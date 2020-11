Melhores caçadores de League of Legends

Alguns campeões em League of Legends são muito mais fortes do que outros.

Para os caçadores, há várias considerações ao pesar quais campeões são melhores. A coisa mais importante a se observar, e a mais óbvia, é se o campeão seria bom em emboscar e garantir abates ou ajudar seus companheiros de equipe a fazê-lo. Nos bastidores, porém, é onde as coisas ficam complicadas.

Velocidade para limpar campos, pressão de invasão e macro mobilidade são fatores que precisam ser avaliados para acompanhar o caçador inimigo. Os melhores campeões da selva são aqueles que podem fazer tudo.

Essa lista de campeões de primeira linha pode mudar dependendo de uma série de coisas. Às vezes, o meta muda sem motivo aparente além do gosto dos jogadores, mas geralmente há algum tipo de atualização de balanceamento, pequena ou grande, que está por trás da mudança repentina. Pode ser difícil acompanhar os campeões em alta do mês, então deixe-nos fazer isso por você.

Aqui está nossa lista atual para os melhores campeões da selva em League of Legends.

Aqui estão nossos cinco melhores caçadores para a atualização 10.24 do LoL.

Amumu

Imagem via Riot Games

Prós

Fácil de jogar

Pode fazer objetivos principais sozinho

Não precisa de muito ouro para ser eficaz

Contras

Jogabilidade previsível

Depois de ficar fora do meta por alguns anos, Amumu se tornou um dos melhores campeões da selva após a reformulação de itens da pré-temporada de 2021. Ele é fácil de jogar, pode derrubar a maioria dos objetivos sozinho e não precisa trabalhar o dia todo para ser eficaz para seu time. Não há muitos contras em jogar com ele, além do fato de que ele é previsível.

Como Amumu, você não tem muitas opções além de apenas entrar e fazer suas coisas, e é por isso que os inimigos podem prever seus movimentos e armar uma armadilha para gastar sua ultimate em circunstâncias desfavoráveis ​​ou simplesmente abatê-lo.

Runas

Screengrab via Riot Games

Enquanto os tanques tradicionalmente usarão a árvore Determinação de primária com Pós-choque como runa principal, Amumu pode usar Precisão com Conquistador. Devido ao fato de que você estará na cara de seus oponentes, você pode facilmente acumular a Conquistador para fornecer muito mais utilidade em comparação com Pós-Choque. Lenda: Tenacidade e Até a Morte são duas ótimas runas que permitem que você saia do controle de grupo com mais frequência e cause mais danos quanto menor estiver sua vida.

A árvore secundária visa melhorar sua sustentação e torná-lo o mais durável possível com Caça Voraz, que irá curar milhares de danos ao longo do jogo.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Amumu é R> E> Q> W. Seu E é sua principal ferramenta de farm. Seu tempo de recarga é reduzido toda vez que você sofre dano, então você pode usá-la repetidas vezes livremente na selva. A passiva também reduz muito o dano recebido, tornando-o mais tanque. O Q é maximizado em segundo para a mobilidade adicional e CG aumentado, enquanto o W é maximizado por último.

Plano de jogo

Amumu é um dos melhores tanques do jogo que não precisa de muitos itens para ser eficaz. Seu objetivo é o farm desde o início, emboscar ocasionalmente quando ver uma oportunidade e alcançar o nível seis o mais rápido possível.

Enquanto estiver farmando, tente pegar Égide de Fogo Solar e você se tornará um dos duelistas mais mortíferos do jogo. O item vai deixá-lo muito tanque e, ao mesmo tempo, te entregará muito dano. Quando combinado com o dano e a capacidade de tanque do seu kit, você se tornará uma grande ameaça para a equipe adversária. Mantenha seu farm e controle o rio para permitir que sua equipe alcance objetivos mais facilmente. Quando os inimigos tentarem pará-lo, enfrente-os com seu Q e continue com sua ultimate.

