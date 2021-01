Melhores opções contra o Sett em League of Legends

Sett é um dos mais confiáveis campeões de rota ​​em League of Legends e pode fornecer muita utilidade para sua equipe com sua capacidade de tanque, dano verdadeiro e controle de grupo.

Sua barra de vida é engana graças a sua passiva, que dá a ele mais regeneração de vida quanto mais baixa sua Vida. Como resultado, muitas equipes se comprometem a tentar derrubar Sett e ignorar o resto da equipe. Ao escolher campeões que podem controlar sua fase de rotas ou fornecer mais utilidade em lutas de equipe, você pode derrubá-lo.

Embora Sett seja uma escolha forte, ele tem fraquezas que você pode usar. Aqui estão as melhores opções de contra-ataque para vencer Sett na rota superior.

Estratégia geral

Sett tem um kit de combate corpo a corpo, que exige que ele se aproxime antes de lançar um combo poderoso. Ele geralmente é previsível durante a fase de rota e tentará se engajar perto de uma onda de tropas para aumentar o dano em área do Casca-Grossa (W). Como resultado, você pode manter certa distância das tropas para reduzir o dano. Além disso, ele geralmente tentará usar Pancadaria (Q) pela velocidade de movimento antes de chegar até você, o que deve ser um sinal para você recuar. Se ele chegar até você, ele usará o Quebra-Crânio(E) para atordoá-lo e causar muito dano, então é importante recuar se você vê-lo avançando para evitar o combate.

Assim que Sett atingir o nível seis, ele terá acesso a ultimate flexível, Hora do Show. Ele pode usá-la para iniciar, desengajar ou entregar um enorme tanque para sua própria equipe, causando enormes quantidades de dano. Se você tem um campeão com muita Vida, é importante evitar a trajetória com a qual ele poderia te jogar contra o seu time e destruir sua barra de Vida em questão de segundos.

Campeões

Kled

Imagem via Riot Games

Kled é uma das melhores opções contra Sett porque ele tem um efeito de redução de cura embutido e pode manter uma boa distância para causar dano.

Seu kit como Kled permite que você use Justar(E) para atravessar tropas para escapar do alcance corpo a corpo se Sett alcançar você, então Armadilha na Corda (Q) para dar seguimento a algum dano contra Sett. Além disso, seu esteróide de velocidade de ataque em Tendências Violentas (W) torna suas trocas muito mais poderosas em comparação com Sett. Embora ele possa se destacar em uma luta longa, se você continuar fazendo trocas curtos, sempre sairá na frente.

Deixando Sett para trás no início, você pode obter uma vantagem inicial de item e usar seu Avançaaaaaaar!!! (R) para vagar pelo mapa enquanto Sett está preso na rota topo, tentando recuperar ouro para voltar ao jogo. Este estilo de jogo de roaming pode rapidamente tornar seus companheiros de equipe uma bola de neve e colocá-lo no caminho certo para a vitória. Embora você possa perder algumas barricadas ou abates de tropas na rota superior, a vantagem construída ao ajudar seus companheiros de equipe será recompensada no longo prazo. Um bom e bem forte atirador pode facilmente conduzir Sett nas fases posteriores do jogo. portanto, jogar para estar à frente durante a fase de rotas é um bom plano para o sucesso.

Se você fez as trocas curtas corretamente na fase de rota e fez uma bola de neve para ajudar outras rotas, você deve ter uma vantagem em objetivos neutros e torres contra o Sett adversário. Com isso em mente, procure avançar as rotas para levar as torres nos estágios intermediários e finais do jogo. Tente manter Sett ocupado para tentar se defender, pois você pode facilmente se juntar ao seu time com sua ultimate. Este plano funcionará especialmente bem se o Sett oponente estiver sem o Teleporte. Quando ele chegar ao time, você já terá decidido o resultado.

Gnar

Imagem via Riot Games

Gnar é uma das escolhas mais populares na rota topo atualmente devido aos seus recentes fortalecimentos. Ele se opõe a Sett muito bem devido à sua forma de ataque à distância, com a qual você pode conduzir, e se você chegar perto na sua forma corpo a corpo, você pode destruí-lo rapidamente.

Na rota contra Sett, use a distância de Gnar como vantagem e cutuque Sett com Bumerangue (Q) para forçá-lo a jogar na defensiva. Se ele se estender demais ou tentar abater tropas, tente ativar seu Hiperativo (W), acertando alguns ataques básicos no Sett adversário. Isso causará muito dano no início, então é importante continuar repetindo até que o Sett esteja com a Vida baixa. Se ele estiver com a Vida baixa, você pode tentar um Salto (E) ofensivo para deixá-lo lento e acabar com ele.

