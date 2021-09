Notas da atualização 11.18 de League of Legends

A Riot está se preparando para o Campeonato Mundial de League of Legends de 2021 com sua atualização mais recente.

A atualização 11.18 é a “primeira de duas partes das atualizações focadas no Mundial” que virá para o jogo no próximo mês, de acordo com a Riot. Todos os anos, para dar uma “sacudida no meta do Mundial”, os desenvolvedores lançam um conjunto de enfraquecimentos e fortalecimentos voltados para o jogo profissional.

Quase tudo listado abaixo tem o Mundial em mente, mas os desenvolvedores estão “dispostos” a reverter quaisquer alterações de balanceamento se for absolutamente necessário. Ao todo, 23 campeões estão definidos para receber fortalecimentos na atualização, incluindo Fizz, Twitch e Zed.

O Mundial 2021 está previsto para acontecer em Reykjavík, a Laugardalshöll Indoor Sporting Arena da Islândia, de 5 de outubro a 6 de novembro, conforme relatado pelo Dot Esports em 6 de setembro. Um total de 22 equipes de 11 ligas regionais irão competir no torneio de final de ano.

Aqui está a lista completa da atualização 11.18 do LoL.

Campeões

Aphelios

DANO DE ATAQUE BASE: 57 ⇒ 55

Ashe

W – Rajada

TEMPO DE RECARGA: 14/11,5/9/6,5/4s ⇒ 18/14,5/11/7,5/4s

Camille

Passiva – Defesa Adaptativa

TEMPO DE RECARGA: 16/13/10 segundos (nos níveis 1/7/13) ⇒ 20/15/10 segundos (nos níveis 1/7/13)

Draven

Passiva – League of Draven

[ATUALIZADO] A contagem de acúmulos de Adoração agora também é exibida no chat /all, não apenas no chat da equipe

R – Reta da Morte

[Novo] Se Reta da Morte reduzir a Vida do inimigo para um valor menor ou igual aos acúmulos de Adoração, ela o abate.

Dr. Mundo

R – Dosagem Máxima

[Atualizado] Ao conjurar, imediatamente cura 20% da Vida perdida ⇒ Recebe 15/20/25% da Vida perdida como Vida adicional por 10s

⇒ Recebe 15/20/25% da Vida perdida como Vida adicional por 10s [Atualizado] Cura 20/45/70% da Vida máxima ⇒ Cura 20/40/60% da Vida máxima ao longo de 10s

Fizz

Passiva – Lutador Ligeiro

REDUÇÃO DE DANO CONTRA ATAQUES BÁSICOS: 4 (+1% de Poder de Habilidade) ⇒ 8 (+2% de Poder de Habilidade), redução de dano contra outras origens inalterada

W – Tridente da Pedra do Mar

DANO AO CONTATO: 10/15/20/25/30 (+35% de Poder de Habilidade) ⇒ 20/25/30/35/40 (+35% de Poder de Habilidade)

R – Lançar Isca

DANO DO BARRIGUDINHO: 150/250/350 (+80% de Poder de Habilidade) ⇒ 150/225/300 (+70% de Poder de Habilidade)

⇒ 150/225/300 (+70% de Poder de Habilidade) DANO DO DENTUÇO: 225/325/425 (+100% de Poder de Habilidade) ⇒ 200/275/350 (+85% de Poder de Habilidade)

⇒ 200/275/350 (+85% de Poder de Habilidade) DANO DO GIGALODONTE: 300/400/500 (+120% de Poder de Habilidade) ⇒ 250/325/400 (+100% de Poder de Habilidade)

Gangplank

VIDA 540 ⇒ 570

CRESCIMENTO DE VIDA 82 ⇒ 90

Jayce

Passiva – Capacitor Hextec

DURAÇÃO DA VELOCIDADE DE MOVIMENTO ADICIONAL E DO EFEITO FANTASMA: 1,25s ⇒ 0,75s

Jinx

Q – Trocando!

CUSTO DE MANA DO FISHBONES: 20 ⇒ 16/17/18/19/20

Kai’Sa

E – Sobrecarga

TEMPO DE RECARGA: 16/15/15/13/12s ⇒ 16/14,5/13/11,5/10s

Kalista

R – Chamado do Destino

DURAÇÃO DO ARREMESSO AO AR: 1,5/1,75/2s ⇒ 1/1,5/2s

Karma

ARMADURA BASE: 26 ⇒ 28

E – Inspiração

ESCUDO BASE: 80/125/170/215/260 ⇒ 90/135/180/225/270

Kog’Maw

E – Gosma do Vazio

DANO: 75/120/165/210/255 (+50% de Poder de Habilidade) ⇒ 75/120/165/210/255 (+70% de Poder de Habilidade)

