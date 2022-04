Melhores campeões de League of Legends para escolher no modo de jogo Todos por Um

Jogar ranqueado não é a única maneira de curtir o League of Legends. Existem vários modos casuais no jogo e a Riot Games até introduz novos e sazonais para manter a experiência de jogo o mais atualizada possível.

No Todos por Um, as equipes votam em um único campeão. Todos em sua equipe irão escolher esse campeão e você aparecerá no Summoner’s Rift com 5 cópias dele. A equipe inimiga também passará pelo mesmo processo e duas equipes de um único campeão se enfrentarão é uma experiência que todo jogador do LoL tem que experimentar.

Como nas partidas regulares, também há meta campeões nas partidas One For All. Escolher um dos campeões a seguir pode dar à sua equipe uma grande vantagem sobre seus inimigos, já que nem todo campeão foi projetado para brilhar em um cenário em que estaria cercado por cópias de si mesmo.

Garen

Captura de tela via Riot Games

Os campeões tanques têm mais facilidade no Todos por Um. Garen é a combinação perfeita de dano no início do jogo e tanque, então ele deve ser capaz de pressionar o time inimigo logo de cara.

Garen também escala bem no meio do jogo. Você pode dizer a alguns membros de sua equipe para fazer comprar itens de tanque, enquanto outros podem se concentrar mais em causar dano.

Darius

Captura de tela via Riot Games

Apesar de apresentar diferentes conjuntos de habilidades, Darius joga de maneira bastante semelhante a Garen em Todos por Um. É relativamente difícil matar Darius, então tentar se livrar de cinco deles será um desafio e tanto.

Embora a rota de Darius não precise de explicação, você precisará ter certeza de participar das lutas do início do jogo. Sinta-se à vontade para parar de abater tropas e ajudar nas lutas próximas, pois você terá força em números, especialmente com Darius.

Malphite

Captura de tela via Riot Games

Se você quer se divertir enquanto experimenta o Todos por Um, você não pode errar com Malphite. O verdadeiro desafio para a equipe inimiga começará quando todos os Malphtites atingirem o nível seis, e você poderá realizar algumas das jogadas mais épicas se conseguir coordenar seus atordoamentos com seus companheiros de equipe.

Embora a itemização de dano seja necessária, certifique-se de ter um Malphite ou dois que prefiram a ser tanques. Malphites tanques precisarão entrar primeiro na maioria dos casos para que os causadores de danos possam seguir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de abril.