Katarina, Master Yi e Tryndamere são os próximos campeões a ganhar skins Lua Sangrenta

Katarina, Master Yi e Tryndamere se juntarão à linha de skins Lua Sangrenta de League of Legends este ano, anunciou a Riot Games antes da Atualização 10.3.

Com a adição desses três campeões, a lista dos Lua Sangrenta passou a 19 campeões. Não se sabe onde os novos campeões se encaixam no folclore das skins, se eles fazem parte do culto ou são demônios reais da lua sangrenta. Mas todos eles ainda parecem visualmente ótimos e aderiram muito bem ao tema da linha de skins.

League of Legends on Twitter PBE Preview Blood Moon Katarina, Tryndamere, and Master Yi https://t.co/JcRrt6fB69

A animação da ultimate e de retorno de Katarina são as partes mais bonitas de seu kit, com símbolos rituais antigos em torno de sua Lótus da Morte e flores sutis flutuando ao seu redor enquanto ela se levanta voltando para a fonte de sua equipe.

Tryndamere e Master Yi são um pouco mais simples em design, embora ainda tenham os trajes clássicos da Lua Sangrenta com máscaras únicas e chifres. Faz sentido que eles não sejam tão visualmente impressionantes, pois suas habilidades não são tão intensas mecanicamente em comparação com outros campeões na coleção de skins.

Devemos ver essas skins no Summoner’s Rift em algum momento da próxima atualização do League, Atualização 10.4, que deve ser lançada na quinta-feira, 20 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.