Lee Sin

DANO DE ATAQUE BASE: 70 ⇒ 68

Lillia

REGENERAÇÃO DE VIDA BASE: 1,5 ⇒ 0,5

CRESCIMENTO DE REGENERAÇÃO DE VIDA: 0,75 ⇒ 0,55

Passiva – Ramo Onírico

CURA CONTRA MONSTROS GRANDES: 18 – 94 (com base no nível) ⇒ 27 – 104 (com base no nível)

Q – Golpes Florescentes

DURAÇÃO DO ACÚMULO DA PASSIVA: 5,5s ⇒ 6,5s

E – Semente Espiral

TEMPO DE RECARGA: 18s ⇒ 16s

Miss Fortune

R – Metendo Bala

TOTAL DE ONDAS: 12/14/16 ⇒ 14/16/18

Morgana

E – Escudo Negro

TEMPO DE RECARGA: 26/24/22/20/18s ⇒ 24/22/20/18/16s

Qiyana

VELOCIDADE DE ATAQUE BASE: 0,625 ⇒ 0,688

REGENERAÇÃO DE VIDA: 1,8 ⇒ 1,5

Q – Lâmina de Ixtal / Cólera Elemental

[Novo] Agora causa 25% de dano adicional a monstros

[Atualização] Se o alvo da Qiyana iniciar um avanço ou teleporte durante o sequenciamento do combo E+Q, a mira do Q será na última posição do alvo antes do avanço/teleporte

do avanço/teleporte [Atualização] Se a Qiyana já tiver inserido um sequenciamento do combo E+Q e perder a visão do alvo quando a conjuração terminar, a mira do Q será na última posição onde o alvo foi visto

E – Audácia

DANO BASE: 60/90/120/150/180 ⇒ 50/80/110/140/170

Renekton

W – Predador Desumano

DURAÇÃO DO ATORDOAMENTO FORTALECIDO: 1,5s ⇒ 1s

⇒ 1s [Atualização] DURAÇÃO DO BLOQUEIO DE AÇÕES PRÓPRIO DO W FORTALECIDO: 0,75s ⇒ 0,52s (mesma duração do W normal)

Rumble

Passiva – Titã do Ferro-velho

VELOCIDADE DE ATAQUE ENQUANTO SUPERAQUECIDO: 50% ⇒ 20% – 80% (com base no nível)

W – Escudo de Sucata

TEMPO DE RECARGA: 7/6,75/6,5/6,25/6s ⇒ 6s

Singed

R – Poção da Insanidade

[Novo] O Singed agora aplica Feridas Dolorosas nos alvos quando causa qualquer dano a eles durante Poção da Insanidade.

Soraka

R – Desejo

[Novo] Remove Feridas Dolorosas dos aliados antes de aplicar a cura.

Taliyah

Q – Voleio Entrelaçado

[Novo] Conjurar Voleio Entrelaçado em Terreno Manipulado agora restitui 50% do Tempo de Recarga da habilidade.

em Terreno Manipulado agora restitui 50% do Tempo de Recarga da habilidade. RAIO DO TERRENO MANIPULADO: 450 ⇒ 300

⇒ 300 DURAÇÃO DO TERRENO MANIPULADO: 45ss ⇒ 25s

Talon

Q – Diplomacia Noxiana

DANO BASE: 65/90/115/140/165 ⇒ 65/85/105/125/145

W – Ancinho

[Novo] Agora causa 50% de dano adicional a monstros.

Thresh

VELOCIDADE DE MOVIMENTO: 335 ⇒ 330

E – Esfolar

DANO MÁGICO ADICIONAL MÁXIMO DO PASSIVO: 100/125/150/175/200% de Dano de Ataque + 1 por Alma ⇒ 80/110/140/170/200% de Dano de Ataque + 1,5 por Alma

Trundle

E – Pilar de Gelo

LENTIDÃO: 32/39/46/53/60% ⇒ 30/34/38/42/46%

Twitch

R – Passando Fogo

DANO DE ATAQUE ADICIONAL: 30/45/60 ⇒ 40/55/70

Urgot

Q – Carga Corrosiva

TEMPO DE RECARGA: 12/11/10/9/8s ⇒ 10/9,5/9/8s

⇒ 10/9,5/9/8s CUSTO DE MANA: 80 ⇒ 70

Varus

DANO DE ATAQUE: 61 ⇒ 59

Passiva – Vingança Viva

VELOCIDADE DE ATAQUE ADICIONAL AO ABATER NÃO CAMPEÕES: 20% ⇒ 10/15/20% nos níveis 1/7/13

Yone

W – Fenda Espiritual

ESCUDO A CADA CAMPEÃO ATINGIDO DEPOIS DO PRIMEIRO: 25% do Escudo base ⇒ 50% do Escudo base

Yuumi

Passiva – Bater e Bloquear

TEMPO DE RECARGA: 18 – 6 (com base no nível) ⇒ 14 – 6 (com base no nível)

Zed

Passiva – Desprezo pelos Fracos

[Novo] Agora causa 100% de dano adicional a monstros (limite de 300 de dano contra monstros épicos inalterado)

Zoe

E – Bolha do Soninho

TEMPO DE RECARGA: 20/18,5/17/15,5/14s ⇒ 16/15/14/13/12s

Itens

Hidra Raivosa

O efeito Fenda da Hidra Raivosa não é mais ativado em torres.

