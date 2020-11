Melhores builds para o meio na pré-temporada de League of Legends de 2021

Com o recente retrabalho de itens na pré-temporada atual de League of Legends, os jogadores do meio podem não ter ideia do que fazer sobre seus principais campeões. Os itens vêm com uma abundância de novos efeitos, nomes e ícones, tornando difícil para os jogadores saberem o que é melhor.

Esta lista de builds para o meio deve ajudar a entender o que cada arquétipo do meio deve possuir, para que você possa começar a aprender as novas builds e subir nos ranques assim que a 11ª temporada começar.

Aqui estão nossas melhores builds para o meio da pré-temporada.

Assassino de DdA

Runas

Runas não passaram por mudanças significativas. Dominação é a árvore para ir se usar em um assassino, mas a página secundária de runas é muito mais flexível. Você pode ir para Precisão para obter um pouco de Tenacidade, resolver problemas de mana por meio da Presença de Espírito ou pegar Inspiração se quiser começar com uma Poção Corrupta.

Itens

Screengrab via Riot Games

Os assassinos da DdA se beneficiaram muito com o retrabalho dos itens. É fácil obter bastante letalidade agora, e os itens têm um impacto geral. Fazer primeiro o Crepúsculo de Draktharr como um item mítico torna-o mais forte no início, com o efeito ativável a qualquer momento, ao contrário da iteração anterior onde você tinha que sair da névoa de guerra.

Passos de Mercúrio: Com tanto controle de grupo no jogo agora, esta é a melhor opção que você pode obter para as botas.

Crepúsculo de Draktharr: Este item mítico permite que você sobreviva em lutas de equipe facilmente ao conseguir abater um campeão. Ele reinicia o tempo de recarga do efeito, tornando você invisível por um breve período de tempo e tornando seu próximo ataque mais forte.

Lâmina Fantasma de Youmuu: Este é um item de grande letalidade para fazer você se mover mais rápido pelo mapa. Ele também tem um grande efeito ativo para ajudá-lo a perseguir inimigos em uma luta.

Limiar da Noite: Este é um item de defesa decente com um belo efeito de escudo mágico. Ele permite que você enfrente os inimigos com um pequeno escudo para bloquear seu primeiro feitiço.

Rancor de Serylda: Este item é obrigatório contra campeões que acumulam armadura. Ele concede 30 por cento de penetração de armadura junto com 45 de dano de ataque e 20 de aceleração de habilidade, três atributos valiosos. Seu efeito de desacelerar os inimigos por um segundo pode ajudá-lo a acabar com os inimigos que tentam escapar.

Anjo Guardião: Embora este item não tenha nenhuma letalidade ou penetração de armadura, no geral é um ótimo item, dando a você uma segunda vida para matar inimigos e vencer a luta em equipe.

Assassino de PdH

Runas

Dominação continua sendo uma árvore primária para assassinos de PdH, muitas vezes acompanhada por Inspiração para um Tônico de distorção do tempo. Esta runa permite que você se sustente na fase de rotas com facilidade contra a maioria dos campeões, desde que você comece com a Poção Corrupta. Se você quiser seguir uma rota mais agressiva, você pode escolher Precisão ou Feitiçaria para as runas secundárias.

Itens

Screengrab via Riot Games

Enquanto alguns campeões perderam a Pistola Lâminar Hextec, um item que permitia que eles se tornassem incrivelmente fortes, os itens mais recentes são uma boa compensação. Existem muitas outras opções viáveis ​​para assassinos de PdH.

Sapatos de Feiticeiro : São uma escolha sólida para aumentar seu dano geral. Esta é a sua principal escolha de bota na maioria das vezes, a menos que você esteja enfrentando muito controle de grupo, o que faria você precisar dos Passos de Mercúrio para combater.

Colhedor Noturno: Este item é perfeito para qualquer assassino, porque permite que você dê uma boa quantidade de dano de explosão em cima do seu kit a cada 40 segundos contra campeões inimigos. Também concede velocidade de movimento, permitindo que você enfrente e persiga oponentes. O bônus mítico também é ótimo, dando a você mais aceleração de habilidade com cada item lendário.

Perdição de Lich: Com tantos campeões populares que se beneficiam de novos itens no meta agora, este item é uma ótima opção quando combinado com Colhedor Noturno. Ele permite que seu envolvimento inicial seja mortal em cenários de um contra um. É também um ótimo item de luta em equipe, dando a você um monte de bônus de dano durante uma batalha.

Ampulheta de Zhonya: Muitas de suas iniciações podem ser anuladas pelo controle de grupo. Se você não tiver Zhonya, a morte será iminente. Mas este item pode lhe dar segundos preciosos para pensar sobre seu próximo movimento, como escapar ou eliminar os alvos principais do time inimigo.

Capuz da Morte de Rabadon: Indiscutivelmente o melhor item de poder de habilidade no jogo, o Capuz da Morte de Rabadon amplifica seu dano quando você tem alguns itens de PdH. Você pode fazê-lo como um segundo ou terceiro item se o jogo estiver indo muito bem.

