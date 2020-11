Melhores builds para a rota superior na pré-temporada de League of Legends de 2021

Com o recente retrabalho do sistema de itens na pré-temporada de 2021 de League of Legends, a maioria dos melhores jogadores não sabe que item fazer primeiro devido à vasta quantidade de mudanças pelas quais o jogo passou. A perda de mana e a aceleração de habilidade em vários itens principais força os melhores jogadores a pensar sobre seus itens agora, em vez de apenas fazer os mesmos itens em todos os jogos.

Esta lista inclui construções de rota superior para a maioria dos arquétipos, o que deve lhe dar uma breve ideia do que construir em cada jogo para ter uma boa vantagem na 11ª temporada do LoL.

Aqui estão algumas das melhores builds da rota superior da pré-temporada.

Tanque

Runas

A rota superior é o lar da maioria dos tanques. Embora existam muitas opções viáveis ​​para os tanques no topo, a árvore Determinação é a opção primária devido às suas runas orientadas para o tanque. Você deseja que Pós-choque o torne uma máquina impossível de matar devido ao seu efeito nos primeiros segundos de uma emboscada ou luta de equipe. Outras runas úteis são Condicionamento e Crescimento Excessivo para torná-lo mais forte quanto mais tempo de jogo passa. Devido à quantidade de resistência mágica e armadura que você obterá dos itens, o Condicionamento será útil quando você tiver alguns itens.

A árvore secundária ideal é a Inspiração para as Botas da Velocidade ​​gratuitas ao lado de um pouco de aceleração de habilidade e feitiços de invocador. Se você preferir obter mais tenacidade, vá para a árvore de Precisão.

Itens

Os itens retrabalhados de tanque estão bastante roubados, permitindo que a maioria dos campeões que podem construir um ou dois dos mostrados acima se tornem rapidamente uma força no Rift. Égide de Fogo Solar é o seu principal item de tanque para ajudá-lo a se preparar e causar muitos danos em lutas de equipe. Seu efeito de aumento de dano é significativo e pode ajudá-lo a derrubar campeões mais frágeis facilmente.

Passos de Mercúrio: Esta é uma ótima opção de bota para aumentar sua tenacidade e resistência mágica. Contra os campeões de DdA, tente obter Botas Galvanizadas de Aço no início.

Sunfire Aegis: Este é um dos itens mais quebrados do jogo no momento. Tem um efeito de empilhamento além do antigo efeito de dano, tornando-o forte para qualquer campeão de tanque no jogo. Embora fosse forte antes mesmo do retrabalho, agora se tornou um dos melhores itens do jogo.

Abraço demoníaco: A maioria dos tanques tem proporções de AP, então este item parece bastante quebrado. Depois de somar o dano com Sunfire, você se torna mais mortal do que um assassino.

Armadura de Espinhos: Com tantos efeitos de cura no jogo, é importante ter alguma redução de cura, e este item é a melhor opção para isso. É ótimo adquirir o Colete Espinhoso devido ao seu caminho de construção barato.

Presságio de Randuin: o novo Randuin tem uma ótima passiva, reduzindo o dano recebido de ataques básicos em cinco por 1.000 pontos de vida máxima. Apressar este item, entretanto, não deve ser sua prioridade, já que você precisa de um pouco de vida para que ele se torne efetivo.

Coração Congelado: Este item ainda é ótimo, resolvendo seus problemas de mana enquanto também fornece a redução de velocidade de ataque em área. Isso faz com que pareça impactante com tantos campeões que dependem da velocidade de ataque.

Lutador

Runas

Ir para a árvore de Precisão e Determinação como secundária permaneceu uma prioridade para a maioria dos lutadores. Precisão dá acesso ao Conquistador, que é uma das runas mais fortes do jogo. A árvore também tem Lenda: Tenacidade para reduzir a duração do controle de multidão e Até a Morte para torná-lo uma grande ameaça quanto mais baixa sua vida.

Determinação tem Osso Revestido para torná-lo mais difícil de matar durante uma emboscada e Crescimento Excessivo para garantir que você obtenha muita vida nas fases posteriores do jogo.

Itens

Os novos itens Míticos são benéficos para os lutadores, abrindo muitas opções. Você pode ir para a Força da Trindade usual ou explorar outros itens, como o Hemodrenário. O item dá a você uma ativa semelhante a um Q do Darius, tornando-o difícil de matar, independentemente do que você comprar depois.

Botas Galvanizadas de Aço: Esta é uma ótima opção de bota, garantindo a você muita armadura e uma passiva forte que reduz o dano de ataques em uma porcentagem plana. Se você estiver enfrentando vários campeões de PdH ou campeões com muito controle de grupo, escolha Passos de Mercúrio.

Hemodrenário: Este é essencialmente um Q do Darius como um item Mítico. As estatísticas concedidas pelo item são incríveis. Você obterá todas as estatísticas que deseja como um lutador, vida, dano de ataque e aceleração de habilidade, ao lado da ativa do Q do Darius, que também aumenta com a aceleração de habilidade.

Hidra Raivosa: Este item foi ligeiramente reformulado, mas ainda tem uma passiva para ajudá-lo a empurrar as ondas de tropas. As estatísticas concedidas pelo item permanecem um ponto focal dele, então adquirir Hidra Raivosa deve ser uma prioridade para você como antes.

Sinal de Sterak: Este item passou por um pequeno retrabalho, mas ainda é uma ótima opção para lutadores para torná-lo mais tanque. O escudo reformulado parece muito melhor de usar agora também.

