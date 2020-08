Nocturne, Viktor e Malzahar receberão ajustes visuais na atualização 10.18 do LoL

Três campeões que fazem parte de League of Legends desde 2011 receberão ajustes visuais na próxima atualização do jogo, a 10.18.

O objetivo de ajustar Nocturne, Viktor e Malzahar, segundo Beardilocks, artista de efeitos visuais do LoL, é melhorar a clareza dos efeitos na jogabilidade e modernizar os campeões no padrão atual do LoL.

Confira os ajustes que serão feitos ao visual de Malzahar, Nocturne e Viktor.

Malzahar

A Riot decidiu enfatizar o tema de Malzahar, fazendo com que suas habilidades pareçam mais relacionadas ao Vazio. O tom de roxo se torna mais moderno, permitindo que você também se imagine como mestre do Vazio.

Todas as habilidades de Malzahar ganham mais clareza, o que também deve ser melhor para os oponentes, que terão mais facilidade de entender o que o campeão está fazendo.

Nocturne

Nocturne parece bem mais ameaçador com essa atualização. Sua passiva recebeu um grande ajuste de qualidade de vida, mostrando o raio que ela atinge.

Se o Nocturne das ranqueadas não já causava pesadelos suficientes, é bom você se preparar, já que terá dez vezes mais pesadelos quando as mudanças forem ao ar.

Viktor

Viktor recebeu algumas melhorias incríveis a todas suas habilidades. Parece que a gloriosa evolução finalmente chegou para ele. A melhoria ao E já deveria ter chegado há muito tempo, tendo em mente a falta de clareza anterior.

Todas as alterações já devem estar chegando ao PBE no próximo ciclo de atualizações.

O lançamento da atualização 10.18 está marcado para daqui a duas semanas, na quarta-feira, 2 de setembro, então pode ser que as mudanças ainda não estejam finalizadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 21 de agosto.