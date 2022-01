Notas da atualização 12.1 do League of Legends

Um novo ano, uma nova temporada de League of Legends.

A Riot Games está dando início à nova temporada de Summoner’s Rift com uma reinicialização suave, mudanças para decaimento e algumas outras atualizações visuais no cliente e na interface do usuário. Para completar, várias mudanças de balanceamento para campeões e itens estão chegando ao jogo na atualização 12.1, junto com um novo conjunto de skins Sabugueiro.

Aqui está a lista completa de mudanças da atualização 12.1 do LoL.

Campeões

Diana

Passiva – Espada de Prata Lunar

Multiplicador de PdH: de 40 por cento para 50 por cento

Dano causado a monstros: de 250 por cento para 300 por cento

Gangplank

Q – Negociarrr

Custo de mana: de 60/55/50/45/40 para 55/50/45/40/35

Tempo de Recarga: de cinco segundos para quatro segundos

Rek’sai

E – Mordida Feroz

Dano físico: de 50/60/70/80/90 (+85% de DdA adicional) para 55/60/65/70/75 (+85% de DdA adicional)

E – Túnel

Tempo de Recarga: de 26/23/20/17/14 segundos para 26/24/22/20/18 segundos

Sona

Atributos Base

Crescimento de Armadura: de 3.3 para 3

E – Canção da Celeridade

Tempo de Recarga: de 12 segundos para 14 segundos

Itens

Eclipse

Tempo de recarga de Lua Sempre Crescente (corpo a corpo): de seis segundos para oito segundos

Força da Natureza

Duração do acúmulo de absorção: de cinco para sete

Redução de dano mágico: de 20 por cento para 25 por cento

Arco-escudo Imortal

Dano de ataque: de 55 para 50

Escudo do Salva-vidas: de 300 a 800 (com base no nível) para 275 a 650 (com base no nível)

Limite da Razão

Resistência mágica: de 50 para 40

Temporada Ranqueada 2022

Início da temporada ranqueada e Etapa 1

A temporada ranqueada do Summoner’s Rift está programada para começar na sexta-feira, 7 de janeiro. Todas as contas ranqueadas receberão uma redefinição parcial de cinco tiers para a colocação inicial. Jogadores Ouro I, por exemplo, começarão como Prata II.

A tabela a seguir inclui os horários de início da temporada para cada região:

Região e cidades importantes Horário local Horário PST OC1 (Austrália/Sydney) 7 de janeiro, 04:00:01 AEDT 6 de janeiro, 09:00:01 PST JP1 (Ásia/Tóquio) 7 de janeiro, 04:00:01 JST 6 de janeiro, 11:00:01 PST KR (Ásia/Seul) 7 de janeiro, 04:00:01 KST 6 de janeiro, 11:00:01 PST CN (Ásia/Xangai)* 7 de janeiro, 09:00:01 CST* 6 de janeiro, 17:00:01 CST* PH (Ásia/Manila) 7 de janeiro, 04:00:01 PST 6 de janeiro, 12:00:01 PST SG (Ásia/Singapura) 7 de janeiro, 04:00:01 +08 6 de janeiro, 12:00:01 PST TW (Ásia/Taipei) 7 de janeiro, 04:00:01 CST 6 de janeiro, 12:00:01 PST TH (Ásia/Bangkok) 7 de janeiro, 04:00:01 +07 6 de janeiro, 13:00:01 PST VN (Ásia/Cidade de Ho Chi Minh) 7 de janeiro, 04:00:01 +07 6 de janeiro, 13:00:01 PST RU (Europa/Moscou) 7 de janeiro, 04:00:01 MSK 7 de janeiro, 17:00:01 PST TR1 (Europa/Istambul) 7 de janeiro, 04:00:01 +03 7 de janeiro, 17:00:01 PST EUN1 (Europa/Varsóvia) 7 de janeiro, 04:00:01 CET 7 de janeiro, 19:00:01 PST EUW1 (Europa/Londres) 7 de janeiro, 04:00:01 GMT 7 de janeiro, 20:00:01 PST BR1 (América/São Paulo) 7 de janeiro, 04:00:01 -03 (BRT) 6 de janeiro, 23:00:01 PST LA2 (América/Buenos Aires) 7 de janeiro, 04:00:01 -03 (BRT) 6 de janeiro, 23:00:01 PST LA1 (América/Cidade do México) 7 de janeiro, 04:00:01 CST 7 de janeiro, 02:00:01 PST NA1 (América/Los Angeles) 7 de janeiro, 04:00:01 PST 7 de janeiro, 04:00:01 PST

As recompensas exclusivas da Etapa 1 da temporada são as seguintes:

Ícone de Invocador da Vex

Emotes da Vex

Vex – Campeã permanente

Cápsula de Eternos Série 1

Mudanças no decaimento dos tiers mais altos

As regras de decaimento para os tiers mais altos (Mestre, Grão-Mestre e Desafiante) estão mudando na Temporada 2022. Essas mudanças visam corrigir alguns erros de colocação e melhorar a experiência envolvendo o gerenciamento de partidas, de acordo com a Riot. Essas mudanças não se aplicam a Diamante e abaixo.

