Notas da atualização 11.15 de League of Legends

Entre na batalha com o mais recente campeão do LoL.

Akshan, o Sentinela Rebelde está fazendo sua estreia no League of Legends durante a atualização 11.15.

Em linha com o evento Sentinelas da Luz em andamento, que começou em 8 de julho, Akshan é um Sentinela que “entra na batalha empunhando uma arma antiga de tremendo poder”, de acordo com a Riot.

Um atirador da rota meio com uma arma de gancho, furtividade e um revive, o campeão é descrito como um “assassino rebelde” e alguém que se encaixa no estilo de jogo “vamos dificultar a vida da galera que joga de Lux”.

“Já faz algum tempo que andamos observando atiradores irem para o meio no cenário profissional e no regular, mas nenhum deles parece estar no lugar certo”, disse o líder de design de jogos, Jeevun “Jag” Sidhu, em 7 de julho. “Eles não fornecem as coisas que os Campeões projetados para o meio deveriam, como Controle de Grupo, acesso ao alvo ou potencial de dano explosivo. Então, queríamos criar uma experiência que tivesse um estilo de assassino distinto, mas também a jogabilidade de um atirador… e juntar esses dois mundos na rota do meio.”

Além do novo campeão, a atualização 11.15 também inclui uma série de mudanças de balanceamento relacionadas à fila solo e jogo profissional. Irelia, Rumble e Shyvana são apenas alguns dos muitos campeões que precisam de ajustes.

Aqui está a lista completa de notas e atualizações para a atualização 11.15 do LoL.

Campeões

[Novo] Akshan

Passiva – Lutando Sujo

Akshan causa Dano Físico explosivo a cada três acertos de ataques ou habilidades de dano. Se o alvo for um Campeão, Akshan também receberá um escudo.

Depois de atacar, Akshan dispara um segundo ataque que causa Dano Físico reduzido. O segundo disparo pode ser cancelado como um ataque básico comum. Se Akshan cancelar o segundo disparo, ele receberá um impulso de Velocidade de Movimento.

Q – Bumerangue Vingativo

Akshan arremessa um bumerangue que causa Dano Físico e revela inimigos atingidos, ganhando alcance a cada vez que atingir um alvo. Os inimigos podem ser atingidos pelo bumerangue uma vez na ida e uma vez na volta.

W – Rebeldia

Passivo: Quando um Campeão inimigo abater um dos aliados de Akshan, esse Campeão inimigo será marcado como Canalha. Quando Akshan eliminar um Canalha, receberá ouro adicional, todos os aliados abatidos pelo Canalha serão ressuscitados na base e a marcação de Canalha será removida de todos os outros inimigos.

Ativo: Akshan fica camuflado por um curto período (ou por tempo indefinido se estiver próximo a um terreno). Durante esse período, ele pode ver rastros que levam até Canalhas, além de receber Velocidade de Movimento e Regeneração de Mana enquanto estiver se movendo em direção a eles.

E – Impulso Heroico

Akshan dispara um gancho que se prende ao primeiro terreno atingido. Enquanto estiver preso, ele pode reconjurar a habilidade para se balançar na direção da conjuração, atirando e causando Dano Físico ao inimigo mais próximo enquanto executa a ação. Durante esse período, ele pode reconjurar novamente para pular na direção do cursor e disparar um último tiro.

O Tempo de Recarga de Impulso Heroico é redefinido quando Akshan elimina um Campeão inimigo.

R – Punição

Akshan trava a mira em um Campeão inimigo e começa a canalizar poder em sua arma para armazenar balas. Ao final da duração ou depois de reconjurar, Akshan dispara as balas armazenadas e cada uma causa Dano Físico com base na Vida perdida da primeira tropa, Campeão ou estrutura atingida.

Akshan pode se mover normalmente e conjurar Impulso Heroico durante a conjuração e disparo de Punição.

