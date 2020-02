Lux receberá melhorias na atualização 10.4 do LoL

Um dos alvos da Riot para a próxima atualização é uma das campeãs mais queridas de League of Legends.

Depois da resposta que a Riot recebeu da comunidade, Lux deve receber melhorias em seu funcionamento como suporte e meio.

O dano de Ligação da Luz (Q) vai aumentar de 70 a 250 (+0,7 PdH) para 80 a 260 (+0,6 PdH), e seu tempo de recarga será reduzido de 13 a 9 segundos para 11 a 9 segundos.

As mudanças devem trazer mais poder de avanço, aumentar o dano bruto e permitir que ela assuma o controle da fase de rotas. No estado atual do jogo, as mecânicas desatualizadas de Lux ficaram para trás. A falta de mobilidade e ultimate imprevisível costumam perder espaço para campeões maiores e melhores. Isso fez com que ela ficasse para trás e, especialmente no competitivo, quase deixasse de existir.

Na rota do meio, ela tem uma taxa de vitórias sofrível de 49,94% no Platina ou mais e, como suporte, o número caiu para 46,39%, um dos piores da posição.

Com exceção do dano e do controle de grupo, ela tem bem pouco a oferecer às composições. Na maior parte dos casos, há opções melhores para o meio e para suporte. O aumento de dano deve ajudá-la nessa questão, mas ainda não sabemos qual será o impacto de verdade. Por sorte, porém, não é o fim.

Mais ou menos como acontece com Ezreal, Lux terá a opção de usar Flash enquanto conjura sua ultimate na atualização 10.4. Isso não acontecia antes, e limitava bastante o potencial de jogadas. A melhoria permite acertar facilmente alvos distantes, usar o combo com Flash e causar mais dano.

O lançamento da atualização 10.4 do LoL deve acontecer em 20 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.