Graves

Imagem via Riot Games

Prós

Mobilidade

Tanque

Recompensador se dominado

Contras

Depende de bola de neve

Difícil de se recuperar

Graves é uma das escolhas mais populares nesta atualização após o ressurgimento de campeões fortes que podem ser conduzidos, como Ornn na rota superior, Galio na rota meio e Trundle na selva. Ele é o mestre em conduzir inimigos e lentamente derrubar suas barras de vida. Ele é um dos campeões de bola de neve mais confiáveis ​​devido à facilidade de emboscar com Graves. Você tem acesso a um avanço, que permite passar pelas paredes, e a uma bomba de fumaça, que causa lentidão e impede a visão dos campeões inimigos.

Runas

Screengrab via Riot Games

Existem muitas opções viáveis ​​para Graves, mas a mais escolhida é a versão de condução com a árvore de Feitiçaria como a árvore principal devido ao Ímpeto Gradual. Ele concede a você um potencial insano de conduzir e é fácil de usar. Celeridade e Caminhar sobre as Águas tornam você mais rápido e muito mais difícil de pegar. Enquanto alguns campeões não conseguiam se safar com esse estilo de runa, Graves tem dano mais do que suficiente em seu kit para compensar as runas sem dano.

A árvore secundária é a Precisão devido à Lenda: Espontaneidade, que concede a você a velocidade de ataque necessária, e Triunfo para aquelas jogadas atrevidas com pouca vida das quais você sai ileso e ganha ouro extra.

Prioridade de habilidade

A prioridade da habilidade de Graves é R> Q> E> W. Seu Q é a única ferramenta de dano em seu kit que o ajudará a limpar as ondas. E é maximizado em segundo para a mobilidade extra e resistência adicional. Tente cronometrá-lo de acampamento em acampamento para que não caia e você quase não perderá vida na selva, permitindo-lhe limpar os acampamentos com segurança e, em seguida, forçar uma invasão ou emboscada logo no início. Enquanto o W é uma das melhores habilidades de negação de visão no jogo, a eficácia de Q e E é muito superior, por isso é maximizada por último depois deles.

Plano de jogo

Graves é um dos caçadores mais móveis do LoL. Você deve usar isso a seu favor e tentar emboscar as rotas de ângulos inesperados. Esteja preparado para tirar sentinelas inimigas antes de emboscar. Use a runa de Caminhar sobre as Águas a seu favor e lute no rio se alguém vier para contestar o caranguejo. Suas runas são perfeitas para essas lutas no início e você deve vencer a maioria delas sem problemas.

Indo para o meio do jogo, tente conduzir em lutas de equipe e use o reset do E para obter um bom dano de explosão em um oponente que tenha avançado demais. Não desperdice o R por dano no início. Em vez disso, tente pegar as pessoas que fogem desprevenidas com pouca vida.

Hecarim

Imagem via Riot Games

Prós

Duelista forte

Mobilidade

Fácil de jogar

Ultimate com controle de grupo em área

Contras

Estilo de jogo previsível

Hecarim subiu nas fileiras da selva da fila solo silenciosamente ao longo das últimas atualizações. À medida que mais pessoas percebiam o quão forte ele é, sua taxa de escolha aumentou repentinamente junto com sua taxa de vitórias. Ele se beneficia muito com os novos itens da pré-temporada, o que o torna um dos melhores caçadores da atualização atual.

Ele é muito fácil de jogar e pode ser pego por qualquer jogador, inclusive não caçadores.

Runas

Screengrab via Riot Games

Hecarim tem muitas páginas de runas viáveis, mas a de maior sucesso atualmente é Precisão primária com Dominação como árvore secundária. A Precisão concede a você acesso ao Conquistador, uma das runas primárias mais fortes do jogo, dando a você muito dano de ataque e cura, além de ser fácil de acumular. Outras ótimas runas são Triunfo para ajudar nas fugas com pouca vida, Lenda: Espontaneidade para aumentar sua velocidade de ataque e Até a Morte para torná-lo mais mortal quanto menor sua vida.

