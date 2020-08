Notas da Atualização 10.17 de League of Legends

Riot está de volta com outra atualização de League of Legends.

A atualização 10.17 focará em ajustes simples e balanceamento para campeões. Não há novas skins, conteúdo ou recursos chegando, mas podemos esperá-los na próxima atualização.

A rota inferior é o alvo principal da Atualização 10.17, com a Riot enfraquecendo Caitlyn, a atiradora mais forte do jogo, e fortalecendo alguns dos campeões mais subestimados do LoL. Os jogadores de Kai’Sa, Varus e Xayah vão se divertir.

Aqui está a lista completa da atualização 10.17 do LoL.

Campeões

Aatrox

R – Aniquilador de Mundos

Multiplicador de dano adicional: De 0,2 / 0,25 / 0,3 de dano de ataque para 0,2 / 0,3 / 0,4 de dano de ataque

Caitlyn

Velocidade de movimento: De 330 para 325

Evelynn

Q – Espinho de Ódio

Dano na base da seta: De 30/35/40/45/50 para 25/30/35/40/45

Dano na base dos espinhos: De 30/35/40/45/50 para 25/30/35/40/45

Gragas

Armadura: De 35 para 38

Hecarim

E – Ataque Devastador

Velocidade de movimento adicional: De 25 a 100% (nos primeiros três segundos, com o quarto segundo no valor máximo) para 25 a 85% (nos primeiros três segundos, com o quarto segundo no valor máximo)

Kai’Sa

Crescimento do dano de ataque: De 1,7 para 2

E – Sobrecarga

Velocidade de ataque adicional: De 40/45/50/55/60% para 40/50/60/70/80%

Lux

W – Barreira Prismática

Escudo: De 50/75/100/125/150 (+0,3 de Poder de Habilidade) para 45/65/85/105/125 (+0,35 de Poder de Habilidade)

Custo: De 60 de mana para 60/65/70/75/80 de mana

Correção de erro do escudo triplo: corrigido um erro que fazia com que o efeito da Barreira Prismática se aplicasse três vezes no final da conjuração

Qiyana

W – Terraforme

Multiplicador de dano adicional: De 0,2 de dano de ataque para 0,1 de dano de ataque

E – Audácia

Dano base: De 60/95/130/165/200 para 60/90/120/140/180

Sona

Vida: De 482,36 para 480

Mana: De 340,6 para 340

Q – Hino do Valor

Multiplicador de dano: De 0,5 de Poder de Habilidade para 0,4 de Poder de Habilidade

W – Ária da Perseverança

Multiplicador de cura: De 0,25 de Poder de Habilidade para 0,2 de Poder de Habilidade

E – Canção da Celeridade

Velocidade de movimento adicional em si mesma: De 20% (+0,03 a cada 100 de Poder de Habilidade) para 20% (+0,02 a cada 100 de Poder de Habilidade)

Velocidade de movimento adicional da aura: De 10/11/12/13/14% (+0,03 a cada 100 de Poder de Habilidade) para 10/11/12/13/14% (+0,02 a cada 100 de Poder de Habilidade)

Varus

Crescimento da velocidade de ataque: De 3% para 4%

Xayah

Crescimento de dano de ataque: De 2,9 para 3,5

Yone

Q – Aço Mortal

Dano base: De 20/45/70/95/120 para 20/40/60/80/100

R – Destino Selado

Roubo de vida: não aplica mais o roubo de vida com 100% de efetividade

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 19 de agosto.