Dias acumulados para pessoas nos tiers mais altos: de 10 dias para 14 dias

Taxa de decaimento: de 250 PdL por dia paara 75 PdL por dia

Limite de decaimento nos tiers mais altos: de Diamante I para Diamante II

Atualizações visuais

A Armadura Ranqueada se transformou em Insígnias Ranqueadas! Vocês podem conferir o novo visual dos ranques no Perfil, na página de ranqueadas, nos saguões de partida e na lista de amigos.

As molduras da tela de carregamento foram atualizadas para combinar com as novas Insígnias Ranqueadas.

Várias partes da interface dos saguões de partida foram reorganizadas para serem mais claras.

Clash do Deus da Forja

Para comemorar o início da temporada ranqueada de 2022, realizaremos um torneio Clash especial Deus da Forja com as seguintes recompensas temáticas:

Tres troféus

Três bandeiras

Cinco logotipos de equipe

O Clash do Deus da Forja só acontecerá em um fim de semana. A formação de equipe para o Clash abre em 10 de janeiro, com as partidas ocorrendo nos dias 15 e 16 de janeiro. O Clash do Deus da Forja não faz parte da temporada regular do Clash. O primeiro torneio Clash oficial de 2022 acontecerá na atualização 12.4.

Correções de erros e mudanças na qualidade de vida

Sistemas comportamentais: a detecção de mortes intencionais foi melhorada para levar em consideração mais variáveis (implementação em todas as regiões durante esta atualização).

Recompensas de objetivo: alvos com Recompensas de Objetivo ativas agora terão barras de Vida diferentes para indicar o status de recompensa.

O Kled não ressurge mais com uma quantidade incorreta de Vida.

O Kled não pode mais ser atingido por projéteis imediatamente antes ou durante a animação de desmontar, já que ele fica inalvejável durante esses momentos.

Atacar um alvo um inimigo marcado pelo W – Armadilha Mecânica Yordle ou E – Rede Calibre 90 , não concede mais acúmulos incorretos para a Passiva – Bem na Mira da Caitlyn.

ou , não concede mais acúmulos incorretos para a da Caitlyn. Caitlyn não consegue mais mudar o alvo do Bem na Mira durante a conjuração do E – Rede Calibre 90 .

. Se um Campeão for atingido pelo W – Armadilha Mecânica Yordle e pelo E – Rede Calibre 90 da Caitlyn ao mesmo tempo, o Alcance de Ataque estendido do Bem na Mira não é mais cancelado.

e pelo da Caitlyn ao mesmo tempo, o Alcance de Ataque estendido do Bem na Mira não é mais cancelado. A Redução do Tempo de Recarga de ultimates do passivo do Arco do Axioma agora escala corretamente com a runa Caça Suprema.

A Velocidade de Ataque adicional da runa Ritmo Fatal com o máximo de acúmulos não persiste mais contra alvos não Campeões.

Os Mipes do Bardo não podem mais ser alvejados quando ele atravessa um Hexportal.

O R – Têmpera do Destino do Bardo agora interage corretamente com o Aprimoramento Glacial.

do Bardo agora interage corretamente com o Aprimoramento Glacial. As dicas flutuantes da Pedra-vigia Observadora e da Pedra-vigia Vigilante agora incluem o número de sentinelas posicionadas no momento.

A Passiva – Blindagem da Vi agora é ativada corretamente em todas as estruturas.

da Vi agora é ativada corretamente em todas as estruturas. O R – Refúgio da Ovelha dos Kindred não sobrecuram mais os Campeões.

dos Kindred não sobrecuram mais os Campeões. Se o Lucian estiver silenciado, os ataques básicos dele agora continuam com os efeitos da Passiva – Disparo Iluminado .

. O Q – Lança Meteórica do Pantheon não entra mais em Tempo de Recarga completo caso seja interrompido durante a conjuração de toque.

do Pantheon não entra mais em Tempo de Recarga completo caso seja interrompido durante a conjuração de toque. O indicador de alcance do Q – Lança Meteórica do Pantheon foi corrigido e agora muda de acordo com as versões de conjuração corretamente.

do Pantheon foi corrigido e agora muda de acordo com as versões de conjuração corretamente. As interações do Sylas ao roubar o R – Centelha Final da Lux e o R – Metendo Bala da Miss Fortune foram corrigidas.

da Lux e o da Miss Fortune foram corrigidas. Se a Vex morrer durante uma conjuração consecutiva do R – Onda Sombria , o Tempo de Recarga agora é redefinido corretamente.

, o Tempo de Recarga agora é redefinido corretamente. O Q – Diplomacia Noxiana do Talon não consegue mais atingir Campeões inimigos inalvejáveis.

do Talon não consegue mais atingir Campeões inimigos inalvejáveis. Consumir a marca de Veneno Cristalino do E – Fratura do Skarner agora causa o dano adicional correto.

do Skarner agora causa o dano adicional correto. Os efeitos sonoros de desativação do Q – Torre Evolutiva H-28G do Heimerdinger foram restaurados em várias skins.

do Heimerdinger foram restaurados em várias skins. Os efeitos sonoros de explosão do E – Granada de Tempestade de Elétrons CH-2 do Heimerdinger não serão mais tocados repetidas vezes ao atingir um inimigo.

Próximas skins e cromas

Skins

Gnar Sabugueiro

Rek’Sai Sabugueiro

Cromas

Gnar Sabugueiro

Rek’Sai Sabugueiro

