Melhores opções contra Zoe em League of Legends

Zoe pode ser uma das campeãs mais frustrantes de League of Legends para se enfrentar na rota meio.

Ela tem uma tonelada de dano explosivo e área de efeito que pode deletar equipes inteiras. Embora ela não possa ser escolhida às cegas, ela pode vencer contra a maioria das composições nos estágios finais da fase de escolhas com certa facilidade. Ela começa seu domínio no nível seis assim que tem acesso à sua ultimate, permitindo que você faça jogadas repentinas da névoa de guerra e exclua oponentes em um piscar de olhos.

Mas mesmo com todos os seus pontos fortes, ela ainda tem algumas fraquezas que você pode usar para derrotá-la. Aqui estão as melhores opções de contra-ataque para vencer Zoe na rota meio.

Tática geral

Zoe é excelente no uso de sua Estrela Desviada! (Q) para limpar as ondas e cutucar os inimigos durante a fase de rotas. Ela geralmente joga a habilidade atrás dela para aumentar a distância percorrida e seus danos. Como resultado, sua jogabilidade é bastante previsível durante os estágios iniciais. Evite se aproximar de suas tropas para que ela não acerte ambos ao mesmo tempo.

Uma das partes mais irritantes do kit de Zoe é seu Roubo Arcano (W), que permite que ela pegue feitiços e itens de invocador de certas criaturas, por isso é importante manter o controle dos inimigos que estão prestes a derrubar algo e iniciar na Zoe, para que ela não ganhe um item ou feitiço grátis para usar. Se ela fizer isso, ela pode te cutucar com bastante força devido à ajuda de sua passiva, o que permite que ela cause dano adicional após usar um feitiço. Isso pode facilmente fazer a diferença no início, quando a Vida ainda está frágil.

A última parte do kit de Zoe é a Bolha do Soninho (E), que pode viajar através de paredes e é o único controle de grupo de seu kit. Se você o evitar e a zona que ele cria, ficará bem na maior parte do tempo. O Q dela pode causar muito dano, mas geralmente não é o suficiente para matar você.

Campeões

Zed

Imagem via Riot Games

Zed é uma das melhores respostas contra Zoe, já que ela tem um padrão de movimento previsível que você pode abusar e abatê-la toda vez que ela tentar algo na rota.

Embora ele tenha um kit corpo a corpo e precise de suas habilidades desde o início, assim que você passar alguns níveis e abater Zoe, você deve conseguir entrar no alcance corpo a corpo para acabar com ela com sua passiva e incendiar.

Quando Zoe tenta usar sua Estrela Desviada para limpar as ondas, observe seu movimento e use sua Sombra Viva (W) no padrão de movimento dela, Corte Sombrio (E) para causar algum dano, e então tente acertar um Shuriken Laminado duplo (Q). Alguns desses combos no início e ela deve queimar suas poções de Vida, tornando-a um alvo fácil para um tudo ou nada. Da próxima vez que você fizer o combo, você pode trocar de lugar com sua Sombra Viva para dar um ataque básico, incendiar e ativar sua passiva para abater.

Se você colocá-la para trás logo no início e forçá-la a comprar itens de defesa, estará livre para vagar pelo mapa e ajudar nas rotas laterais. Enquanto Zoe estará ocupada tentando limpar a rota do meio, você pode abater nas rotas superior ou inferior ou até mesmo invadir o caçador inimigo. Ela não será capaz de segui-lo e, se tentar, você pode se voltar contra ela e abatê-la novamente.

Se você fez tudo corretamente, deve estar bastante à frente e no controle a partir do meio do jogo. Com o jogo decidido pelo seu ritmo, você pode procurar vagar ou pegar torres na rota do meio. Em lutas de equipe, vá pelos flancos para surpreender Zoe e matá-la antes que ela possa reagir, dando ao seu time uma luta cinco contra quatro. Se ela não fizer Zhonya, você poderá abatê-la com seu combo facilmente se tiver letalidade suficiente. Se ela o tiver, no entanto, tente forçar o Zhonya com seu combo básico, então a ultimate quando ela estiver pronta para o golpe mortal.

Syndra

Imagem via Riot Games

Syndra é uma resposta mais segura para Zoe, já que ela está à distância, não precisa correr riscos para causar danos com suas esferas e pode esperar que Zoe caminhe até a onda de tropas antes de lançar um combo mortal.