Annie

Imagem via Riot Games

Q – DESINTEGRAR

MULTIPLICADOR DE DANO: 80% de PdH ⇒ 75% de PdH

Aurelion Sol

Imagem via Riot Games

Q – OSCILAÇÃO ESTELAR

TEMPO DE RECARGA: 11/10/9/8/7s ⇒ 12/11/10/9/8s

Blitzcrank

Imagem via Riot Games

ATRIBUTOS BASE

ARMADURA 37 ⇒ 40

Q – PUXÃO BIÔNICO

DANO: 70/120/170/220/270 (+100% de PdH) ⇒ 90/140/190/240/290 (+120% de PdH)

Caitlyn

Imagem via Riot Games

Q – PACIFICADORA DE PILTOVER

MULTIPLICADOR DE DANO: 130/140/150/160/170% de DdA ⇒ 130/145/160/175/190% de DdA

Cassiopeia

Imagem via Riot Games

E – PRESAS DUPLAS

DANO BASE FORTALECIDO: 10/30/50/70/90 ⇒ 20/40/60/80/100

Gwen

Imagem via Riot Games

E – AVANÇO AFIADO

VELOCIDADE DE ATAQUE ADICIONAL: 40/50/60/70/80% ⇒ 20/35/50/65/80%

Irelia

Imagem via Riot Games

W – DANÇA DESAFIADORA

MULTIPLICADOR DE DANO: 50% de DdA (máximo de 150% de DdA) ⇒ 40% de DdA (máximo de 120% de DdA)

REDUÇÃO DE DANO: 40% – 80% de Dano Físico, 20% – 40% de Dano Mágico (nos níveis 1 a 18) ⇒ 40% – 70% de Dano Físico, 20% – 35% de Dano Mágico (nos níveis 1 a 18)

Kayle

Imagem via Riot Games

RESISTÊNCIA MÁGICA: 30 ⇒ 26

Kennen

Imagem via Riot Games

Q – SHURIKEN TROVEJANTE

DANO: 75/115/155195/235 (+75% de PdH) ⇒ 85/130/175/220/265 (+80% de PdH)

Mordekaiser

Imagem via Riot Games

W – INDESTRUTÍVEL

TEMPO DE RECARGA: 14/13/12/11/10s ⇒ 12/11/10/9/8s

DANO ARMAZENADO PÓS-MITIGADO PROVENIENTE DO DANO CAUSADO: 35% ⇒ 45%

Nidalee

Imagem via Riot Games

VIDA: 545 (nível 1) ⇒ 570 (nível 1)

CRESCIMENTO DE VIDA: 85 ⇒ 95

Rell

Imagem via Riot Games

W – FERROMANTE

TEMPO DE RECARGA: 13s ⇒ 11s

Estrondo

Imagem via Riot Games

PASSIVA – TITÃ DO FERRO VELHO

[ATUALIZADO] CORREÇÃO DE BUG NO DECAIMENTO DE AQUECIMENTO: Um bug que fazia o decaimento ser inconsistente, em vez dos 4s fixos, foi corrigido

[NOVO] CHECAGEM DE SUPERAQUECIMENTO: Rumble agora superaquece instantemente ao chegar a 100 de Aquecimento em vez de poder conjurar várias habilidades em um curto período antes disso acontecer

[ATUALIZADO] CORREÇÃO DE BUG AO DESFAZER COMPRAS NA LOJA: O Aquecimento do Rumble não volta ao valor anterior ao desfazer compras na Loja

[ATUALIZADO] DICA FLUTUANTE: Agora a dica flutuante indica corretamente a duração de 5,25s do Superaquecimento (duração real inalterada)

E – ARPÃO ELÉTRICO

[ATUALIZADO] CORREÇÃO DE BUG COM CONJURAÇÃO FORA DE ALCANCE: Rumble não para mais de se mover quando tenta usar o Arpão Elétrico a distâncias extremamente longas

Shyvana

Imagem via Riot Games

Q – MORDIDA DUPLA

TEMPO DE RECARGA: 9/8/7/6/5s ⇒ 7/6,5/6/5,5/5s

MULTIPLICADOR DE DANO DO PRIMEIRO ACERTO: 25% de PdH ⇒ 35% de PdH (multiplicadores de DdA inalterados)

