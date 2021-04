Melhores opções contra Mordekaiser em League of Legends

Mordekaiser é um dos melhores campeões de rota com potencial de carregar jogos na fila solo em League of Legends.

Ele tem muitas ferramentas para lidar com lutadores, tanques ou campeões de longo alcance, o que o torna uma escolha flexível na rota superior. Em lutas de equipe, ele se torna uma ameaça devido à sua ultimate Reino da Morte (R), que lhe permite selecionar um alvo frágil e matá-lo sem problemas enquanto sua equipe está presa esperando que eles saiam do reino da morte.

Embora Mordekaiser possa se tornar um incômodo à medida que o jogo avança, ele tem fraquezas que você pode explorar tanto em itens quanto em campeões. Aqui estão as melhores opções para vencer Mordekaiser na rota superior.

Estratégia geral

Mordekaiser tem um estilo de jogo previsível, que depende dele em acionar múltiplas habilidades para ativar sua passiva Ascensão das Trevas (P). Depois de três ataques ou habilidades contra campeões, ele ganha uma aura que causa muito dano e concede a ele velocidade de movimento, dificultando sua condução. Muita força está ligada à sua passiva, então, conduzindo-o ou evitando suas habilidades e deixando-o sem a passiva, você pode facilmente vencer lutas. Se ele ativar a passiva, entretanto, você corre um grande risco, já que o dano que ele causa com ela é alto, especialmente quando ele tem muito poder de habilidade.

Se você é um campeão de longo alcance, você precisa ter cuidado com seu Aperto Mortal (E), que pode puxá-lo em direção a ele, preparando suas outras habilidades, como Obliterar (Q), que causa muito dano se você estiver isolado. Uma vez que tem um tempo de recarga alto no início, você pode ir para a ofensiva se ele perder a habilidade. Escolher campeões de longo alcance ou corpo a corpo que consigam manter o ritmo de sustentação e dano de Mordekaiser é crucial para vencer esta partida. Se você for atrás de um tanque, é improvável que consiga impedi-lo de fazer uma bola de neve.

Campeões

Kayle

Imagem via Riot Games

Kayle é uma escolhe forte contra Mordekaiser, pois ela pode manter uma boa distância dele e lentamente derrubá-lo. Uma boa combinação de dano à distância, velocidade de movimento e cura torna Kayle uma ótima escolha na rota superior.

A melhor parte de Kayle contra Mordekaiser é que mesmo se você for pego por seu Aperto Mortal, você pode simplesmente usar seu W para se curar e sair correndo. Ele não será capaz de fazer nada e então você pode se virar para lutar de uma distância segura, onde ele não pode ativar sua passiva. Explosão Radiante (Q) pode parar o avanço de Mordekaiser e dar a você espaço mais do que suficiente para respirar e lutar contra ele. Apenas certifique-se de não desperdiçar a habilidade se Mordekaiser tiver sua aproximação mais próxima do tempo de recarga, já que ele pode usar essa oportunidade para atacar você quando você não puder fugir e roubar sua reserva de Vida.

Depois de chegar ao nível seis e obter sua forma de ataque à distância, você terá muito mais facilidade para lidar com Mordekaiser, já que seu aumento de alcance permitirá que você derrube-o e force-o a recuar ou ele corre o risco de morrer e perder experiência valiosa e ouro.

Se você sobreviveu à fase de rotas e superou o Mordekaiser, deve ter um boa quantidade de ouro, que pode usar para investir em mais itens. Com isso em mente, procure fazer investidas divididas nos estágios intermediários e finais do jogo. Procure agrupar-se com sua equipe apenas para objetivos e use sua ultimate nos carregadores mais fortes, seja você ou seus companheiros de equipe. Não a segure até o final das lutas de equipe, pois pode ser a diferença entre um luta ganha e uma perdida.

Sylas

Imagem via Riot Games

Sylas é um dos confrontos mais difíceis para Mordekaiser. Seus baixos tempos de recarga, sustentação e alto dano base o tornam uma grande ameaça para o Revenã de Ferro.

Procure usar sau Explosão de Petricita (P) no início para causar dano em Mordekaiser quando ele tentar abater tropas. Além disso, use seu Regicida (W) para atrair Mordekaiser para trocas com você antes de recuperar a maior parte de sua Vida. Construa Glacieterno, o que aumentará muito seu poder e lhe dará acesso mais fácil ao seu combo devido à lentidão ou enraizamento do item Mítico.

Depois de atingir o nível seis, você terá acesso ao Usurpar (R) para roubar a ultimate de Mordekaiser e igualar seu poder de duelo pós-seis. Você pode facilmente derrubá-lo durante sua ultimate se você conseguir fazer isso fora da ultimate também. As estatísticas que ele roubar serão devolvidas a você depois que você usar a cópia de sua ultimate, tornando-o muito mais difícil de matar.

