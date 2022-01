Mudança no Q da Senna devem chegar ao APT do LoL em breve

Após as mudanças na runa Aprimoramento Glacial durante a pré-temporada do League of Legends, Senna tem lutado para viver sua fantasia como suporte atiradora. Felizmente, fortalecimentos estão chegando para ajudá-la em todas as fases do jogo, independentemente de seu papel na rota inferior.

Riot August, designer chefe de personagens do LoL e criador de Senna, revelou que uma grande mudança na lentidão de Senna em seu Q estará disponível para testes no APT do LoL em breve. Este aumento de lentidão tem como objetivo compensar mudanças em como a ativa do Aprimoramento Glacial é aplicada, deixando Senna em uma taxa de escolha de 2,23 por cento no papel de suporte na atualização 12.1, de acordo com o site de estatísticas do LoL, OP.gg.

Senna has been a bit weak in the new season so we have a buff going to PBE soon:



Q

Now slows enemies by 20%(+6%/100AP)(+10%/100BAD) for 2s



We felt that old glacial did a lot for Senna's pattern, especially as a support marksman, so we're trying adding a slow back onto her kit. pic.twitter.com/cJXv7PaLsL — August UwU (@RiotAugust) January 10, 2022

O Q da Senna em breve diminuirá a velocidade dos inimigos em 20%, aumentando com base em seu PdH e DdA. Riot August não detalhou se a autocura e a cura de aliados associadas ao seu Q serão alteradas junto com esse aumento em sua lentidão. Senna agora também poderá ativar sua passiva mais facilmente com seu Q, retirando as almas dos inimigos para aumentar seu dano e alcance em seus ataques básicos.

Embora Senna tenha sido projetada para o papel de suporte, sua identidade mudou para uma jogabilidade mais parecida com atirador após seu lançamento, com muitas estratégias da rota inferior focadas em “Senna não farma” que geram grandes quantidades de ouro quando acompanhadas por campeões como Tahm Kench e Sona. Mas desde as mudanças no Aprimoramento Glacial e a perda de uma runa principal para Senna, seu uso no jogo diminuiu em todos os níveis, levando à necessidade desses fortalecimentos.

Riot August não detalhou exatamente quando essa mudança na Senna está programada para ser lançada no APT do LoL, mas espera-se que chegue em breve. Enquanto isso, os jogadores podem participar do início da temporada ranqueada de 2022, que começou na semana passada junto com o lançamento de detalhes sobre a mais novo campeã, Zeri.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 10 de janeiro.