Melhores skins de campeão em League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift possui muitos dos campeões disponíveis no título para PC. Após a expansão do beta aberto do jogo, existem mais de 40 campeões disponíveis no jogo para celular.

Para esses campeões, o jogo inclui uma variedade de skins retiradas do LoL que os jogadores podem usar para alterar a aparência de seus personagens favoritos. Essas skins podem ser compradas usando Wild Cores na loja do jogo.

Embora nem todas as skins do LoL tenham sido trazidas, existem muitos visuais impressionantes para adquirir. Aqui estão as melhores skins em Wild Rift agora.

Ahri Fliperama

Uma de suas skins mais populares no LoL, Ahri Fliperama oferece ao campeão uma aparência de videogame retrô. Colocando um Game Boy na cintura, alguns fones de ouvido e uma cauda que muda de cor, esta skin vale o custo. Com animações completamente únicas, esta skin é mais do que apenas uma recoloração, ostentando sons exclusivos e outros recursos impressionantes. Se você é um jogador de Ahri, esta é uma skin obrigatória e uma adição notável ao Wild Rift.

Jhin Cosmos Negro

Outra skin equipada com animações exclusivas, Jhin Cosmos Negro é uma das duas skins lendárias do jogo atualmente. Este cosmético inclui um diálogo de interação exclusivo para uma série de campeões no jogo, bem como uma série de animações exclusivas. Como uma reformulação completa da aparência do campeão, Jhin Cosmos Negro assume uma paleta de cores roxa e dourada sobre seu manto com capuz. Jhin Cosmos Negro é facilmente uma das skins mais visualmente impressionantes em Wild Rift.

Seraphine K/DA All Out

Uma das adições mais recentes à lista de campeões do LoL, a inclusão de Seraphine no Wild Rift coincidiu com o lançamento do primeiro EP do K/DA. Para comemorar isso, a skin K/DA All Out foi incluída no LoL e no Wild Rift. À medida que os jogadores usam a skin, eles começam a evoluir a aparência da cantora, assumindo uma elegante roupa prateada e preta com cabelo azul em oposição à sua aparência rosa usual. Sendo um campeão com temática musical, é justo que esta skin inclua um conjunto único de sons para acompanhar o campeão. Como a única outra skin lendária em Wild Rift agora, Seraphine K/DA All Out provavelmente será uma escolha popular entre os jogadores.

Yi Espada Eterna

Com a skin Yi Espada eterna, o campeão veste uma roupa inspirada em Dynasty Warriors. Este visual é único e uma das maiores revisões visuais em qualquer skin que está disponível no Wild Rift. Yi Espada Eterna é a skin mais impressionante disponível atualmente para o poderoso campeão.

Yasuo Chefão

Outra skin inspirada em videogames, Yasuo Chefão concede ao campeão um toque retro exclusivo em seu visual. Embora possa não ser a remodelação mais notável, a recoloração concedida a esta skin torna o campeão muito mais vibrante e perceptível do que os seus looks tradicionais. Com uma animação de retorno única para se adequar ao tema, Yasuo Chefão é um visual divertido e alegre para um campeão cujas outras skins costumam ser mais sérias.

Tryndamere Espada Demoníaca

Tryndamere Espada Demoníaca é a skin mais popular do campeão no LoL. Ela vê o campeão abraçar a escuridão, fundindo-se com sua lâmina para se tornar uma figura maligna ostentando uma enorme espada no braço. Em outro retrabalho completo, o campeão também ganha um brilho púrpura sobre sua pessoa, cobrindo muitos dos aspectos humanos de seu corpo. Esta skin é uma mudança completa das raízes nórdicas que inspiraram o look inicial do campeão. E para jogadores que usam Tryndamere com frequência, este é um visual obrigatório para adquirir.

Zed Jurado de Morte

Um dos campeões mais populares do LoL, Zed sempre teve uma infinidade de skins disponíveis. Mas em Wild Rift, sua coleção é limitada. Diante disso, os desenvolvedores ainda optaram por incluir Zed Jurado de Morte, que é um dos looks mais exclusivos do campeão. Nesta skin, Zed aparece em forma de espírito, ainda vestindo sua armadura e lâminas. Com um modelo completamente novo, esta skin muda drasticamente a aparência de Zed e pode ser uma mudança refrescante para jogadores que usam o campeão como principal.

Akali Caçadora de Cabeças

O conjunto de skins Caçadores de Cabeças no LoL sempre foi um dos mais visualmente impressionantes do jogo. Nessas skins, os campeões vestem armadura e armas pretas escuras com detalhes em rosa. Esse visual é especialmente impressionante na skin Akali Caçadora de Cabeças. Suas duas lâminas tendem a se destacar em combate e a coloração rosa contribui para uma aparência perfeita no jogo. De todas as skins disponíveis de Akali em Wild Rift, Caçadora de Cabeças é uma das melhores.

Jinx Caça-Zumbis

Uma pequena mudança em sua aparência original, Jinx Caça-Zumbis não precisa de muito para se destacar como uma variante única. Esta skin muda o armamento de Jinx enquanto o mantém simples com uma minigun e um lançador de foguetes ainda presentes. Outras mudanças cosméticas perceptíveis neste visual são a roupa de Jinx e seu cabelo ser vermelho em vez de seu tradicional visual azul. Os jogadores de Jinx que estão procurando por algo um pouco diferente de sua aparência original sem mudar muito sua aparência devem dar uma olhada nesta skin de Caça-Zumbis.

Fizz Supergaláctico

Fizz é um campeão do LoL que tem muitos visuais diferentes. Mas em Wild Rift, ele recebeu apenas dois. Enquanto ambos são alguns dos melhores visuais do campeão, Fizz Supergaláctico se destaca. Vestindo a armadura de um guerreiro intergaláctico, esta é uma das únicas skins do Fizz onde ele está totalmente coberto e seu rosto não está presente. A skin tem um toque mecânico definitivo e isso pode ser visto em suas animações únicas. Não há nada mais impressionante do que o enorme tubarão mecânico que aparece quando Fizz usa Lançar Isca. Fizz Supergaláctico foi o complemento perfeito para Wild Rift e é um skin obrigatória para jogadores que dominam o campeão.