Durante o meio do jogo, use sua ultimate para roubar habilidades cruciais do time adversário e criar jogadas. Evite ficar na rota e trocar com Mordekaiser, já que ele será capaz de apenas evitar trocas com você e continuar juntando recurso. Mantenha um estilo de jogo de lutas de equipe e procure matar o time adversário, mas não se esqueça de também acumular recursos e limpar as ondas para que Mordekaiser não tenha tempo livre para uma investida dividida. Se o fizer, ele se tornará uma grande ameaça de luta em equipe, capaz de derrubar qualquer membro de sua equipe.

Vayne

Imagem via Riot Games

Vayne é um dos campeões mais irritantes de se lidar na rota superior como um campeão corpo a corpo. Ela se opõe às táticas de Mordekaiser perfeitamente com seu kit de ataque à distância e tem a possibilidade de derrubá-lo, mesmo se ele chegar muito perto.

Durante a fase rotas, use o reset de ataque básico de Vayne de Rolamento (Q) combinado com o dano de Dardos de Prata (W) para derrubar a Vida de Mordekaiser. Evite ficar perto dele para não ser pega e possivelmente abatida se você estiver com Vida baixa. Mantenha um estilo de jogo agressivo e acerte Mordekaiser toda vez que ele tentar abater uma tropa. Fazendo isso, você pode construir uma vantagem significativa em ouro e experiência e preparar para congelar a rota.

Enquanto a maioria dos jogadores vai empurrar a rota e dar aos seus oponentes tempo para fazer recuperar o ouro, é melhor parar a lane perto da sua torre e focar em último acerto enquanto ela está congelada. Isso permitirá que você ganhe a fase de rotas sem se expor a muitos riscos, optando por trocas constantes e agressivas. Como você é uma campeã frágil, cada pequeno passo em falso pode custar a fase de rotas e, eventualmente, o jogo, se você não for cuidadosa o suficiente.

Se você congelou a onda ou jogou agressivamente e continuou forçando Mordekaiser na defensiva, você deve estar à frente em ouro e experiência. Procure ajudar seus companheiros de equipe a proteger o Arauto, Arougueijos e dragões desde o início para fazer uma bola de neve em sua liderança. Evite ficar ociosa na fase de rota e use sua vantagem de ouro para ajudar os companheiros de equipe. Se você ficar na rota com uma grande vantagem de ouro, você pode acabar perdendo-a.

Durante as lutas de equipe, tente matar a linha de frente da equipe adversária e evite mergulhar em vários inimigos. É melhor gastar mais tempo matando a linha de frente em vez de arriscar para eliminar rapidamente a linha de trás e morrer no processo também. Se você for atacada pelo Mordekaiser, invista 1.300 de ouro em uma Bandana de Mercúrio para negar a ele sua ultimate.

Itens para enfrentar Mordekaiser

Passos de Mercúrio

Esta é a opção de botas ao enfrentar Mordekaiser em vários campeões devido à resistência mágica concedida no início. Já que ele não vai ter muita penetração mágica no início, essas botas podem torná-lo difícil de matar.

Colete Espinhoso

Este é um ótimo item anti-sustentação contra Mordekaiser se você estiver no alcance corpo a corpo contra ele com muita frequência e quiser impedi-lo de conseguir muita sustentação. A árvore de construção é barata e você pode ficar neste item por longos períodos de tempo até que possa terminá-lo. Embora a armadura não seja tão útil contra Mordekaiser, ela pode ser contra seus oponentes de equipe, então não evite este item apenas porque ele não oferece resistência mágica no início.

Chamada do Carrasco

Este é um ótimo item anti-sustentação se você estiver com ataque à distância e puder derrubá-lo antes de chegar perto dele. É barato e tem ótimos caminhos de construção ao longo da linha, o que o torna um investimento incrível para o início do jogo, especialmente no meta de sustentação atual. A longo prazo, terá uma boa recompensa, pois também tem um ótimo caminho de melhoria.

Hemodrenário

Hemodrenário é um dos itens Míticos mais fortes para Lutadores. Ele permite que você vire a maré contra Mordekaiser se você for pego, recuperando uma grande quantidade de Vida. Embora você não tenha uma janela enorme para se virar contra ele, a cura obtida deve ajudar na sua fuga se você não puder matá-lo.

Quebrapassos

Este item Mítico deve ajudá-lo a escapar das iniciações de Mordekaiser se você não for cuidadoso com seu posicionamento. Isso lhe dá ótimas estatísticas e uma velocidade de movimento passiva para conduzí-lo e destruir sua Vida.

