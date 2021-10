Kennen tem uma taxa de vitórias de 71 por cento no Mundial 2021 após 17 jogos disputados

Muitos campeões entraram e saíram do meta durante o Campeonato Mundial de League of Legends 2021. Há, no entanto, um yordle específico da rota topo que apareceu nas mãos de várias estrelas do torneio: Kennen.

Com algumas das jogadas mais eletrizantes do evento até agora, Kennen tem a segunda maior taxa de vitórias de qualquer campeão com pelo menos 10 jogos disputados no Mundial, de acordo com o Oracle’s Elixir. Com pouco mais de 70 por cento, Kennen está atrás apenas de Syndra na categoria, ao mesmo tempo que ostenta o quinto lugar no ranque de mais abates.

O Coração da Tempestade tem sido uma escolha para vários jogadores do topo neste mês devido à sua habilidade de virar lutas de equipe com sua ultimate de área de efeito, Turbilhão Cortante. Ele também pode passar pela maioria das fases iniciais de rota por causa de seu alcance, e ele pode escapar de algumas situações terríveis com o bônus de velocidade de movimento em sua habilidade Investida Relâmpago.

Nos estágios posteriores do jogo, a explosão total de Kennen e as habilidades de luta em equipe são mortais nas mãos de um jogador profissional, especialmente quando combinadas com os esforços coordenados de uma equipe. Os flancos de Kennen decidiram jogos ao longo deste torneio e proporcionaram aos espectadores muitos momentos para comemorar.

Com 17 jogos disputados e apenas cinco derrotas, você pode esperar ver mais de Kennen nos próximos dias. Jogadores como Khan da DWG KIA, Canna da T1, Rascal da Gen.G e Fudge da Cloud9 o escolheram em sua participação para a Summoner’s Cup e, em muitos jogos, vimos jogadas de destaque nessas partidas.

Por exemplo, Khan levou Kennen para o segundo jogo de sua equipe contra a MAD Lions durante a série das quartas de final, e ele foi fundamental para a recuperação da vitória.

Amanhã, veja se Rascal ou Fudge escolhem Kennen durante as quartas de final da Gen.G e C9, onde eles e sua equipe decidirão quem continua com o sonho do Mundial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de outubro.