Hidra Titânica

O efeito Fenda da Hidra Titânica não é mais ativado em torres

Glaive Sombria

CUSTO: 2.600 ⇒ 2.400

⇒ 2.400 LETALIDADE: 12 ⇒ 10

Runas

Predador

TEMPO DE ACELERAÇÃO DA VELOCIDADE DE MOVIMENTO: 1,5s ⇒ 1s

⇒ 1s VELOCIDADE DE MOVIMENTO MÁXIMA: 45% ⇒ 60%

Clash do Vazio

O segundo fim de semana do Clash com o tema “Vazio” acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro. A formação de equipes para o primeiro fim de semana começará no dia 13 de setembro.

Histórico de partidas no site

A Riot desativou o site de histórico de partidas na web em 7 de setembro.

“Quase ninguém usa o site oficial do Histórico de Partidas, e não temos problemas com isso.”, disse o líder de comunicação da Riot, Paul Perscheid. “O Histórico de Partidas na web está em uma situação parecida com a dos Clubes: os sites criados pela comunidade superaram o nosso em termos de qualidade de uso dos dados fornecidos pelas nossas APIs. Então, assim como foi o caso com os Clubes, vamos deixar as coisas nas mãos de quem sabe o que faz!”

O cliente ainda vai contar com uma página de Histórico de Partidas.

Correções de erros e mudanças na qualidade de vida

As falas da Quinn foram remasterizadas para ficarem mais claras e suaves.

O Viego não pode mais usar a Passiva – Forja Viva do Ornn para forjar itens durante a possessão.

do Ornn para forjar itens durante a possessão. Quebrar o Escudo de Feitiço do Akshan não interrompe mais o E – Impulso Heroico .

. O Akshan agora pode cancelar o E – Impulso Heroico enquanto estiver silenciado.

enquanto estiver silenciado. O Dr. Mundo não ignora mais todos os CGs subsequentes de dragões de Arautos do Vale depois que o Escudo de Feitiço da Passiva – Vai Para Onde Quer é quebrado pela primeira vez.

é quebrado pela primeira vez. O Q – Talento Natural da Samira voltou a aplicar Roubo de Vida ao ser conjurado durante o E – Ímpeto Indomável .

da Samira voltou a aplicar Roubo de Vida ao ser conjurado durante o . O E – Disparo de Gancho da Camille não é mais cancelado ao usar itens consumíveis.

da Camille não é mais cancelado ao usar itens consumíveis. O Escudo da Passiva – Barreira de Ki do Shen não é mais quebrado ao bloquear um ataque básico dentro da zona do W – Refúgio Espiritual .

do Shen não é mais quebrado ao bloquear um ataque básico dentro da zona do . Fortalecer um aliado com a aura de Melodia do Q – Hino do Valor da Sona voltou a conceder um acúmulo de Carga de Mana da Lágrima da Deusa.

da Sona voltou a conceder um acúmulo de Carga de Mana da Lágrima da Deusa. O Q – Hino do Valor da Sona não concede mais um acúmulo de Accelerando se a habilidade for negada por um Escudo de Feitiço.

da Sona não concede mais um acúmulo de Accelerando se a habilidade for negada por um Escudo de Feitiço. A dica flutuante do W – Mega Adesivo do Singed agora menciona a porcentagem de Lentidão da habilidade.

do Singed agora menciona a porcentagem de Lentidão da habilidade. A dica flutuante do R – O Expurgo do Lucian não menciona mais dano adicional causado a monstros.

do Lucian não menciona mais dano adicional causado a monstros. A dica flutuante da Passiva – Ressonância Revo-Z do Ekko agora menciona o dano adicional causado a monstros da selva.

do Ekko agora menciona o dano adicional causado a monstros da selva. A dica flutuante do E – Equinócio da Soraka agora especifica que o dano é causado somente a Campeões inimigos.

Próximas skins e cromas

Peles

Yorick Pentakill III: Lost Chapter

Mordekaiser Pentakill III: Lost Chapter

Olaf Pentakill III: Lost Chapter

Karthus Pentakill III: Lost Chapter

Kayle Pentakill III: Lost Chapter

Sona Pentakill III: Lost Chapter

Viego Dissonância da Pentakill

Tristana Hextec

Cromas

Yorick Pentakill III: Lost Chapter

Mordekaiser Pentakill III: Lost Chapter

Olaf Pentakill III: Lost Chapter

Karthus Pentakill III: Lost Chapter

Kayle Pentakill III: Lost Chapter

Sona Pentakill III: Lost Chapter

Viego Dissonância da Pentakill

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de setembro.