Microatualização do LoL enfraquece interação de Zeri com o Furacão de Runaan

Uma nova campeã de League of Legends chegou na atualização 12.2: Zeri, a Faísca de Zaun, uma nova atiradora para o grande elenco de personagens do jogo. No curto período em que ela está disponível nos servidores ativos, os jogadores vêm tentando encontrar a melhor combinação de itens para seu estilo único de jogo, mas um item se destaca por sua interação com ela ser forte demais.

Riot August, designer de personagem do LoL, anunciou que foi feita uma microatualização, enfraquecendo a interação de Zeri com o Furacão de Runaan ao usar sua ultimate. É mais uma microatualização da atualização 12.2, após uma que corrigiu erros com a runa Aprimoramento Glacial e uma que desativou completamente o Dragão Quimtec e seus efeitos.

We just micropatched out a nerf for Zeri's hurricane interaction. It was looking very strong.



Change:

R chain lightning is no longer an on-hit effect (which means hurricane bolts no longer apply it) pic.twitter.com/e3adEYuRC9 — August UwU (@RiotAugust) January 26, 2022

Essa interação com o Furacão de Runaan ocorreu porque a ultimate de Zeri, quando ativada, dispara faíscas que ricocheteiam nos inimigos. Essas faíscas funcionam como efeitos ao contato, então, junto com o Furacão de Runaan e outros itens como Força da Trindade, Zeri causaria um dano absurdo a vários inimigos por vez sem nem precisar alvejar a maioria deles. Para anular essa interação, que parece ser intencional, mas segundo os desenvolvedores “parece muito forte”, as faíscas não contam mais como efeitos ao contato, então o Furacão não se espalha para elas.

Segundo o site de estatísticas OP.GG, Zeri mantém uma taxa de 52,07% de vitórias, comprovando a eficácia da combinação da Força da Trindade com o Furacão de Runaan. Agora que a interação com o Furacão será reduzida, a taxa de vitórias de Zeri deve ser reduzida, pois os jogadores vão precisar encontrar outras opções para essa atiradora nada convencional. Devido a sua mobilidade, Zeri também foi usada nas rotas superior e do meio, mas não tanto quanto na rota inferior.

No momento, Zeri está disponível no LoL com sua skin de lançamento, Rosa Definhada. Também está acontecendo o evento Festival Lunar, que inclui diversas skins Fogos de Artifício e Porcelana e trouxe de volta o URFEA até 28 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 26 de janeiro.