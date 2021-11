Mundial 2021 atinge recorde de 4 milhões de visualizações no pico durante as finais entre EDG e DWG KIA

O mundo viu a primeira vitória de EDward Gaming no Campeonato Mundial. O maior evento de League of Legends do ano atraiu multidões de espectadores e, como esperado, a série final do torneio quebrou mais recordes de audiência.

De acordo com o Esports Charts, as finais do Campeonato Mundial de 2021 entre EDG e DWG KIA trouxeram um pico de audiência de pouco mais de quatro milhões de pessoas, excluindo as plataformas chinesas, criando um novo recorde para os esportes eletrônicos do LoL. A série chegou a emocionantes cinco jogos, onde cada jogo ia e voltava entre os dois colossos.

Antes disso, a série semifinal clássica da T1 vs. a DWG KIA teve a maior contagem de visualizações para o Mundial 2021, com um pico impressionante de 3,5 milhões de telespectadores. Muitas pessoas assistiram ao confronto de Faker contra o ShowMaker, em um momento simbólico de “passagem de tocha” entre as duas superestrelas.

O recorde anterior do LoL, foi conquistado por T1 e por G2, quando se enfrentaram nas semifinais do Campeonato Mundial de 2019. Essa série atingiu um pico de audiência impressionante de 3,9 milhões, mas foi finalmente superada por uma das melhores séries de cinco jogos que vimos em muito tempo.

A EDG foi o Davi para o Golias da DWG KIA. Para a comunidade do LoL, esse foi um Mundial inesquecível, independentemente do time pelo qual torciam. Foi a última série de Khan como profissional, a primeira aparição da EDG em uma final de mundial e a próxima tentativa da DWG KIA de se estabelecer como um dos maiores times de todos os tempos. As histórias foram desenhadas e agora os jogadores estavam lá para escrever o final de um dos mundiais mais emocionantes de todos os tempos, na frente de um público que quebrava o recorde.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 06 de novembro.