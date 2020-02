Miss Fortune tem uma taxa de vitórias de 52%, e é a atiradora mais utilizada na Atualização 10.2

Se você estava procurando entrar em alguns jogos na rota inferior, prepare-se para banir a Miss Fortune, ela está com uma taxa de vitórias de 52 por cento, e foi a atiradora mais utilizada nesta última atualização nas fila solo de League of Legends.

Miss Fortune se tornou uma das atiradoras mais influentes nas últimas semanas devido à sua capacidade de causar grandes quantidades de dano, com sua velocidade de ataque relativamente rápida, ultimate com dano em área e grande compatibilidade com o Pressione o Ataque. Como resultado, ela está recebendo alguns enfraquecimentos na Atualização 10.3 que reduzirão sua velocidade de ataque por nível de 3 para 2,25%.

Esses enfraquecimentos podem afetar a taxa de uso da Miss Fortune, seja na fila solo ou no competitivo. Ela foi jogada ou banida em 50% dos jogos no LEC Spring Split de 2020, mas tem apenas 33,3% de taxa de vitórias competitivas. Ela teve menos influência na América do Norte, a maioria das equipes da LCS escolhe Senna ou Aphelios em seus jogos.

Na fila solo atualmente, Senna tem a maior taxa de vitórias de qualquer atirador, sendo a quarta campeã mais utilizada. Enquanto isso, Aphelios se tornou o atirador mais banido, com uma taxa de banimento de 5,93%, embora sua taxa de vitória seja de apenas 48%. Ambos os campeões também estão prontos para alguns enfraquecimentos significativos.

Por fim, Miss Fortune ainda deve permanecer viável na fila solo após a 10.3, mas Senna e Aphelios poderão deixar de ver algumas partidas devido aos enfraquecimentos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.