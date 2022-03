Mudanças no Swain chegando ao APT do LoL esta semana

O general noxiano, Swain, uma das figuras mais coniventes de League of Legends, existe como um dos campeões mais decepcionantes do jogo há anos. A falta de confiabilidade de Swain em favor de mais magos do meta levou a Riot Games a buscar mudanças para o campeão, na esperança de torná-lo mais viável nas rotas em que ele pode ser usado.

Riot Truexy, designer de jogos associado da equipe de Summoner’s Rift para o LoL, detalhou as mudanças em Swain que devem ser lançadas no APT ainda esta semana. Essas serão as primeiras mudanças em Swain desde a Atualização 11.1 e as primeiras grandes mudanças em seu kit desde a Atualização 10.15.

Captura de tela via Truexy

“Isso deve ajudar Swain meio e suporte, dando a ele acesso a suas habilidades significativas”, disse Truexy.

Notavelmente, a passiva adicional associada à passiva de Swain está sendo removida, então puxar um campeão que foi imobilizado não causará mais dano extra a ele, embora ainda ofereça a Swain um fragmento de alma.

O Q de Swain, a principal fonte de seu dano, terá seu tempo de recarga e custo de mana reduzidos em todos os níveis. Isso deve permitir que Swain cutuque seus inimigos mais no início do jogo sem ter que depender muito do escalonamento no final do jogo quando, nesse ponto, pode não haver muito espaço para o general noxiano prosperar. Sua ultimate também terá seu tempo de recarga reduzido de 120 segundos fixos para 120/100/80 segundos, dependendo do nível da habilidade.

Espera-se que essas mudanças no Swain sejam lançadas no APT do LoL no final desta semana, provavelmente com a atualização 12.5b ou posteriormente com a atualização 12.6. Como essas alterações estão em teste, elas podem ser alteradas antes de serem lançadas nos servidores ativos.

Atualização 9 de março 13h25: Após o feedback dos fãs sobre a remoção do dano da passiva de Swain, Riot Truexy detalhou que pode haver mais mudanças para distribuir melhor o dano por todo o kit de Swain.

“Faremos nossa diligência e garantiremos que os jogadores de Swain sintam que esta mudança é uma vitória”, disse Truexy.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 08 de março.