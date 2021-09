Notas da atualização 11.19 de League of Legends

A segunda atualização focada no Mundial está aqui, duas semanas antes do início do torneio de League of Legends em Reykjavik, Islândia.

Desta vez, uma série de fortalecimentos e enfraquecimentos voltados especificamente para o jogo profissional estão chegando ao jogo, junto com um Clash do Mundial e alguns itens especiais com o tema do Mundial. Fizz, Renekton e Ryze são apenas alguns campeões que receberão mudanças de balanceamento antes do Mundial 2021.

Vex, a Melancolista, uma campeã novinha em folha, mas sombria e angustiada, também está fazendo sua estreia na atualização 11.19. E uma versão melhorada de Ultra Rápido e Furioso (URF) está a caminho de Summoner’s Rift.

Aqui está a lista completa de notas e atualizações para a atualização 11.19 do LoL.

Campeões

[Novo] Vex

Passiva – Destruição e Escuridão

Destruição – Periodicamente, Vex é fortalecida pela Destruição, fazendo com que a habilidade básica seguinte dela interrompa avanços e cause Temor nos inimigos.

Escuridão – Sempre que um inimigo próximo usa avanço ou teleporte, ele fica marcado pela Escuridão. O ataque básico seguinte da Vex contra um inimigo marcado detona essa marca, causando dano adicional e diminuindo o Tempo de Recarga da Destruição.

Q – Rajada Mistral

Vex lança uma onda à frente que causa Dano Mágico aos inimigos atingidos. Depois de um tempo, a onda acelera, mas com largura reduzida. A Rajada Mistral detona a Escuridão em qualquer inimigo marcado que for atingido.

W – Espaço Pessoal

Vex recebe um Escudo e emite uma onda de choque que causa Dano Mágico aos inimigos ao redor. Espaço Pessoal detona a Escuridão em qualquer inimigo marcado que for atingido.

E – Penumbra Iminente

A Sombra voa até um determinado local, aumentando de tamanho durante o trajeto. Ao chegar, causa Dano Mágico e Lentidão, além de marcar os inimigos atingidos com Escuridão.

R – Onda Sombria

A Sombra avança, marcando o primeiro Campeão inimigo que for atingido e causando Dano Mágico a ele. Depois, Vex pode reconjurar essa habilidade para que a Sombra a leve até o alvo marcado, causando Dano Mágico adicional.

Se o alvo marcado morrer pouco tempo depois de sofrer dano de Onda Sombria, Vex pode conjurar a habilidade novamente em alguns segundos.

Aatrox

W – Correntes Infernais

TEMPO DE RECARGA: 26/23/20/17/14s ⇒ 20/18,5/17/15,5/14s

Akali

REGENERAÇÃO DE VIDA: 8 ⇒ 9

CRESCIMENTO DE REGENERAÇÃO DE VIDA: 0,5 ⇒ 0,9

Cho’Gath

Q – Ruptura

TEMPO DE RECARGA: 7s ⇒ 6s

Efervescer

Passivo – Lutador Ligeiro

[Removido] Redução de dano adicional contra ataques básicos de Campeões removida

W – Tridente da Pedra Lunar

DANO AO CONTATO: 20/25/30/35/40 (+35% PdH) ⇒ 10/15/20/25/30 (+35% de PdH)

E – Brincalhão / Trapaceiro

TEMPO DE RECARGA: 16/14,5/13/11,5/10 ⇒ 16/14/12/10/8s

R – Lançar Isca

DANO DE BARRIGUDINHO: 150/225/300 (+70% de PdH) ⇒ 150/250/350 (+80% de PdH)

⇒ 150/250/350 (+80% de PdH) DANO DE MORDIDINHA: 200/275/300 (+85% de PdH) ⇒ 225/325/425 (+100% de PdH)

⇒ 225/325/425 (+100% de PdH) DANO DE GIGALODONTE: 250/325/400 (+100% de PdH) ⇒ 300/400/500 (+120% de PdH)

Galio

W – Escudo de Durand

TEMPO DE RECARGA: 18s ⇒ 18/17,5/17/16,5/16s

Gragas

W – Fúria da Bebedeira

DANO MÁGICO ADICIONAL: 20/50/80/110/140 (+7% da Vida máxima do alvo) (+60% de PdH) ⇒ 20/50/80/110/140 (+7% da Vida máxima do alvo) (+70% de PdH)

Gwen

REGENERAÇÃO DE VIDA: 7 ⇒ 8,5

Kennen

Q – Shuriken Trovejante

DANO: 85/130/175/220/265 (+80% de PdH) ⇒ 75/120/165/210/255 (+75% de PdH)

