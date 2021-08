League of Legends – Congregação das Bruxas 2021 | Missões e Marcos

O mais recente evento de League of Legends é sobre a leal Congregação das Bruxas, que está tentando atacar novamente o recanto do Bosque do Sabugueiro em busca de vingança e renascimento dos seus ídolos caídos, os Deuses Antigos. Você também pode se juntar a esta aventura e seguir as ordens dos Deuses Antigos na esperança de colher recompensas exclusivas.

O evento começou em 12 de agosto de 2021 às 17h00 e vai até 14 de setembro de 2021 às 03h59. Os jogadores podem ganhar emblemas até o último dia do evento, mas não precisam usá-los todos de uma vez. O prazo para gastar os emblemas é 29 de setembro de 2021 às 03h59, e eles se transformarão automaticamente em essência azul após o término do período.

Embora existam algumas missões gratuitas disponíveis, você precisará comprar o passe de batalha por 1.650RP se quiser mais emblemas. Por este preço, você terá acesso a missões exclusivas, 200 emblemas de evento e quatro orbes de evento desde o início. Para uma análise completa do evento, visite o site oficial da Riot.

Missões de Marco

Existem 20 missões de Marcos disponíveis, e elas são desbloqueadas após completar o objetivo anterior. Cada missão exige que você marque 15 pontos com o Passe do Evento já adquirido. Cada vitória do jogo dá cinco pontos, enquanto cada derrota nos modos de jogo do LoL dá dois pontos. Você também pode ganhar pontos em Teamfight Tactics: atingir uma posição entre os quatro primeiros conta como uma vitória, enquanto terminar entre os quatro últimos conta como uma derrota.

MISSÃO DE MARCO DA CONGREGAÇÃO DAS BRUXAS RECOMPENSA 1 de 20 Ícone Passe do Evento Congregação das Bruxas 2021 2 de 20 5 Pontos de Prestígio 3 de 20 Bônus de EXP de 10 vitórias 4 de 20 5 Pontos de Prestígio 5 de 20 E aí [Emote da Evelynn Congregação das Bruxas] 6 de 20 5 Pontos de Prestígio 7 de 20 1.500 Essências Azuis 8 de 20 5 Pontos de Prestígio 9 de 20 Olhe nos meus olhos [Emote da Cassiopeia Congregação das Bruxas] 10 de 20 5 Pontos de Prestígio 11 de 20 A caçada começa! [Emote do Warwick Deus Antigo] 12 de 20 1.500 Essências Azuis 13 de 20 500 Essências Laranja 14 de 20 Emote Misterioso permanente 15 de 20 1 Gema 16 de 20 1 Chave Hextec 17 de 20 1 Baú do Mestre-Artesão 18 de 20 750 Essências Laranja 19 de 20 Orbe Congregação das Bruxas 2021 20 de 20 1 Gema

Ganhando Emblemas

Existem algumas maneiras de ganhar emblemas, dependendo se você tem o passe de batalha ou não. Se você não possui o passe, pode completar as seguintes missões para obter recompensas grátis. Os jogadores só podem terminá-las uma vez e devem cumprir os objetivos em ordem. O último objetivo é uma exceção: está disponível desde o primeiro dia e não tem pré-requisitos de missão.

MISSÃO CONGREGAÇÃO DAS BRUXAS OBJETIVO 1; OU OBJETIVO 2 RECOMPENSA(S) 1 Vença uma partida com, como ou contra Malphite, Warwick ou Ashe Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 2 Tenha 12 estruturas destruídas pela sua equipe (torres e inibidores) Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 3 Elimine 30 Campeões Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 4 Cause 90.000 de Dano Físico a Campeões Jogue 6 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021/Ícone Congregação das Bruxas 2021 5 Vença uma partida com, como ou contra Cassiopeia, Ahri ou Evelynn Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 6 Consiga um Placar de Visão de 60 Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 7 Consiga um Placar de Controle de Grupo de 50 Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 8 Cause 72.000 de Dano Mágico a Campeões Jogue 6 partidas 25 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 9 Abata 10 Campeões Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 10 Abata 12 monstros da selva com efeitos (Rubrivira, Azuporã) Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 11 Abata 350 tropas Jogue 4 partidas 20 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 12 Jogue 2 partidas com, como ou contra skins Congregação das Bruxas ou Deus Antigo Jogue 6 partidas 25 Emblemas Congregação das Bruxas 2021/Cápsula de Eternos * Jogue 30 partidas – 50 Emblemas Congregação das Bruxas 2021 / 1 Orbe Congregação das Bruxas 2021

Todos os jogadores desde o primeiro dia também ganharão emblemas para cada jogo por meio de missões repetíveis do Banco de Emblemas. Enquanto os proprietários do passe de batalha obtêm os emblemas em seus inventários, aqueles que não possuem o passe irão obtê-los em seu banco, e a única maneira de acessá-los é comprando o passe de batalha.

OBJETIVO RECOMPENSA Vença uma partida PvP gerenciada em Summoner’s Rift (SR) 10 Emblemas Perca uma partida PvP gerenciada em SR 5 Emblemas Vença uma partida PvP gerenciada de ARAM 6 Emblemas Perca uma partida PvP gerenciada de ARAM 3 Emblemas Atinja uma posição no TFT: 1° ou 2° 8 Emblemas Atinja uma posição no TFT: 3° ou 4° 6 Emblemas Atinja uma posição no TFT: 5º ou 6º 4 Emblemas Atinja uma posição no TFT: 7º ou 8º 2 Emblemas Vença uma partida PvP gerenciada de Todos por Um 6 Emblemas Perca uma partida PvP gerenciada de Todos por Um 3 Emblemas

Se você tiver o passe de batalha, também terá acesso a missões semanais exclusivas que lhe darão um total de 1.000 emblemas ao longo do evento.

MISSÃO DE VITÓRIAS SEMANAIS OBJETIVO RECOMPENSA CRONOGRAMA Semana 1 Faça 35 pontos 230 Emblemas 12 de agosto às 17h00 BRT – 14 de setembro às 03h59 BRT Semana 2 Faça 35 pontos 230 Emblemas 19 de agosto às 17h00 BRT – 14 de setembro às 03h59 BRT Semana 3 Faça 35 pontos 230 Emblemas 26 de agosto às 17h00 BRT – 14 de setembro às 03h59 BRT Semana 4 Faça 50 pontos 310 Emblemas 2 de setembro às 17h00 BRT – 14 de setembro às 03h59 BRT

Loja do Evento

Depois de ganhar emblemas, você pode gastá-los na loja de emblemas específica do evento. Para aqueles que querem acumular ao máximo, existe uma skin LeBlanc Congregação das Bruxas Edição de Prestígio pelo preço de 2.000 emblemas, exigindo que você jogue vários jogos e complete todas as missões. Se você não tem muito tempo para investir, no entanto, você pode se contentar com outras recompensas, como fragmentos de campeões aleatórios (50 emblemas), emotes misteriosos (60 emblemas), chaves hextec (60 emblemas), Orbe Congregação das Bruxas 2021 (200 emblemas), vários ícones e bordas (de 250 a 300 emblemas) e outras recompensas exclusivas.

