Melhores campeões para usar no Blitz do Nexus do LoL

O evento Blitz do Nexus do League of Legends foi o primeiro e único “modo experimental” do jogo quando foi lançado em 2018. O modo de jogo temporário está de volta por um tempo limitado, mais uma vez de 23 de julho a 24 de agosto.

O Blitz do Nexus é um mapa de duas rotas com uma selva que apresenta eventos aleatórios no jogo. Esses eventos recompensam a equipe vencedora com recompensas de bônus variados, resultando em um grande pandemônio.

Dois anos se passaram desde o lançamento do Blitz do Nexus, para que novos e atualizados campeões mudassem o meta do modo de jogo. Aqui estão alguns dos melhores campeões para usar no Blitz do Nexus de 2020.

Yuumi

Imagem via Riot Games

Nós sabemos, nós sabemos. Não precisamos explicar muito sobre essa campeã. Mas se ela é considerada quebrada no LoL regular, ela é ainda mais no Blitz do Nexus

As habilidades de Yuumi permitem que ela forneça grandes quantidades de cura durante as fases de luta e luta em equipe no Blitz do Nexus. Ela brilha especialmente nos Eventos Bardo Royale e Rei da Colina, onde sua utilidade permite que ela mantenha seus companheiros de equipe vivos ao garantir objetivos. Se ela pular em um campeão aliado com efeito Em Chamas!, que fornece velocidade de ataque bônus, poder adaptativo e regeneração de mana/energia, Yuumi pode curar e fortalecer constantemente seu alvo, impedindo que eles morram.

No geral, Yuumi é uma campeã perfeita para o rápido modo de jogo Blitz do Nexus. Ela está até recebendo um fortaleciemento na Atualização 10.15. Apenas bana-a da equipe inimiga, se você quiser evitar alguns problemas.

Wukong

Imagem via Riot Games

A atualização mais recente do Wukong na atualização 10.5 deu ao Macaco Rei um duplo-arremesso na ultimate. Isso, combinado com a jogabilidade do Blitz do Nexus, permite que Wukong brilhe de verdade.

O Wukong geralmente foca na runa Conquistador da árvore de runas Precisão. Mas tente usar as runas Colheita Sombria ou Eletrocutar da árvore de runas Dominação. Ele se acumula significativamente mais rápido no Blitz do Nexus, permitindo que você cause toneladas de dano e dê o golpe fatal.

Semelhante à maioria dos personagens com dano de explosão, o dano de Wukong se beneficia de itens de letalidade. Com um bônus de velocidade de movimento da Lâmina Fantasma de Youmuu e toneladas de dano através da Crepúsculo de Draktharr, Wukong é sem dúvida, um campeão poderoso para escolher em Blitz do Nexus.

Kassadin

Imagem via Riot Games

O monstro do poder de habilidade nos fins de jogo, Kassadin, é outro excelente campeão para usar em Blitz do Nexus. Com altos danos e boa mobilidade, Kassadin pode alcançar o sucesso no final do jogo muito mais rapidamente no frenético Blitz do Nexus.

Comece usando Colheita Sombria como sua runa principal e depois compre um bastão das Eras o quanto antes. Desde que você se mantenha em pé de igualdade com seus oponentes, começará a escalar em um ritmo quase exponencial. Ao adicionar poderosos itens de PdH, como Perdição de Lich e Capuz da Morte de Rabadon, aos seus itens, Kassadin se torna quase imortal nas lutas de equipe do meio para o fim do jogo.

Com o ouro e os objetivos acelerados no modo de jogo Blitz do Nexus, campeões como Kassadin são verdadeiramente imparáveis ​​quando começam bem.

Garen

Imagem via Riot Games

Para todos os jogadores que preferem os bombados do LoL, Garen é o campeão perfeito para o Blitz do Nexus. O poder de Demacia pode literalmente usar sua habilidade de Julgamento (E) sem parar se receber os bônus certos no jogo.

Existem muitas opções de itens para usar com Garen no Blitz do Nexus. Para uma build de tanque, usar Aperto dos Mortos-vivos com itens como Semblante Espiritual e Armadura de Warmog permitirá que você se cure constantemente e seja quase invencível. Você também pode tentar usar a Conquistador e criar itens de dano de ataque para obter altos danos. Você vai mostrar do que é capaz em pouco tempo.

Kog’Maw

Essa é uma escolha de nicho, mas Kog’Maw ainda é um campeão divertido de jogar no Blitz do Nexus. O Streamer BunnyFuFu apareceu recentemente como Kog’Maw no Blitz do Nexus com uma build insana de PdH. Ao conseguir o Cajado do Arcanjo e o Ladrão de Almas de Mejai o mais rápido possível, essa build dá a Kog’Maw muita mana para começar usar sua Artilharia Viva sem parar.

Captura de tela via Riot Games

Tente usar essas runas no Blitz do Nexus para causar danos massivos de PdH a uma distância segura, especialmente durante o Bardo Royale. Se você receber o bônus “Em Chamas!”, você será praticamente imparável.

Você pode encontrar toda a ação caótica e em ritmo acelerado no Blitz do Nexus do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Stephen No no Dot Esports no dia 22 de julho.