Serrespada Quimiopunk: Com tanta cura no jogo, ter um item para reduzir isso é ótimo. Antes, não havia muitas opções. Mas agora, todos os arquétipos têm pelo menos uma opção, e esta é sua.

Dança da Morte: Este item foi ligeiramente reformulado durante a revisão dos itens, perdendo sua resistência mágica. Seu efeito e outras estatísticas permanecem praticamente inalterados, tornando a Dança da Morte uma ótima opção, independentemente de perder a resistência mágica.

DdA à distancia

Runas

Este arquétipo ainda está forte na rota superior com campeões notórios como Lucian, Vayne, Quinn ou Jayce. Todos eles se beneficiam da árvore de Precisão, que dá acesso a ótimas runas, como Pressione o Ataque para aumentar o dano de explosão no início, Lenda: Espontaneidade para a velocidade de ataque e Dilacerar para derrubar aqueles tanques robustos.

A árvore secundária é flexível para este arquétipo, mas ter o Manto de Nimbus é ótimo devido ao quão roubado a runa está. Concede uma grande explosão de velocidade de movimento depois de usar um feitiço de invocador, permitindo-lhe escapar de uma luta perdida.

Itens

Embora existam vários caminhos de construção eficientes para este arquétipo, focar na velocidade de ataque acima deve ajudá-lo a aprender as cordas deste estilo de jogo antes de fazer a transição para construções mais focadas em bolas de neve, como letalidade. O item principal dos Míticos aqui é o Mata-Cráquens com seu efeito de dano verdadeiro a cada três ataques.

Grevas do Berserker: Esta é a melhor escolha de inicialização para campeões baseados na velocidade de ataque. Ele concede a você muita velocidade de movimento e de ataque no início e pode ser usado como primeiro item.

Mata-Cráquens: Embora inicialmente visto como nada assombroso, este item dá a todos a passiva do W da Vayne, permitindo que você cause muito dano verdadeiro quanto mais DdA você tiver. O caminho de construção também tem componentes baratos, por isso é ótimo começar logo.

Espada do Rei Destruído: A nova Espada do Rei Destruído ainda é ótima. Em vez de depender de sua ativa, você o terá como uma passiva em um tempo de recarga muito mais curto, tornando-se uma grande ameaça a cada 20 segundos.

Chuva de Canivete: Este item não mudou muito e ainda é ótimo para comprar. O efeito de lentidão de Chuva de Canivete ajuda a perseguir inimigos ou conduzí-los para que você possa escapar em segurança.

Dançarina Fantasma: Este item foi enfraquecido, perdendo seu escudo passivo. Mas ainda é bom comprar devido ao seu efeito de Fantasma, que ajuda você a conduzir durante as lutas de equipe. Ter um fortalecimento de velocidade de ataque de 40% após atacar o mesmo alvo cinco vezes também não é ruim.

Lembrete Mortal: é importante ter alguma redução na cura devido à quantidade de cura no jogo. Este item oferece tudo que você deseja como um DdA à distancia no topo em termos de estatísticas e corte de cura, e é barato para comprar.

Campeão de PdH

Runas

Não há muitos campeões de PdH na rota superior devido aos fortalecimentos de tanque, mas dois campeões de PdH dominam o meta da rota superior. Kayle e Akali têm uma ótima fase de rotas e escalam tremendamente bem com os novos itens.

Use a árvore de precisão para ajudá-lo a ter mais mobilidade, ao mesmo tempo em que resolve alguns problemas de mana com a presença de espírito. Sua árvore secundária deve ser Dominação para ter o Gosto de Sangue e Caça Voraz, duas runas que darão sustentação durante todo o jogo.

Itens

A maioria dos campeões de PdH mais viáveis ​​na rota superior visam obter Criafendas para o bônus de dano passivo, ao lado de sua conversão de dano real quando totalmente acumulado. Outro novo item notável é o Abraço Demoníaco, que o torna mais tanque e causa dano percentual máximo à vida.

Sapatos de Feiticeiro: Esta é uma escolha sólida de bota para aumentar seu dano geral. Você pode comprar primeiro os Sapatos de Feiticeiro, mas isso atrasará seu item Mítico.

Criafendas: Este é um dos melhores itens de PdH no jogo, dando a você bônus de dano, vampirismo universal e conversão de dano verdadeiro quando totalmente acumulado. O Criafendas deve ser adquirido o mais rápido possível para ajudá-lo a se tornar uma fera imparável.

Abraço Demoníaco: Este é um ótimo item para lidar com aqueles tanques incômodos que acumulam vida. Abraço Demoníaco causa uma grande quantidade de dano percentual ao máximo de vida, tornando você mortal para campeões frágeis e tanques ao mesmo tempo.

Ampulheta de Zhonya : a ampulheta de Zhonya é um ótimo item de defesa para evitar a morte iminente. Armaguarda da Caçadora também está forte. Custa muito menos agora e pode ser usado como primeiro item se você estiver lidando com campeões de DdA fortes na rota superior.

Morellonomicon: Morello foi ligeiramente retrabalhado, não dando mais penetração mágica. Em vez disso, ele tem um efeito negatio de Feridas Dolorosas que acumula até 60%. Este é um ótimo item contra todas as curas no LoL.

Capuz da Morte de Rabadon: Este é sem dúvida o melhor item de PdH no jogo. É melhor levar seu Rabadon até o final de sua construção para amplificar seu poder. Não é um ótimo primeiro item porque precisa de outros itens de PdH para ser eficaz.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 19 de novembro.