Notas da atualização 11.20 de League of Legends

A Riot Games está respirando fundo com a atualização de League of Legends desta semana.

Depois de duas grandes atualizações, que incluíram uma miríade de mudanças para o Mundial 2021, os desenvolvedores estão fazendo apenas alguns ajustes de campeão na atualização 11.20.

Alguns campeões que devem receber mudanças incluem Amumu, que vinha causando estragos na posição de suporte, e Singed, que estava ficando um pouco “fora de controle” na rota superior.

Aqui está a lista completa de mudanças para a atualização 11.20 do LoL

Campeões

Amumu

Imagem via Riot Games

Q – Lançar Bandagens

DANO: 70/100/130/160/190 (+85% de PdH) ⇒ 70/95/120/145/170 (+85% de PdH)

⇒ 70/95/120/145/170 (+85% de PdH) CUSTO DE MANA: 30/35/40/45/50 ⇒ 70

Darius

Imagem via Riot Games

W – Ataque Mutilador

TEMPO DE RECARGA: 7/6,5/6/5,5/5s ⇒ 5s

Elise

Imagem via Riot Games

VIDA BASE: 534 ⇒ 555

⇒ 555 CRESCIMENTO DE ARMADURA: 3,35 ⇒ 4

Hecarim

Imagem via Riot Games

W – Espírito do Pavor

TEMPO DE RECARGA: 22/21/20/19/18s ⇒ 18s

⇒ 18s LIMITE DE CURA CONTRA TROPAS E MONSTROS: 90/120/150/180/210 ⇒ 120/150/180/210/240

Irelia

Imagem via Riot Games

Passiva – Fervor Ioniano

MULTIPLICADOR DE DDA ADICIONAL COM MÁXIMO DE ACÚMULOS: 30% ⇒ 20%

Jarvan IV

Imagem via Riot Games

Passiva – Cadência Marcial

DANO ADICIONAL: 10% da Vida atual do alvo ⇒ 8% da Vida atual do alvo

Shen

Imagem via Riot Games

Passiva – Barreira de Ki

ESCUDO: 60 – 111 (com base no nível) (+14% de Vida adicional) ⇒ 50 – 101 (com base no nível) (+14% de Vida adicional)

Singed

E – Lançar

DANO BASE: 50/65/80/95/110 ⇒ 50/60/70/80/90

MULTIPLICADOR DE DANO: 75% de PdH ⇒ 60% de PdH

Taliyah

Q – Voleio Entrelaçado

DANO CAUSADO A MONSTROS POR PEDRAS SUBSEQUENTES: 80% ⇒ 75%

Udyr

R – Postura da Fênix

DANO EM FORMA DE CONE: 50/95/140/185/230/275 (+80% de PdH) ⇒ 60/110/160/210/260/310 (+80% de PdH)

Itens

Mandato Imperial

DANO ADICIONAL NO ACERTO INICIAL: 36 – 60 (com base no nível) ⇒ 45 – 75 (com base no nível)

⇒ 45 – 75 (com base no nível) Correção de erro: O dano causado pela marca do Mandato Imperial agora será corretamente atribuído ao Campeão que a consumiu.

Mudanças na Selva

Golpear

CURA COM BASE NA VIDA MÁXIMA: 15% ⇒ 10%

Acampamentos da selva

DDA BASE DO GROMPE: 78 ⇒ 74

⇒ 74 DDA BASE DO KRUGUE ANCIÃO 78 ⇒ 74

Clash do Mundial

A formação de equipes para o primeiro fim de semana do Clash do Mundial começará no dia 11 de outubro, com partidas ocorrendo nos dias 16 e 17 de outubro. Além das recompensas habituais (troféu, bandeira e logotipo), o Clash do Mundial também contará com uma Cápsula de espólio adicional, contendo:

Do 1º ao 7º lugar (participantes com bilhetes Premium) : (1) skin Campeonato permanente aleatória

: (1) skin Campeonato permanente aleatória 1º lugar (participantes com bilhetes Básico e Premium) : (1) Orbe do Mundial

: (1) Orbe do Mundial Do 8º ao 15º lugar (participantes com bilhetes Premium) : (1) Fragmento de Skin Campeonato

: (1) Fragmento de Skin Campeonato Todos os participantes do Clash do Mundial (bilhetes Básico e Premium): (1) ícone Clash Dracomante

Correções de erros e mudanças na qualidade de vida

[Atualização] [Experiência para Iniciantes] O Brand substituirá a Ahri no tutorial do League of Legends. A Seraphine substituirá o Brand como um dos Campeões que podem ser habilitados na missão “Tempestade de magia”.

[Atualização] [Sistemas Comportamentais] As mudanças na penalidade por ociosidade continuarão sendo implementadas em outras regiões, com exceção da Coreia e da China.

