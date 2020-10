Notas da atualização 1.0 de Wild Rift

Antes do beta aberto regiona do League of Legends: Wild Rift, a Riot Games lançou a atualização 1.0.

Trouxe sete novos campeões para o jogo, que inicialmente será gratuito para todos. Além disso, algumas alterações de equilíbrio e correções de bugs também foram feitas na primeira atualização de patch do Wild Rift .

Aqui estão as notas completas da atualização 1.0 do Wild Rift.

Beta aberto regional

O beta aberto regional começará em 27 de outubro. Ele estará disponível apenas para jogadores na Indonésia, Japão, Malásia, Cingapura, Coréia do Sul, Tailândia, Camboja, Brunei, Laos, Mianmar e Timor-Leste.

Tempo de inatividade temporário

Para se preparar para o beta aberto, a Riot está suspendendo os testes do iOS e novos downloads do jogo. O jogo estará disponível na App Store da Apple e na Google Play Store a partir de 27 de outubro.

Novos campeões

Lee Sin

Imagem via Riot Games

Um dos campeões mais populares do LoL no PC fez seu caminho para o Wild Rift. O caçador foi lançado junto com Lee Sin Nocaute e Lee Sin Muay Thai.

Outros campeões

Além de Lee Sin, seis outros campeões foram lançados no jogo. Esses campeões são gratuitos para todos os jogadores no beta fechado de 22 a 27 de outubro. Eles estão em uma “fase de teste” e a Riot encorajou os jogadores a entrar no Summoner’s Rift com eles para detectar e relatar erros.

Esses são:

Akali, a Assassina Renegada

Darius, a Mão de Noxus

Draven, o Carrasco de Noxus

Evelynn, Abraço da Agonia

Kai’Sa, Filha do Vazio

Seraphine, a Cantora Sonhadora

Recompensas no jogo

Quando o beta aberto começar na Coréia do Sul e no Japão, os jogadores de LoL no PC existentes poderão fazer o login usando suas contas Riot. Ao fazer isso, eles receberão recompensas com base em seu “tempo e investimento monetário” no LoL do PC.

A Riot disse que jogadores de outras regiões também podem vincular suas contas da Riot. Eles receberão recompensas como campeões e skins “no final do ano”.

Alterações de balanceamento

Itens

Cajado do Arcanjo

Mana por acúmulo: de 12 para 15

Manamune

Bônus de DdA: de um por cento para dois por cento

Mana por acúmulo: de 8 para 10

Muramana

Bônus de DdA: de um por cento para dois por cento

Lágrima da Deusa

Mana por acúmulo: de seis para oito

Winter’s Approach

Mana por acúmulo: de oito para 15

Sistemas de Jogo

Penalidade por ausência

A Riot disse que leva a ausência “muito a sério”, mas também entende que coisas inesperadas podem acontecer. Conseqüentemente, as penalidades para ausências foram reduzidas.

Primeira penalidade por ausência (três a seis minutos): 10-30 minutos

Primeira penalidade por ausência (mais de seis minutos): 20-60 minutos

Outras penalidades por ausência dentro de sete dias: Seis a 12 horas

Correções de erros

A atualização trouxe várias correções de erros para o jogo. A Riot apenas revelou quais são os principais.

Corrigido um abuso com o Anjo Guardião que permitia que os campeões fossem invencíveis

Corrigida uma falha em certos dispositivos que causava falhas na tela de carregamento

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 22 de outubro.