Mordekaiser

E – Aperto Mortal

TEMPO DE RECARGA: 22/19/16/13/10s ⇒ 18/16/14/12/10s

Poppy

Passivo – Embaixadora de Ferro

TEMPO DE RECARGA: 16/12/8s (nos níveis 1/7/13) ⇒ 13/10/7s (nos níveis 1/7/13)

Qiyana

Q – Lâmina de Ixtal

[Atualização] Se o alvo do combo E+Q da Qiyana ainda estiver dentro do Alcance de Ataque (150 unidades) dela no final do E, será impossível se esquivar

DANO ADICIONAL CONTRA MONSTROS: 25% ⇒ 50%

Renekton

VIDA BASE: 575 ⇒ 590

CRESCIMENTO DE VIDA: 87 ⇒ 92

W – Ruthless Predator

[Atualização] Velocidade da animação da versão fortalecida aumentada em ~13%

DURAÇÃO DO BLOQUEIO DE AÇÕES: 0,525s ⇒ 0,375s (nas versões normal e fortalecida)

Imagem via Riot Games

Q – Sobrecarregar

DANO MÁGICO: 75/100/125/150/175 (+45% de PdH) (+3% de Mana adicional) ⇒ 75/100/125/150/175 (+40% de PdH) (+3% de Mana adicional)

E – Fluxo de Feitiço

TEMPO DE RECARGA: 3,25/3/2,75/2,5/2,25s ⇒ 3,5/3,25/3/2,75/2,5s

Sejuani

Q – Ataque do Ártico

TEMPO DE RECARGA: 20/18/16/14/12s ⇒ 18/16,5/15/13,5/12s

⇒ 18/16,5/15/13,5/12s DANO: 80/130/180/230/280 (+60% de PdH) ⇒ 90/140/190/240/290 (+60% de PdH)

Seraphine

R – Bis

TEMPO DE RECARGA: 180/150/120s ⇒ 160/130/100s

Sion

W – Soul Furnace

ESCUDO: 50/75/100/125/150 (+40% de PdH) (+8/9/10/11/12% de Vida máxima) ⇒ 60/85/110/135/160 (+40% de PdH) (+8/9/10/11/12% de Vida máxima)

Sona

ARMADURA BASE: 28 ⇒ 26

Passiva – Power Chord

CORREÇÃO DE ERRO: Dano de Power Chord aumenta em 20-245 (com base no nível) ⇒ 20-240 (com base no nível)

Q – Hino do Valor

CORREÇÃO DE ERRO: Não pode mais ter inimigos escondidos como alvo

E – Canção da Celeridade

CORREÇÃO DE ERRO: A Lentidão de Power Chord – Tempo não mais ignora os efeitos de redução de Lentidão do alvo

Soraka

R – Desejo

CURA BASE: 150/250/350 (+55% de PdH) ⇒ 130/215/300 (+55% de PdH)

Sylas

MANA BASE: 280 ⇒ 310

REGENERAÇÃO DE MANA: BASE 7 ⇒ 8

Varus

Q – Flecha Perfurante

TEMPO DE RECARGA: 16/14,5/13/11,5/10s ⇒ 16/15/14/13/12s

Ultra Rápido e Furioso

“O URF está de volta com a atualização 11.19, bem a tempo do Mundial! É chegada a hora de alongar esses dedos e se preparar para esmagar seus teclado. Abaixo você pode conferir algumas atualizações importantes.”

Balanceamento

Nesta versão do URF, os desenvolvedores estão usando uma nova estratégia de balanceamento de ajustes em Campeões específicos para esse modo. Isso, de acordo com a Riot, envolve muitas “nuances”, então os desenvolvedores estão escolhendo se manter mais próximos do Summoner’s Rift clássico.

Em vez de se concentrar em uma taxa de vitória de 50 por cento para todos os campeões, a estratégia dos desenvolvedores é “ajustar” os campeões ao URF (e modos de jogo futuros) para ficar mais perto de suas taxas de vitória no Summoner’s Rift. Isso “acomoda melhor as circunstâncias variadas”, porque os campeões muitas vezes não ficam com 50% dos níveis normais.

Como essa nova direção pode “implicar uma série de mudanças”, os ajustes regulares de Campeões no URF serão removidos nos primeiros dois dias da atualização 11.19. Isso inclui modificadores de porcentagem do dano causado, dano recebido, curas e escudos.

Mudanças de mecânica individuais, como o Aurelion Sol tendo mais de três estrelas, serão mantidas.

Uma Atualização Intermediária será feita ao se aproximar da 11.19 com o objetivo de balancear os Campeões no URF de acordo com as novas metas.

Yuumi retém -15% de dano causado, +20% de dano sofrido e -30% de cura.

