MSI 2021: placar, pontuação e resultados da fase de grupos

O Mid-Season Invitational voltou, após um ano de folga.

Desta vez, 11 times de League of Legends, representando 11 regiões, se enfrentam em Reykjavík, na Islândia, pela fama, pela glória e por algo que dinheiro não compra: uma vaga adicional no Mundial.

No primeiro evento internacional do ano, participam times como a DWG KIA, antiga DAMWON Gaming, atual campeã do Mundial 2020 e uma das equipes mais dominantes de todos os tempos, e a Royal Never Give Up, que se classificou para o MSI derrotando adversários do nível de FunPlus Phoenix, Top Esports e EDG.

A Riot descartou a fase de entrada neste ano e dividiu todas as 11 regiões em quatro níveis, com base nos resultados das competições internacionais dos últimos dois anos. O resultado foi criar três grupos diferentes.

Na fase de grupos, os grupos B e C jogam partidas únicas de ida e volta, enquanto o grupo A fará o mesmo, mas com o dobro de partidas. Os dois times mais bem-colocados de cada grupo avançam para a próxima fase do campeonato.

Imagem via Riot Games

Confira o placar, a pontuação e os resultados da fase de grupos do MSI 2021.

Fase de grupos

Placar do Grupo A

Colocação Time Vitórias Derrotas 1 Royal Never Give Up 1 0 2 Unicorns of Love 1 0 3 Pentanet.GG 0 2

Partidas do Grupo A (6 a 11 de maio)

Pentanet.GG 0 1 Royal Never Give Up Pentanet.GG 0 1 Unicorns of Love Pentanet.GG 0 0 Royal Never Give Up Unicorns of Love 0 0 Royal Never Give Up Unicorns of Love 0 0 Royal Never Give Up Pentanet.GG 0 0 Unicorns of Love Unicorns of Love 0 0 Royal Never Give Up Pentanet.GG 0 0 Unicorns of Love Pentanet.GG 0 0 Royal Never Give Up Unicorns of Love 0 0 Royal Never Give Up Pentanet.GG 0 0 Unicorns of Love Pentanet.GG 0 0 Royal Never Give Up

Placar do Grupo B

Colocação Time Vitórias Derrotas 1 PaiN Gaming 1 0 2 MAD Lions 1 0 3 PSG Talon 0 1 4 İstanbul Wildcats 0 1

Partidas do Grupo B (6 a 11 de maio)

İstanbul Wildcats 0 1 PaiN Gaming MAD Lions 1 0 PSG Talon Istanbul Wildcats 0 0 MAD Lions PaiN Gaming 0 0 PSG Talon PaiN Gaming 0 0 MAD Lions Istanbul Wildcats 0 0 PSG Talon Istanbul Wildcats 0 0 MAD Lions PaiN Gaming 0 0 PSG Talon Istanbul Wildcats 0 0 PSG Talon PaiN Gaming 0 0 MAD Lions PaiN Gaming 0 0 Istanbul Wildcats PSG Talon 0 0 MAD Lions

Placar do Grupo C

Colocação Time Vitórias Derrotas 1 DWG KIA 1 0 2 Gillette Infinity 1 0 3 DetonatioN FocusMe 0 1 4 Cloud9 0 1

Partidas do Grupo C (6 a 11 de maio)

DWG KIA 1 0 Cloud9 Gillette Infinity 1 0 DetonatioN FocusMe Gillette Infinity 0 0 DWG KIA DetonatioN FocusMe 0 0 Cloud9 DetonatioN FocusMe 0 0 DWG KIA Gillette Infinity 0 0 Cloud9 DWG KIA 0 0 Cloud9 Gillette Infinity 0 0 DetonatioN FocusMe Gillette Infinity 0 0 DWG KIA DetonatioN FocusMe 0 0 Cloud9 DetonatioN FocusMe 0 0 DWG KIA Gillette Infinity 0 0 Cloud9

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 06 de maio.