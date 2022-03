Jogadores do LoL enfrentam banimentos permanentes misteriosos em provável erro

Muitos jogadores de League of Legends que esperavam jogar o jogo neste fim de semana foram recebidos hoje com uma mensagem indicando que cometeram as piores ofensas do jogo, encerrando suas contas completamente.

Um grande número de jogadores do LoL está relatando que, ao entrar no jogo, eles recebem uma mensagem que indica que suas contas foram “suspensas permanentemente”. Parece não haver nenhuma razão exata para que essas suspensões tenham sido emitidas em massa, e muitos jogadores estão dizendo que não cometeram nenhum ato que resultaria nessa punição.

Alguns jogadores estão tendo sucesso em sair e voltar ao jogo repetidamente, enquanto outros continuam a enfrentar a mensagem gritante cada vez que fazem login.

Normalmente, suspensões permanentes não podem ser resolvidas quando emitidas pela Riot Games, então parece que essa onda de punições em massa pode ser resultado de um erro do lado da Riot. No entanto, suspensões permanentes raramente são emitidas para contas imediatamente. Os jogadores geralmente enfrentam vários avisos que restringem seu jogo por determinados períodos de tempo antes de receberem um banimento permanente.

A Riot ainda não divulgou uma declaração em relação a esse problema no momento da redação deste artigo, embora pareça estar atormentando uma grande parte da base de jogadores e impedindo que eles façam login com sucesso no jogo. Os jogadores podem obter ajuda entrando em contato com o suporte do LoL. No entanto, a equipe de suporte provavelmente será inundada com perguntas sobre essas suspensões permanentes, a maioria das quais parece ser dadas por engano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de março.