Escudos

Para garantir que os desenvolvedores não passem batidos por novos campeões, Atualizações Visuais e Mecânicas e atualizações mais pesadas, eles estão enfraquecendo todos os escudos de todos os Campeões consistentemente na atualização 11.19, assim como já fazem para a cura.

REDUÇÃO DE ESCUDO NO URF: 50% de redução no multiplicador ⇒ 30% de redução geral

Valores de ouro das tropas abatidas

Os devs estão fixando os valores de ouro para tropas e baseando os novos valores em um “simples aumento de porcentagem” em relação ao Summoner’s Rift. Isso deve tornar as diferenças “mais fáceis” de entender e menos propensas a “divergir” no futuro.

VALOR BASE DA TROPA CONJURADORA NO URF: 21 de ouro ⇒ 19,6 de ouro (14 de ouro no SR)

⇒ 19,6 de ouro (14 de ouro no SR) VALOR BASE DA TROPA COMBATENTE NO URF: 27 de ouro ⇒ 29,4 de ouro (21 de ouro no SR)

⇒ 29,4 de ouro (21 de ouro no SR) VALOR BASE DA TROPA DE CERCO NO URF: 100 de ouro ⇒ 84 de ouro (60 de ouro no SR)

Clash do Mundial

A formação de equipes para o primeiro fim de semana do Clash do Mundial começará no dia 27 de setembro, com partidas ocorrendo nos dias 2 e 3 de outubro. Além das recompensas habituais do Clash (troféu, bandeira e logotipo), o Clash do Mundial também contará com uma Cápsula de espólio adicional, contendo:

1º lugar (bilhetes Básico e Premium): (1) Orbe do Mundial + (1) skin Campeonato permanente aleatória + (1) ícone Clash Dracomante 2021

(bilhetes Básico e Premium): (1) Orbe do Mundial + (1) skin Campeonato permanente aleatória + (1) ícone Clash Dracomante 2021 Do 2º ao 7º lugar (bilhetes Premium): (1) skin Campeonato permanente aleatória + (1) ícone Clash Dracomante 2021

(bilhetes Premium): (1) skin Campeonato permanente aleatória + (1) ícone Clash Dracomante 2021 Do 8º ao 15º lugar (bilhetes Premium): (1) Fragmento de Skin Campeonato aleatório + (1) ícone Clash Dracomante 2021

(bilhetes Premium): (1) Fragmento de Skin Campeonato aleatório + (1) ícone Clash Dracomante 2021 Para os demais participantes do Clash do Mundial (bilhetes Básico e Premium): (1) ícone Clash Dracomante 2021

(bilhetes Básico e Premium): (1) ícone Clash Dracomante 2021 Recompensas de PV do Clash: agora você poderá acompanhar sua progressão de PV da temporada na aba do Clash, incluindo recompensas de fim de temporada e limiares de PV.

Penalidades por ociosidade

Os desenvolvedores estão adicionando novos níveis de penalidade por ociosidade para “tomar medidas mais contundentes contra quem apresentar comportamento ocioso frequente, garantindo uma experiência de jogo mais saudável” na atualização 11.19.

Os jogadores que avançarem pelos tiers de penalidades por ociosidade, além dos atrasos de fila, estarão sujeitas a uma nova penalidade nos tiers mais altos: o bloqueio de fila. Os atrasos de fila serão reiniciados caso detectemos ociosidade durante qualquer uma das cinco partidas atrasadas.

Essas penalidades serão implementadas em NA e LAS para o teste inicial na Patch 11.19 e em outros lugares no próximo patch.

OCIOSIDADE – TIER 1: 5 minutos de atraso de fila por 5 partidas

OCIOSIDADE – TIER 2: 10 minutos de atraso de fila por 5 partidas

OCIOSIDADE – TIER 3: 15 minutos de atraso de fila por 5 partidas(NOVO)

OCIOSIDADE – TIER 4: 15 minutos de atraso de fila por 5 partidas + 24 horas de bloqueio de fila

(NOVO) OCIOSIDADE – TIER 5: 15 minutos de atraso de fila por 5 partidas + 3 dias de bloqueio de fila

(NOVO) OCIOSIDADE – TIER 6: 15 minutos de atraso de fila por 5 partidas + 7 dias de bloqueio de fila

(NOVO) OCIOSIDADE – TIER 7: 15 minutos de atraso de fila por 5 partidas + 2 semanas de bloqueio de fila

Cliente do LoL

Desde a atualização da versão do cliente do CEF (Chromium Embedded Framework) na atualização 11.17, os desenvolvedores viram “melhorias significativas” no desempenho, confiabilidade e estabilidade do cliente. Eles, no entanto, também notaram que a atualização não roda bem em drivers desatualizados e encorajam os jogadores a verificar se os drivers da placa de vídeo e o sistema operacional estão atualizados.

