Novo]: Dano adicional do Q – Selvageria é reduzido em 40% contra estruturas

W – Rugido de Batalha

Dano mágico adicional contra monstros: 65 – 130 (níveis 1 a 18) ⇒ 85 – 150 (níveis 1 a 18)

Correções de erros

O Grompe voltou a conceder acúmulos de Ferocidade para o Rengar.

Ryze

Imagem via Riot Games

Q – Sobrecarga

Dano mágico: 70/90/110/130/150 (+45% de PdH) (+3% de Mana adicional) ⇒ 70/90/110/130/150 (+50% de PdH) (+2% de Mana adicional)

Wukong

Imagem via Riot Games

Q – Golpe Esmagador

Tempo de Recarga: 9/8,5/8/7,5/7s ⇒ 8/7,5/7/6,5/6s

W – Guerreiro Trapaceiro

Tempo de recarga: 20/19/18/17/16s ⇒ 20/18/16/14/12s

[Novo]: Wukong agora pode avançar e atravessar terrenos usando o W – Guerreiro Trapaceiro

E – Resplendor das Nuvens

Dano mágico: 80/110/140/170/200 (+80% de PdH) ⇒ 80/110/140/170/200 (+100% de PdH)

Bônus mágico adicional contra monstros: 50% ⇒ 80%

Yasuo

Imagem via Riot Games

Vida: 490 ⇒ 520

R – Último suspiro

Temp ode Recarga: 80/55/30s ⇒ 70/50/30s

Yone

Imagem via Riot Games

R – Destino Selado

Tempo de Recarga: 120/100/80s ⇒ 120/90/60s

Zeri

Imagem via Riot Games

Crescimento de DdA: 2 ⇒ 1,5

Dano de ataque : 53 – 87 (níveis 1 a 18) ⇒ 50 – 75,5 (níveis 1 a 18)

Armadura base: 22 ⇒ 20

Crescimento da Vida: 90 ⇒ 95

Vida no nível 18: 2.030 ⇒ 2.115

Q – Rajada Reluzente

Dano físico total: 10/15/20/25/30 (+110% do DdA total) ⇒ 7/9/11/13/15 (+110/112,5/115/117,5/120% do DdA total)

[Atualização]: O Q – Rajada Reluzente agora aplica efeitos ao contato apenas uma vez por conjuraçã o

o [Atualização]: Zeri agora só pode receber um acúmulo do R – Impacto Eletrizante e uma instância de RTR do E – Faísca Acelerada por conjuração do Q – Rajada Reluzente (exceto Acerto Crítico)

[Novo]: Acertos Críticos com o Q – Rajada Reluzente concedem um acúmulo adicional do R – Impacto Eletrizante e uma instância adicional de RTR do E – Faísca Acelerada (máximo de dois acionamentos por conjuração: um ao atingir o Q em um Campeão e outro se a habilidade causar um Acerto Crítico em um Campeão)

W – Laser de Ultrachoque

Dano mágico: 40/75/110/145/180 (+100% do DdA total)(+60% de PdH) ⇒ 10/45/80/115/150 (+120% do DdA total)(+70% de PdH)

E – Faísca Acelerada

Tempo de Recarga: 23s ⇒ 28/26,5/25/23,5/22s

R – Impacto Eletrizante

Cooldown: 100/90/80s ⇒ 120/95/70s

Itens

Máscara Abissal

Redução de resistência mágica de Destroçar: 5 (+1% de Vida adicional), limite de 20 ⇒ 5 (+1,2% de Vida adicional), limite de 25

Força do Vendaval

Tempo de recarga do ativo: 90s ⇒ 110s

Regenerador de Pedra da Lua

Cura e resistênciado escudo adicionais por acúmulo: 7% (máximo de 35% com 5 acúmulos) ⇒ 6% (máximo de 30% com 5 acúmulos)

Glaive Sombria

Custo total: 2.400 de ouro ⇒ 2.300 de ouro

Custo da combinação: 600 de ouro ⇒ 500 de ouro

Tempo de recarga do Blecaute: 45s ⇒ 35s

Aproximação do inverno

Custo total: 2.600 de ouro ⇒ 2.700 de ouro

Custo da combinação: 1.000 de ouro ⇒ 1.100 de ouro

Vida: 400 ⇒ 350

Correção de erro: O Escudo base de Fimbulwinter voltou a ser devidamente atualizado com o nível do Campeão

Runas

Tônico de Distorção do Tempo

Restauração imediata de Vida e Mana: 50% ⇒ 30%

Velocidade de movimento adicional: 5% ⇒ 4%

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 12 de abril.