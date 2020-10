League of Legends: Wild Rift lança trailer de mecânica de jogo

Depois da expansão de League of Legends: Wild Rift para seu período beta aberto, a Riot Games lançou um novo trailer mostrando um pouco da jogabilidade do mobile.

O vídeo mostra mecânicas de alguns dos campeões disponíveis em Wild Rift, como Jinx, Lee Sin, Kai’Sa e Akali. Aqueles que estiverem familiarizados com os campeões no LoL perceberão algumas pequenas mudanças em Wild Rift em relação ao jogo de PC.

Outra grande mudança mostrada no novo trailer é o modelo do Summoner’s Rift. O tamanho do mapa foi drasticamente reduzido para reduzir também a duração das partidas, aperfeiçoando a experiência para a portabilidade do mobile.

Desde o início do beta, Wild Rift adicionou muitos novos campeões, aumentando o total para 49. Além do grande número de campeões, algumas skins familiares foram adicionadas, para que você possa personalizar cada personagem antes de entrar na partida.

O beta aberto de Wild Rift está disponível no momento para Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul e Tailândia. O plano é expandir para outros países no resto de 2020 e início de 2021. As próximas regiões adicionadas serão Europa, Taiwan, Oceania e Vietnã, em algum momento de dezembro.

Os fãs brasileiros e do resto do continente americano terão que esperar até o primeiro semestre de 2021 para ter acesso ao jogo. Atrasos relacionados à infraestrutura e à impossibilidade de viajar, devido à pandemia de COVID-19, fizeram com que o lançamento na região precisasse ser adiado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 28 de outubro.