MULTIPLICADOR DE DANO DO SEGUNDO ACERTO: 15% de PdH ⇒ 25% de PdH (multiplicadores de DdA inalterados)

Sylas

Imagem via Riot Games

Q – CORRENTES-CHICOTE

DANO DE DETONAÇÃO: 60/115/170/225/280 (+80% de PdH) ⇒ 70/125/180/230/290 (+90% de PdH)

W – REGICIDA

CURA: 30/60/90/120/150 (+45% de PdH) ⇒ 25/50/75/100/125 (+40% de PdH)

CURA MÁXIMA: 60/120/180/240/300 (+90% de PdH) ⇒ 50/100/150/200/250 (+80% de PdH)

Syndra

Imagem via Riot Games

Q – ESFERA NEGRA

CUSTO: 60/65/70/75/80 de Mana ⇒ 40/50/60/70/80 de Mana

Thresh

Imagem via Riot Games

E – ESFOLAR

TEMPO DE RECARGA: 11/10,5/10/9,5/9s ⇒ 13/12,25/11,5/10,75/10s

Viego

Imagem via Riot Games

Q – ESPADA DO REI DESTRUÍDO

DANO BASE: 25/40/55/70/85 ⇒ 15/30/45/60/75

DANO ADICIONAL CONTRA MONSTROS: 10 ⇒ 20

CURA PROVENIENTE DO DANO CAUSADO A TROPAS MARCADAS: 50% ⇒ 10%

Wukong

Imagem via Riot Games

REGENERAÇÃO DE VIDA: 4 ⇒ 2,5

Xayah

Imagem via Riot Games

R – TEMPESTADE DE PLUMAS

TEMPO DE RECARGA: 160/145/130s ⇒ 140/120/100s

Itens

Quebracascos

RESISTÊNCIAS ADICIONAIS DE INVASÃO PIRATA: 20 – 45 de Armadura e Resistência Mágica adicionais (nos níveis 9 a 18) ⇒ 20 – 60 de Armadura e Resistência Mágica adicionais (nos níveis 9 a 18)

RESISTÊNCIAS ADICIONAIS DA TROPA DE INVASÃO PIRATA: 60 – 135 de Armadura e Resistência Mágica adicionais (nos níveis 9 a 18) ⇒ 60 – 180 de Armadura e Resistência Mágica adicionais (nos níveis 9 a 18)

Atualizações no Livro Supremo de Ultimates

Reserva de Feitiço de Invocador Ulternativo

[NOVO] R DO MALPHITE R – Força Incontrolável agora está disponível, com 0 de Aceleração de Habilidade adicional e multiplicadores de 80%

[REMOVIDO] R DO TRYNDAMERE R – Fúria Sem Fim não está mais disponível

Campeões fortalecidos

BARDO: +5% dano causado, -5% dano sofrido

Campeões enfraquecidos

JAX: +5% de dano sofrido

TRUNDLE: +5% de dano sofrido

YUUMI: -5% de dano sofrido e -20% de cura e Escudo ⇒ -5% de dano causado e -25% de cura e Escudo

Feitiços Ulternativos fortalecidos

R DA MISS FORTUNE: 80% de multiplicador de DdA/PdH ⇒ 100% de multiplicador de DdA/PdH

R DO JHIN: 35 de Aceleração de Habilidade adicional ⇒ 45 de Aceleração de Habilidade adicional

R DO EZREAL: 80% de multiplicador de DdA/PdH ⇒ 90% de multiplicador de DdA/PdH

R DA LUX: 80% de multiplicador de DdA/PdH ⇒ 90% de multiplicador de DdA/PdH

R DO XERATH: 90% de multiplicador de DdA/PdH ⇒ 100% de multiplicador de DdA/PdH

Feitiços Ulternativos enfraquecidos

R DO OLAF: 10 de Aceleração de Habilidade adicional ⇒ 0 de Aceleração de Habilidade adicional

Correção de erros e mais

Feitiços Ulternativos com furtividade agora podem ser oferecidos a Campeões com furtividade.

Clones agora copiam corretamente os ícones da barra de Vida, incluindo o ícone do Feitiço Ulternativo. Essa correção também vale para outros casos (ex.: o ícone da Onirruna agora é copiado da forma correta).

