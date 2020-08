Jogadores de LoL descobrem uma maneira de remover o golem inimigo do mapa em Blitz do Nexus usando erros

Os jogadores do LoL continuam impressionando a todos com suas habilidades de Sherlock Holmes.

No mapa mais recente lançado para o Blitz do Nexus, várias interações já foram descobertas. Um deles conta com o desligamento do golem inimigo durante todo o jogo usando o gancho do Blitzcrank.

Se um jogador entra no canhão e conecta o golem dentro dele, o golem dispara e não se move ou ataca ninguém pelo resto do jogo. O famoso localizador de erros do League of Legends, Vandiril postou esse erro no início da semana, incluindo outros também em um vídeo de quatro minutos.

De acordo com outros jogadores do subreddit de League of Legends, esse erro pode ser replicado usando outros campeões com deslocamento também, incluindo Syndra e Tahm Kench. Syndra e Tahm Kench podem pegar o golem usando habilidades como Devorar ou Força da Vontade antes de entrar no canhão.

Enquanto alguns jogadores se concentram no aspecto divertido do modo, outros tentam interromper a experiência do jogo usando uma variedade de erros.

Os fãs podem esperar que a Riot Games implemente uma correção para erros como esse antes que eles se espalhem e estejam presentes em todos os jogos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 02 de agosto.