MAD Lions derrota a INTZ e avança para eliminatória no Mundial 2020

Em um dos jogos mais disputados do Campeonato Mundial 2020 de League of Legends até agora, a INTZ foi eliminada da fase de grupos pela MAD Lions, da LEC.

Depois de os dois times começarem de forma decepcionante, o desempate de hoje decidiria quem deveria avançar para a md5 eliminatória da fase de entrada. Se a MAD Lions fosse eliminada, seria a primeira vez na história do LoL que uma equipe europeia seria eliminada na fase de entrada do Mundial, e o sucesso da INTZ seria a nossa esperança de um desempenho melhor da representante do CBLoL no campeonato. Tudo estava em jogo e a MAD Lions garantiu sua vitória apertada aos 38 minutos de jogo.

Apesar de apertado, o jogo passou bem longe de ser o LoL mais bonito que já vimos. Os dois times compraram brigas desfavoráveis, cometeram erros na movimentação para objetivos e forçaram demais algumas vantagens. Mas foi uma bagunça emocionante.

Os primeiros 10 minutos enganariam qualquer um, fazendo parecer que seria um jogo controlado e calculado vencido com controle de visão e dominação de mapa. Nenhum dos times garantiu um abate até os 12 minutos de jogo, o que fez desse o First Blood mais demorado do campeonato até agora.

Quando começou, no entanto, não era mais possível parar nenhum dos dois times. Os abates continuaram acontecendo dos dois lados, e a INTZ conseguiu um ace aos 23 minutos que parecia anunciar a derrota da MAD. Apesar de a MAD ter conseguido garantir a Alma do Oceano, a vitória não estava garantida até destruir o nexus da INTZ: os dois times trocaram abates, objetivos e torres em uma tentativa desesperada de evitar a eliminação.

Nessa partida, Humanoid, da MAD, manteve o histórico de 100% de vitórias de Orianna com um belo desempenho na rota do meio, controlando e punindo a falta de mobilidade do Kog’Maw inimigo com um Flash embaixo da torre da INTZ. Seu jogo sensato garantiu torre após torre para a MAD, empurrando a rota do topo, fazendo a movimentação para o Barão e ganhando vantagem em momentos que pareciam impossíveis para o time europeu enquanto a INTZ se concentrava na parte inferior do mapa.

A jornada da INTZ termina aqui, mas a MAD ainda precisa de algumas vitórias para passar da fase de entrada. Eles devem enfrentar os representantes do Grupo B em uma md5. E, com a LGD, representante da LPL, e o desempenho surpreendente da Unicorns of Love, da LCL, a MAD tem desafios pela frente. Caso a equipe avance para a fase de grupos, será a primeira vez que a quarta colocada europeia avança para o evento principal.

Depois de garantir o terceiro lugar do Grupo A da fase de entrada, a MAD Lions enfrenta a Papara Supermassive, da TCL, em 29 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Megan Kay no Dot Esports no dia 28 de setembro.