Dominação é tomada principalmente por Caça Voraz, que tem uma sinergia muito boa com Conquistador. Essas duas runas combinadas oferecem muita cura, tornando-o bastante tanque. Impacto Repentino é usado, pois é facilmente ativado com seu E para aumentar o dano.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Hecarim é R> Q> E> W. Maximizar o Q permite que você limpe acampamentos da selva facilmente e cause o máximo de dano possível. É um requisito primário para essa estratégia, onde você precisa usar o Q para acumular Conquistador e Caça Voraz. E é a segunda habilidade pela velocidade de movimento e W é uma habilidade bem abaixo da média, então é a última.

Plano de jogo

Hecarim está atualmente em um lugar muito bom na selva. Seu objetivo como Hecarim caçador é limpar seus acampamentos o mais rápido possível e, em seguida, procurar oportunidades de emboscar em qualquer rota. Se você não vir essas oportunidades, concentre-se em obter os caranguejos no rio para obter uma visão adicional ou no Arauto e Dragão. Mas lembre-se de manter o farm para ganhar ouro para garantir que você possa obter seus itens básicos o mais rápido possível.

Depois de obter um item Mítico como Força da Trindade, você se tornará muito mais forte, então tente manter seu ganho de ouro estável para obtê-lo o mais rápido possível. Devido ao fato de sua jogabilidade ser previsível, tente procurar oportunidades de contra-ataque em vez de uma emboscada. É muito mais fácil abater nesses casos, em vez de em uma emboscada.

Conforme o jogo avança, tente manter uma boa cobertura de visão para sua equipe e atue como um iniciador para eles com sua ultimate. Lembre-se de punir os campeões que não têm flash saltando sobre eles com E, em seguida, seguindo com R para empurrá-los para o seu time para um abate fácil.

Kha’Zix

Imagem via Riot Games

Prós

Invisibilidade em seu kit

Um dos mais fortes campeões no um contra um

Estilo de jogo flexível

Contras

Difícil de se recuperar

Precisa de boa consciência de lutas em equipe para máxima eficiência

Kha’Zix se tornou um dos melhores caçadores após as mudanças nos itens. Ele tem muitas opções viáveis, seja focado em letalidade ou em danos com sustentação. Enquanto o dano e sustentação se concentra principalmente em entrar e sair das lutas de equipe e ser o mais escorregadio possível, a versão de letalidade é muito mais fácil, já que tudo que você precisa fazer é encontrar alvos isolados e matá-los antes que eles possam reagir. Abaixo teremos a escolha para a versão mais fácil de letalidade.

Runas

Screengrab via Riot Games

Dominação é a árvore principal para Kha’Zix de letalidade. Ele tem muitas opções de runas ofensivas, aumentando seu dano de explosão e tornando você um campeão mais mortal para o time adversário. Eletrocutar vai lhe dar uma explosão adicional de dano durante suas primeiras emboscadas e escala bem com o dano de ataque, tornando-o valioso quanto mais tempo o jogo durar. Impacto Repentino lhe dará alguma letalidade adicional quando você usar seu salto ou invisibilidade, permitindo que você obtenha muitos benefícios desta runa. Globos Oculares é usada para o DdA adicional e Caça Voraz para alguma sustentação adicional. Com a ajuda de Caça Voraz, você pode ficar por perto e fazer a selva pelo tempo que quiser.