Correções de erros e mudanças na qualidade de vida

As falas base da Fiora foram remasterizadas para soarem mais claras e consistentes.

Várias dicas flutuantes das Runas Essenciais de Predador foram corrigidas para refletir as mudanças na atualização 11.18.

O Q – Ataque Sifão do Nasus agora aciona efeitos de item que ocorrem ao causar dano de habilidade (tal como Tormenta de Luden ou Lágrima da Deusa).

do Nasus agora aciona efeitos de item que ocorrem ao causar dano de habilidade (tal como Tormenta de Luden ou Lágrima da Deusa). Corrigimos um bug que fazia com que o Q – Surto da Lâmina da Irelia (embora muito raramente) causasse dano dobrado.

da Irelia (embora muito raramente) causasse dano dobrado. Corrigimos um bug que fazia com que se o E – Impulso Heroico do Akshan fosse conjurado e não acertasse um terreno enquanto o seu Q – Bumerangue Vingativo estava ativo, ele conseguia conjurar outro Q – Bumerangue Vingativo imediatamente.

do Akshan fosse conjurado e não acertasse um terreno enquanto o seu estava ativo, ele conseguia conjurar outro imediatamente. O E – Inquebrável do Braum vai bloquear o dano causado pelo Q – Disparo Chocante do Jayce corretamente, caso este seja o primeiro dano causado por um Campeão ao escudo do Braum.

do Braum vai bloquear o dano causado pelo do Jayce corretamente, caso este seja o primeiro dano causado por um Campeão ao escudo do Braum. Corrigimos um bug em que a passiva – Oscilação do Vazio do Malzahar não reduzia corretamente o dano de ataques e habilidades que acionavam a passiva da Laceração Espiritual do Colhedor Noturno.

do Malzahar não reduzia corretamente o dano de ataques e habilidades que acionavam a passiva da Laceração Espiritual do Colhedor Noturno. Corrigimos um bug que fazia com que os efeitos visuais do Q – Oscilação Estelar do Aurelion Sol dessincronizassem quando ele surgia da Névoa de Guerra, fazendo com que eles parecessem estar mais longe do que estavam.

do Aurelion Sol dessincronizassem quando ele surgia da Névoa de Guerra, fazendo com que eles parecessem estar mais longe do que estavam. A Taliyah voltou a conseguir usar o Q – Voleio Entrelaçado com a Passiva em Tempo de Recarga, mesmo se a habilidade tiver sido conjurada sem se mover em Terreno Manipulado.

com a Passiva em Tempo de Recarga, mesmo se a habilidade tiver sido conjurada sem se mover em Terreno Manipulado. Eclipse não concede mais efeitos de Vampirismo Universal contra objetos alvejáveis criados por Campeões, como os barris do Gangplank ou os cogumelos do Teemo.

Lâmina de Doran e Caça Voraz não concedem mais Vampirismo Físico contra sentinelas.

A versão aprimorada por Ornn da Criafendas, Maldição de Icathia, agora concede 8 de PdH por item Lendário, consistentemente.

O dano adicional do ativo do Passos de Areia da Garra do Espreitador será acionado corretamente se usado a curta distância.

Corrigimos um bug em que ser atingido pelo R – Têmpera do Destino do Bardo momentos antes de ativar Passos de Areia da Garra do Espreitador fazia com que as habilidades não pudessem ser conjuradas mesmo depois de sair da Estase.

do Bardo momentos antes de ativar Passos de Areia da Garra do Espreitador fazia com que as habilidades não pudessem ser conjuradas mesmo depois de sair da Estase. Corrigimos um bug que fazia com que o passivo da Laceração Espiritual do Colhedor Noturno não fosse acionado contra Campeões que estavam em Estase no momento em que o item foi comprado.

Corrigimos um bug em que, se um Campeão comprasse Coração Congelado enquanto estava morto, seu efeito passivo, Carícia do Inverno, seria acionado em Campeões que foram recentemente atingidos pelo detentor do item.

Corrigimos um bug que fazia com que as lâminas da Irelia não mudassem de cor quando ela atingia 4 acúmulos da sua passiva – Fervor Ioniano.

Próximas skins e cromas

Skin

Vex Emissária da Luz

Morgana Emissária da Luz

Yone Emissário da Luz

Tryndamere Emissário da Escuridão

Lillia Emissária da Escuridão

Kayn Emissário da Escuridão

Kayn Emissário da Escuridão Edição de Prestígio

Jarvan IV Mundial 2021

Cromas

Vex Emissária da Luz

Morgana Emissária da Luz

Yone Emissário da Luz

Tryndamere Emissário da Escuridão

Lillia Emissária da Escuridão

Kayn Emissário da Escuridão

Jarvan IV Mundial 2021