Uma das coisas mais importantes a se ter em mente é que, embora você possa derrubá-lo na forma de ataque à distância, você é frágil. Você deve ficar atento ao seu posicionamento para não se expor a um possível flash acionado por ele.

Se você fez tudo corretamente, você deve ter conseguido alguns abates iniciais nele e ter uma vantagem de item. Com isso em mente, sua utilidade na luta em equipe deve ser superior, contanto que você inicie quando tiver a forma corpo-a-corpo pronta. Embora Sett tenha um estilo de jogo previsível de usar, tente atordoar o máximo de pessoas possível e jogá-las em seu time, você pode procurar flancos atrás das paredes com uma barra de raiva completa para atordoar todo o time antes que eles percebam o que aconteceu.

Se nenhuma oportunidade de luta em equipe estiver presente, procure avançar as rotas. Você deve ser capaz de fazer isso facilmente com alguns itens, já que Sett, como um corpo a corpo, não será capaz de fazer muito para impedi-lo. Embora ele possa tentar enfrentá-lo, nos estágios finais do jogo, seu dano terá diminuído, então você pode facilmente virar-se contra ele abatê-lo para derrubar torres ou se juntar ao seu time.

Ornn

Imagem via Riot Games

Ornn é um opção mais defensiva contra Sett em comparação com Kled ou Gnar. Enquanto os outros dois estão mais focados na condução do Sett e em manter distância, com Ornn você pode avançar na cara dele e superá-lo com sua utilidade.

Durante a fase de rota, tente conseguir Botas Galvanizadas de Aço e Brasa de Bami. Depois de ter esses dois, você não poderá ser morto devido ao quão tanque você será. Se você vir Sett tentando atacar você, tente se virar contra ele e lute fora da onda de tropas para garantir que ele não mate a onda enquanto também o cutuca. Seu dano inicial é bastante alto, então você pode matá-lo em algumas trocas se ele usar a poção de Vida antes do tempo.

Conforme o jogo avança e você obtém seus itens, Sett não deve ser um grande problema para você. Apenas certifique-se de ficar de olho em sua posição e acompanhar para ajudar seus companheiros de equipe para que ele não os deixe para trás. A maioria dos jogadores de Sett tentará ajudar outras rotas se virem você enfrentando-o, já que o potencial de destruição é muito baixo em um tanque poderoso como o Ornn.

Se você acompanhou e manteve Sett sob controle, você deve estar igual ou até mesmo à frente em ouro, ao mesmo tempo em que fornece uma boa linha de frente para sua equipe. Sua passiva também será útil quando você tiver o nível necessário para melhorar os itens de seus companheiros. Em lutas de equipe, evite dar a Sett a oportunidade de usar sua ultimate em você para derrubá-lo em seu time. Devido à sua grande quantidade de Vida, uma ultimate pode ser devastadora para seus companheiros de equipe.

Itens contra Sett

Botas de Aço Galvanizado

Esta é a opção inicial ao enfrentar Sett. Concede bastante armadura e reduz os danos de ataques básicos recebidos. Deve ser feito logo no início contra Sett para reduzir a pressão dele sobre você.

Colete Espinhoso

Este é um ótimo item anti-sustentação contra Sett e irá causar dano e fornecer um enfraquecimento de cura. Quanto mais ataques ele atingir em você, mais dano receberá de volta. É outro ótimo item para conseguir primeiro se você estiver jogando com um campeão tanque como Ornn.

Égide de Fogo Solar

O item Mítico de tanque pode impedir Sett de tentar chegar perto de você. A quantidade de dano que você pode causar com a Égide de Fogo Solar é enorme, especialmente devido ao seu efeito de acúmulo. Se Sett iniciar em você, você pode virar nele se estiver jogando com um tanque e observar como este item vai destruir sua Vida, especialmente porque ele provavelmente não terá muita resistência mágica no início.

Hemodrenário

O Hemodrenário é indiscutivelmente o item Mítico mais forte dos Colossos, permitindo que você recupere grandes quantidades de Vida. Isso dá a você ótimos atributos se você estiver jogando como Kled ou Gnar, por exemplo, enquanto também permite que você sobreviva à explosão inicial de Sett antes de se virar contra ele e forçá-lo a recuar ou lutar até que seja abatido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 30 de janeiro.