A árvore secundária recomendada é Precisão pelo Triunfo e Golpe de Misericórdia. A primeira runa irá ajudá-lo a sobreviver a esses encontros de vida baixa e aumentar sua renda em ouro de abates ou assistências. O segundo vai causar algum dano adicional a alvos com menos vida, permitindo que você os mate antes que escapem.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Kha’Zix é R> Q> W> E. Maximize o Q primeiro, pois é sua principal ferramenta para farm, causar dano e executar alvos. W é maximizado em segundo para o dano adicional, ajudando você a matar durante uma emboscada. E é maximizado por último, pois o dano adicional ou o tempo de recarga mais baixo não é tão impactante em comparação com o Q ou W nos níveis máximos. Quanto à evolução, você quer se concentrar em obter o Q evoluído no nível seis, o R no nível 11, e E ou W no nível 16, dependendo do estado do jogo. Se você precisar de mais pulos, evolua o E; se não, evolua o W.

Plano de jogo

Kha’Zix se concentra em perseguir sua presa e encontrá-la isolada para causar o máximo de dano. Logo no início, concentre-se em obter seus efeitos azul e vermelho e, em seguida, tente emboscar qualquer rota com inimigo avançado ou invadir o caçador inimigo. Você é muito forte desde o início em cenários um-contra-um e pode enfrentar a maioria dos caçadores do meta com facilidade.

Conforme o jogo continua, tente comprar seus principais itens de letalidade com o objetivo de obter o Crepúsculo de Draktharr primeiro para o incrível efeito passivo, que aumenta seu dano de explosão e permite que você obtenha um pequeno período de invisibilidade nos abates de campeões. Este efeito é reiniciado quando você abate, permitindo que você obtenha várias ativações durante uma luta em equipe facilmente.

Kayn

Imagem via Riot Games

Prós

Estilo de jogo flexível

Kit simples

Excepcional em lutas de equipe

Contras

Precisa ser uma bola de neve para ser eficaz

Kayn recebeu alguns fortalecimentos algumas atualizações atrás e aumentou rapidamente a taxa de escolha e a taxa de vitória. Sua recente popularidade também se deve aos seus grandes confrontos no atual meta da selva. Enquanto Rhaast é a forma mais escolhida, Assassino das Sombras também é bom para certas composições se você precisar de um assassino para deletar o carregador inimigo antes que eles possam reagir.

Runas

Screengrab via Riot Games

Kayn é flexível quando se trata de runas e pode usar vários tipos e combinações de runas facilmente. A mais bem-sucedido continua sendo a Conquistador, devido ao quão forte essa runa é para os lutadores. Ele concede a você dano de ataque e cura adicionais quando totalmente acumulada, o que é forte quando combinada com a auto-sustentação de Kayn.

Triunfo é considerado para as jogadas arriscadas de vida baixa. Lenda: Tenacidade é a melhor na segunda linha porque você precisa usar as Botas Galvanizadas de Aço na maioria das vezes pela armadura no início do jogo. Passos de Mercúrio são pegos em casos extremos quando o time inimigo está cheio de controle de grupo. Até a Morte é a melhor na terceira linha, já que você lutará por longos períodos com esta opção.

Nas runas de Determinação, a segunda linha é tão flexível quanto a primeira. A maioria dos jogadores prefere ir para Osso Revestido e Revitalizar para a sustentação e tanque adicionais.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Kayn é R> Q> W> E. Você quer maximizar seu Q primeiro pelo dano e mobilidade. Isso o ajudará a limpar acampamentos rapidamente e mover-se através das paredes sem problemas. W é a segunda a maximizar pelo dano e controle de grupo. E por último, pois a utilidade e o dano do Q e do W superam a utilidade do E.

Plano de Jogo

Kayn é um lutador ou um assassino, dependendo do estilo de jogo que você pretende seguir. Se você for para lutador, você deve buscar farmar e obter seus itens básicos o mais rápido possível para não ficar para trás e estar pronto para as lutas no meio do jogo. Se você escolher a rota do assassino, tente emboscar o mais rápido possível para manter os inimigos no chão e colocar o jogo a seu favor antes que se estenda e você perca o tamanho.

Aprenda como seu E interage com as paredes para obter o máximo valor dele durante o jogo e obter emboscadas inesperadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 29 de novembro.