Cajado do Vazio: Embora os itens de resistência mágica não sejam predominantes agora, adquirir um Cajado do Vazio o ajudará a lidar com os tanques impossíveis de matar e outros campeões assim que eles começarem a pegar itens de resistência mágica.

Mago de controle

Runas

Screengrab via Riot Games

Feitiçaria continua sendo uma árvore central, com Cometa Arcano sendo um ótimo captador para aumentar seu dano geral. Transcendência foi retrabalhada para dar a você aceleração de habilidade mais cedo e reiniciar seus tempos de recarga básicos em 20 por cento assim que você atingir o nível 11. A árvore secundária é Inspiração ou Dominação para as grandes runas. A inspiração é uma boa opção se você quiser Botas da Velocidade ​​grátis e alguns biscoitos para ajudar na sua fase de rotas desde o início.

Itens

Screengrab via Riot Games

Enquanto outros arquétipos foram aprimorados, os magos de controle não estão entre eles. A falta de sustentação de mana nos itens principais torna difícil para os magos permanecerem e usarem suas habilidades como antes. A remoção do Cajado das Eras ao lado do enfraquecimento do Cajado do Arcanjo também afetou muitos campeões, tornando-os inviáveis ​​por enquanto.

Sapatos do Feiticeiro: aumentam seu dano geral, tornando-os uma escolha sólida. Estas são as suas botas principais, que podem ser feitas o mais rápido possível.

Tormenta de Luden: Este item é ótimo no geral para iniciar. É tão forte quanto antes com a passivo mítica dando a você muita penetração mágica. O componente Capítulo Perdido permaneceu o mesmo, então ele resolverá seus problemas de mana logo no início.

Putrificador Químtec: Com o recente retrabalho de Feridas dolorosas, há muitos itens anti-cura viáveis. Devido à natureza de quantos efeitos de cura existem agora no jogo, esta é uma escolha barata, dando a você poder de habilidade, aceleração de habilidade e regeneração de mana para ajudar em seus problemas de mana.

Ampulheta de Zhonya: Este é um ótimo item de defesa para prevenir a morte iminente. O Armaguarda da Caçadora foi aprimorado, custando muito menos agora, e pode ser usado como um primeiro item contra composições com foco em DdA.

Capuz da Morte de Rabadon: Isso aumenta o dano quando você tem alguns itens de PdH. Tê-lo é um objetivo central de todo mago de controle que quer causar muitos danos mais tarde.

Cajado do Vazio: Este item continua sendo uma prioridade enquanto houver itens de resistência mágica no time inimigo. Se, no entanto, a equipe inimiga não estiver lançando itens de resistência mágica, você pode adquirir Ímpeto Cósmico para torná-lo mais ágil nas lutas de equipe, ao mesmo tempo que oferece bastante aceleração de habilidade.

Lutador

Runas

Screengrab via Riot Games

Ir para a árvore de Precisão e Determinação de secundária permanece uma prioridade para a maioria dos lutadores. Embora você possa pegar essa página rúnica em praticamente qualquer Lutador, a única mudança que precisa ser feita é pegar Pressione o Ataque ou a runa primária do Conquistador, dependendo da composição geral.

Itens

Screengrab via Riot Games

Lutadores têm muitas possibilidades de itens viáveis ​​agora. Em vez de usar Hidra Raivosa ou Força da Trindade, existem muitas opções para fazer você se sentir como um lutador que quer estar no centro da ação. A adição de itens Míticos tornou os agressores fortes em todos os departamentos, tornando-os uma ótima escolha na rota do meio.

Passos de Mercúrio: Com a quantidade de controle de grupo no jogo agora, esta é a melhor opção que você pode obter para as botas. Se você estiver enfrentando um campeão com danos físico, sinta-se à vontade para pegar Botas Galvanizadas de Aço.

Hemodrenário: Este item mítico dá a todos um Q do Darius. Ele permite que você cure bastante sem canalizar, ao mesmo tempo em que oferece ótimas estatísticas ofensivas. A combinação de vida, dano de ataque, aceleração de habilidade e o efeito ativo torna este um primeiro item muito eficiente.

Hidra Raivosa: Enquanto a Hidra está ligeiramente mais fraca devido a não ter mais um efeito ativo, ela ainda é um ótimo item, dando a você aceleração de habilidade agora. Com Hemodrenário se beneficiando da aceleração de habilidade, isso torna Hydra um ótimo segundo item.

Cútelo Negro: Embora o item tenha perdido o efeito de velocidade de movimento, ainda é uma ótima escolha. Ele tem um novo efeito que permite que você cause danos à vida perdida quando estiver totalmente acumulado sobre o inimigo.

Dança da Morte: A Dança da Morte continua tão forte quanto antes, mesmo depois de perder o componente de resistência mágica. Embora não seja mais uma escolha ideal de primeiro ou segundo item, ainda é ótimo para adquirir posteriormente.

Anjo Guardião: Este item garante que você tenha uma segunda vida e torna mais difícil de matar. A parte do dano de ataque é um bom bônus, mas o efeito da segunda vida é um aspecto crucial deste item. É o item de último slot perfeito.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 19 de novembro.