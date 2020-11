Leona e Ezreal estão entre os campeões de melhor desempenho no Mundial 2020

Com o Mundial de League of Legends de 2020 se aproximando de sua conclusão em 31 de outubro, dois campeões saíram na frente.

Leona e Ezreal dominaram o evento principal do Mundial 2020, enfrentando sua oposição no rota inferior com uma taxa de vitórias de 60 por cento ou mais, de acordo com a Gamepedia.

Leona, a campeã com melhor desempenho no evento principal do torneio, venceu 16 de seus 21 jogos disputados por uma taxa de vitórias impressionante de 76 por cento, enquanto Ezreal ganhou 12 e perdeu apenas sete jogos com uma taxa de vitórias de 63 por cento. No entanto, essas estatísticas não incluem a fase de entrada do torneio.

Nas semifinais entre G2 Esports e DAMWON Gaming, e Top Esports e Suning, Leona venceu todos os seis jogos.

Frequentemente combinada com Ezreal, as habilidade de Leona de tanque, iniciação, controle de grupo, e criação de vantagens no início do jogo a torna uma das melhores suportes no LoL e talvez até uma das melhores campeãs.

A redução de dano de Leona permite que ela se envolva sem ser punida. Seu CG concede a ela a vantagem no nível um e sua ultimate dá prioridade à sua rota.

Ezreal é geralmente fraco na rota, optando por recolher recursos para o fim de jogo. Mas com Leona, ele é completamente diferente. Assim que Leona e Ezreal atingem seu pico no nível seis, Labareda Solar e a Barragem entram em ação. Os ultimates fornecem uma explosão rápida de dano, geralmente resultando em um ou dois abates.

Quando combinados, Ezreal também está seguro para sentar atrás de sua torre e jogar passivamente, enquanto Leona vagueia pelo mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 26 de outubro.