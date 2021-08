Jogadores de LoL acertam as ultimates globais com perfeição para um abate do outro lado do mapa

Uma equipe de jogadores de League of Legends conseguiu uma combinação perfeita usando apenas as ultimates globais para garantir o abate de um alvo inimigo desavisado.

Em um clipe postado no YouTube no início desta semana, quatro jogadores do LoL coordenaram suas ultimates para abater um jogador inimigo que estava simplesmente cuidando da própria vida. O clipe começa com um jogador de Zed abatendo tropas pacificamente sob sua torre do meio com todo o time inimigo fora de vista e longe da rota meio. Em segundos, porém, uma enxurrada de ultimates globais atingiu o jogador de Zed.

O primeiro ult global a atingir o jogador de Zed foi uma Flecha de Cristal Encantada (R) de uma Ashe inimiga. A flecha atordoou o jogador de Zed por três segundos e meio (porque viajou a maior distância possível), o que acabou sendo tempo suficiente para o time coordenar suas ultimates no alvo.

Em três segundos e meio, o jogador de Zed foi bombardeado por uma Bomba Megainfernal (R) de Ziggs, um Super Mega Míssil da Morte (R) de uma Jinx adversária e, finalmente, um Barragem Incendiária (R) de um Ezreal. Nenhum dos jogadores que usaram suas habilidades para causar dano ao Zed estava dentro de seu campo de visão. Em alguns casos, as ultimates estavam sendo lançados de três a quatro telas de distância.

Para piorar as coisas, o quinto campeão do time inimigo era Karthus, que provavelmente teria lançado Requiem (R) para terminar o trabalho se as primeiras quatro habilidades finais não causassem dano suficiente ao jogador de Zed para eliminá-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 28 de agosto.