O ouro do First Blood agora está igual ao de Summoner’s Rift (150 de ouro ⇒ 100 de ouro).

A ressuscitação da Alma de Dragão agora é acionada depois das outras ressuscitações do Campeão.

O texto de anunciando um roubo de Dragão Destruído foi corrigido.

O Volibear não vai mais cuspir projéteis do Feitiço Ulternativo quando tentar morder alguém.

Gerenciamento de partidas

O gerenciamento de partidas da fila do Livro Supremo de Ultimates foi reajustado! Isso significa que suas partidas agora devem ter pessoas com um nível de habilidade mais equilibrado. A correção aconteceu no meio da atualização passada, mas achamos válido mencioná-la aqui também.

Summoner’s Rift ranqueado divisão três

A Terceira Etapa Ranqueada começa em 8 de agosto às 23h59, horário local de todas as regiões! Lute para chegar ao topo e receber recompensas exclusivas: um ícone de invocador e emotes do Akshan, além de uma Cápsula de Eternos Série 1.

Clash

Clash de Monte Targon: o segundo fim de semana do Clash temático de Monte Targon acontece nos dias 24 e 25 de julho. A formação das equipes para o segundo fim de semana começa em 19 de julho.

Clash de Bandópolis: o primeiro fim de semana do Clash temático de Bandópolis acontece nos dias 7 e 8 de agosto. A formação das equipes para o primeiro fim de semana começa em 2 de agosto. O segundo fim de semana será durante a Atualização 11.16.

Correções de erros e mudanças na qualidade de vida

Os efeitos sonoros de Retorno foram restaurados para Nautilus, Nautilus Abissal, Nautilus Subterrâneo, Nautilus Subterrâneo, AstroNautilus e Nautilus Quebra-mundos.

Os efeitos sonoros do E do Kayn não fazem mais sons de estouros ao entrar em loop.

Os efeitos sonoros globais da transformação do Kayn agora são reproduzidos para aliados e inimigos.

A música de dança do Kayn Odisseia agora muda de acordo com a forma dele.

Os efeitos sonoros ao contato do W do Kayn agora mudam de acordo com a forma dele.

Os efeitos sonoros do Retorno do Kayn agora mudam de acordo com a forma dele.

Os efeitos sonoros de transformação do Kayn agora são reproduzidos em estéreo para quem estiver jogando com ele.

A Velocidade de Movimento do Q – Golpes Florescentes da Lillia voltou a escalar corretamente com o PdH recebido de runas.

da Lillia voltou a escalar corretamente com o PdH recebido de runas. A Passiva – Lâminas Sombrias do Nocturne agora cura a quantidade correta ao causar dano a mascotes.

do Nocturne agora cura a quantidade correta ao causar dano a mascotes. A animação do Q – Golpe de Tentáculo da Illaoi não fica mais travada quando ela insere outro comando logo depois de conjurar a habilidade;

da Illaoi não fica mais travada quando ela insere outro comando logo depois de conjurar a habilidade; A fumaça laranja do Q – Enganar do Shaco agora é exibida corretamente para os inimigos quando a habilidade for conjurada na Névoa de Guerra.

do Shaco agora é exibida corretamente para os inimigos quando a habilidade for conjurada na Névoa de Guerra. Uma das falas do W do Kled e de todas as skins dele foi restaurada.

O Kled Saqueador agora troca de falas corretamente ao ficar montado/desmontado.

Viego agora responde a interações de Campeões da Ilhas das Sombras em vez de Campeões de Demacia.

As falas de provocação da Zoe para o Ezreal e a Lux foram restauradas.

As falas exclusivas da skin Senna True Damage foram restauradas.

Próximas skins e chromas

Imagem via Riot Games

Skins

Graves Sentinela

Pyke Sentinela

Rengar Sentinela

Miss Fortune Destruída

Akshan Ciberpop

Thresh Liberto

Cromas

Graves Sentinela

Pyke Sentinela

Rengar Sentinela

Miss Fortune Destruída

Akshan Ciberpop