Durante a fase de rota, tente acertar Zoe com sua Esfera Negra (Q) enquanto também atinge aas tropas com ela. Ao combinar isso, você terá certeza de não ficar para trás em recursos e em forçar o inimigo a jogar mais na defensiva. Conforme você sobe de nível e obtém acesso a outras habilidades, procure o posicionamento de suas esferas no chão e tente acertar um Dispersar od Fracos (E) assim que Zoe usar sua habilidade Estrela Desviada. Desta forma, você pode liberar todo o dano do seu kit enquanto ela não será capaz de fazer nada além de correr.

Ao manter o controle sobre suas esferas, você pode repetir este combo. Assim que estiver no nível seis, você pode abatê-la facilmente com a ajuda de sua ultimate. Apenas certifique-se de não se expor à sua Estrela Desviada ou Bolha do Soninho.

Com a rota ganha, você também pode tentar vagar ou pegar a torre da rota meio, o que abrirá mais jogadas para o seu time, apenas evite forçar muito se você não tiver visão. Se Zoe voltar ao jogo, ela pode se tornar um grande incômodo para você e sua equipe.

Uma vez que o jogo chega aos estágios posteriores, como Syndra, você normalmente pode abater pessoas com apenas a sua ultimate se tiver poder de habilidade suficiente. Zoe gosta de mergulhar com sua ultimate para aertar sua Estrela Desviada e causar muitos danos, o que pode até abater seu atirador normalmente se ele não tomar cuidado. Como resultado, tente ficar de olho nela e se ela tentar esta jogada, use seu combo nela e finalize quando ela voltar. Isso geralmente será mais do que suficiente para abatê-la se ela não tiver itens defensivos ou alguém para protegê-la com curas ou escudos.

Galio

Imagem via Riot Games

Galio é um campeão mais defensivo para combater Zoe. Ele é excelente em criar emboscads e se mover pelo mapa, em vez de ser um contra-ataque direto a Zoe na rota.

Graças ao seu kit focado em PdH e sua habilidade para ser um tanque, você pode facilmente sobreviver à fase de rotas e cutucar Zoe. Se ela tentar fazer jogadas agressivas, você sempre pode usar o combo Soco Justiceiro (E), Ventos de Guerra (Q) e Escudo de Durand (W). Mesmo sem muito poder de habilidade, este combo causará muito danos no início, permitindo que você consiga abates sozinho ou, se você não puder abatê-la sozinho, preparar um abate para seu caçador.

Conforme o jogo avança e você alcança o nível seis, você pode fazer jogadas em todo o mapa, enquanto ela ficará presa no meio tentando recuperar recursos. É importante usar suas habilidades para empurrar a rota do meio para ela antes de sair pelo mapa. Desta forma, ela terá que sacrificar muita experiência e ouro se quiser seguir.

Nos estágios posteriores do jogo, você pode ser a linha de frente para sua equipe com itens de tanque e absorver o dano recebido. Devido à sua enorme caixa de colisão, ela não será capaz de causar nenhum dano aos seus companheiros de equipe enquanto eles estiverem atrás de você. Se você escolher itens de PdH, tente acertar seu Q de onde ele se usou a ultimate para atingíla quando ela voltar. Isso pode causar muito dano e forçá-la a jogar mais na defensiva.

Itens

Passos de Mercúrio

Esta é uma das melhores opções de botas ao enfrentar Zoe. Além da resistência mágica inicial que pode reduzir muito o dano dela, ela também reduz o controle da grupo, reduzindo a janela que Zoe tem para causar danos com seu combo Bolha do Soninho e Estrela Desviada.

Banda de Mercúrio

Este item é ótimo se você estiver enfrentando uma equipe com muito controle de grupo. Você pode pegar no começo contra Zoe se ela estiver de Eletrocutar e Incendiar para poder limpar seu controle de grupo se você der um passo em falso, podendo correr para um local seguro.

Barreira Verdejante

Este é um ótimo item defensivo de PdH no início, dando a você bastante resistência mágica. Se o inimigo está com mais campeões de PdH, procure adquirir este item para torná-lo impossível de matar enquanto eles não tiverem penetração mágica.

Hexdrinker

Um dos primeiros itens de DdA para lutadores, dando a você alguma resistência mágica necessária e um escudo para protegê-lo se você ficar com a Vida muito baixa. As estatísticas dele são ótimas e é um item incrível para fazer primeiro se você estiver tendo problemas no início. Pode protegê-lo de ser abatido por Zoe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 06 de março.