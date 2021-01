League of Legends: Wild Rift apresenta 5 novas skins Guardiã Estelar

League of Legends: Wild Rift continua com um forte começo em 2021 com a introdução de ainda mais conteúdo, desta vez cinco novas skins favoritas dos fãs de LoL.

A amplamente popular linha de skins Guardiãs Estelares finalmente começou a entrar em Wild Rift, começando com as skins correspondentes para Ezreal, Janna, Jinx, Lulu e Lux.

Junte-se às Guardiãs Estelares no Wild Rift, que terá servidor nas Américas em março!



Os jogadores de League of Legends para PC estarão familiarizados com essas skins, pois elas já estavam disponíveis no jogo. Desde a sua introdução, as Guardiãs Estelares têm sido algumas das aparências mais populares do jogo devido aos seus efeitos visuais e de áudio únicos e ao seu design brilhante excepcional.

Todas essas skins estão agora disponíveis na loja do jogo Wild Rift pelo preço de 1.325 Wild Cores.

Ao longo do mês até agora, Wild Rift começou o ano apresentando uma variedade de novos campeões através da atual Expedição Yordle, mas também uma variedade de skins não apenas para esses novos campeões, mas também para outros campeões previamente introduzidos no jogo.

Where will your journey lead you? Traverse Runeterra to find a band of mischievous yordles (plus a bunch of Bandle City goodies) in the Yordle Expedition. pic.twitter.com/BQJfedipYv — League of Legends: Wild Rift (@wildrift) January 8, 2021

Os jogadores que desejam ganhar os últimos campeões Yordle têm até 29 de janeiro para completar as missões do evento, caso contrário, para reivindicar esses campeões, eles terão que ser comprados na loja do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 20 de janeiro.