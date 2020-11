K/DA fará parte de Just Dance 2021

Fãs de Just Dance em todo o mundo serão presenteados com uma novidade. A Riot Games e a Ubisoft apresentaram uma nova parceria que envolve a K/DA, o grupo virtual de K-pop de League of Legends.

No Just Dance 2021, você poderá dançar “Drum Go Dum”, uma das novas músicas da K/DA. A Ubisoft confirmou a notícia com um pequeno trailer, mas as coisas ainda estão sendo mantidas em segredo, então só foi mostrada uma prévia rápida do jogo.

Let me show you what you been missing. 🥁#KDA x #JustDance2021 pic.twitter.com/FdPnMS9h1m — Just Dance 2021 (@justdancegame) November 24, 2020

Faz muito sentido, considerando a ênfase que os clipes da K/DA dão para dança e coreografia. Em breve, você poderá aprender todos os passos na série Just Dance.

Se quiser dançar mais músicas do grupo virtual, talvez você se decepcione. No momento, “Drum Go Dum” parece ser a única música confirmada da K/DA no jogo.

Mas isso ainda pode mudar, caso a parceria da Riot e da Ubisoft se estenda — e caso essa primeira música lançada faça sucesso. Então, fãs de LoL, preparem-se para dançar um pouco se quiserem ver mais músicas da K/DA em Just Dance no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 24 de novembro.