Corrigimos um bug que invalidava a vitória se todas as pessoas participantes fechassem simultaneamente seus clientes com o comando Alt+F4 no fim da partida.

As cores da Sombra da Vex Emissária da Luz e das paredes do Jarvan IV Mundial 2021 foram corrigidas para combinar com os respectivos cromas.

Quando abate o alvo marcado, o Sylas voltou a redefinir o Tempo de Recarga do R – Onda Sombria roubado da Vex.

roubado da Vex. Campeões movidos por habilidades que criam terreno, como o W – Cristalizar da Anivia e o R – Cataclisma do Jarvan IV, não são mais marcados incorretamente pela Passiva – Destruição e Escuridão da Vex.

da Anivia e o do Jarvan IV, não são mais marcados incorretamente pela da Vex. Corrigimos um bug em que alguns Feitiços de Invocador podiam ser usados no estado de Ressurreição do Anjo Guardião.

A presença de outro inimigo no trajeto não afeta mais a Velocidade de Movimento adicional em direção a inimigos do W – Caçada Sangrenta do Warwick.

do Warwick. A animação do Q – Selvageria do Rengar voltou a ser reproduzida quando os itens Chicote Ferrifarpo, Hemodrenário ou Quebrapassos são ativados.

do Rengar voltou a ser reproduzida quando os itens Chicote Ferrifarpo, Hemodrenário ou Quebrapassos são ativados. Um bug que fazia a Lágrima da Deusa ganhar um acúmulo mesmo se o Q – Devastar do Karthus não atingisse um alvo válido foi corrigido.

do Karthus não atingisse um alvo válido foi corrigido. O clone do W – Metamorfa da Neeko não morre mais prematuramente se a Campeã tiver um Alternador Hextec e sofrer dano enquanto estiver invisível.

da Neeko não morre mais prematuramente se a Campeã tiver um Alternador Hextec e sofrer dano enquanto estiver invisível. O Tahm Kench não recebe mais visão do Wukong durante toda a partida se usar o R – Devorar em um dos clones.

em um dos clones. O Q – Escuridão Perfurante da Senna voltou a conceder acúmulos de Pressione o Ataque .

da Senna voltou a conceder acúmulos de . A Vex não consegue mais reconjurar o R – Onda Sombria na Gwen dentro do W – Névoa Sagrada .

na Gwen dentro do . O E – Socorro, Pix! agora concede corretamente o Escudo ao ser conjurado no clone de um Campeão aliado.

agora concede corretamente o Escudo ao ser conjurado no clone de um Campeão aliado. A cura da Passiva – Fome Eterna do Warwick e da Passiva – Carnívoro do Cho’Gath não funcionam mais em sentinelas, Amuletos e certos objetos criados por Campeões.

do Warwick e da do Cho’Gath não funcionam mais em sentinelas, Amuletos e certos objetos criados por Campeões. O Kayn Assassino das Sombras voltou a receber o ouro total de uma torre local mesmo se a sombra do W – Alcance da Lâmina estiver ativa e dentro do alcance.

estiver ativa e dentro do alcance. O Viktor voltou a obter corretamente 5 Fragmentos Hex da Passiva – Evolução Gloriosa ao abater supertropas e monstros épicos (além de tropas de cerco).

ao abater supertropas e monstros épicos (além de tropas de cerco). A dica flutuante da Passiva – Batida do Amor da Miss Fortune agora inclui a redução de dano adicional causado a tropas.

da Miss Fortune agora inclui a redução de dano adicional causado a tropas. As falas da Anivia foram remasterizadas para ficarem mais claras e suaves.

Os sons de Acertos Críticos da LeBlanc foram restaurados em todas as skins.

O efeito sonoro do avanço do W – Distorção da LeBlanc voltou a ser reproduzido, mesmo se for conjurado de dentro da Névoa de Guerra.

da LeBlanc voltou a ser reproduzido, mesmo se for conjurado de dentro da Névoa de Guerra. O W – Distorção da LeBlanc agora reproduzirá um efeito sonoro para ela e para os aliados quando o indicador de retorno expirar.

Próximas skins e cromas

Imagem via Riot Games

Skins

Poppy Feiticeira

Syndra Feiticeira

Nami Feiticeira

Yuumi Feiticeira

Fiora Feiticeira

Morgana Feiticeira Edição de Prestígio

Cromas

Poppy Feiticeira

Syndra Feiticeira

Nami Feiticeira

Yuumi Feiticeira

Fiora Feiticeira

Thresh Liberto

“Thresh Liberto, lançado originalmente como exclusividade da Loja de Emblemas do evento Sentinelas da Luz, será adicionado à Loja como uma skin que poderá ser comprada normalmente por 750 RP. Também ajustamos a ilustração e o modelo dentro do jogo para que o rosto do Campeão combine com a aparição dele em Thresh Liberto: Uma Noite na Taverna“

