Lançado trailer de jogabilidade da Vex, próxima campeã do LoL

Preparem-se, fãs de League of Legends, porque Summoner’s Rift pode estar recebendo um toque de monotonia e escuridão em breve. O vídeo da campeã Vex foi oficialmente revelado depois de ser lançado prematuramente pela conta brasileira da Riot Games no Twitter.

O trailer começa com alguns dos personagens mais alegres do LoL, como Lux, Zoe e Fizz pulando de um lado para o outro sendo brilhantes e felizes. Mas Vex é vista deitada de bruços enquanto ela responde grogue ao barulho, “me deixe em paz, estou dormindo…”

Cor? Alegria? Dar a mínima pra alguma coisa? Tô fora. 🙄 pic.twitter.com/jB9VdkX17e — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) September 2, 2021

Suas habilidades são então colocadas em exibição total. Ela primeiro atira em Zoe com um projétil largo que atravessa seu inimigo. Parecida com a ultimate de Ezreal, Barragem Incendiária, mas é escura e sombria em comparação com as luzes brilhantes de Ezreal. Também não é uma habilidade global, mas em vez disso, viaja a uma distância razoável de Vex. Depois, ela vai na ponta dos pés até a selva, onde é confrontada por Fizz.

Conforme Fizz salta sobre a parede, uma marca pode ser vista sobre sua cabeça. E quando a sombra de Vex puxa algo do Trapaceiro das Marés, essa marca desaparece. Quando Fizz passa por ela, ele fica aterrorizado. Não se sabe o que esta marca faz ou o que causa o medo, no entanto.

Depois disso, Vex mostra uma habilidade de área de efeito carregada que aumenta de tamanho primeiro antes de se ativar e causar medo em qualquer coisa em seu raio. Parece ser facilmente evitável por si só, mas quando combinada com outras habilidades, pode ser uma ferramenta de zoneamento incrível para ajudar a controlar áreas do mapa, como o Barão ou o covil do Dragão.

Por último, o vídeo revela o que parece ser sua ultimate. A equipe inimiga está pegando um Dragão quando de repente Vex lança sua sombra de uma distância significativa para atingir Teemo. Ela instantaneamente se teleporta para sua posição e o abate. Ela então joga sua sombra para mais dois inimigos para se teleportar para eles. Ela também atinge Tristana, que tenta pular por cima da parede em segurança, mas Vex a segue e limpa o chão com todo o time adversário.

Bem no final do vídeo, a Riot também mostra uma possível skin para Vex que a tem vestida de branco e dourado. Vex será a primeira campeã yordle a ser lançada desde Gnar em 2014. Muitos jogadores do LoL ficarão curiosos para ver exatamente o que suas habilidades fazem e que tristeza ela pode trazer para a fila solo.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 02 de setembro.