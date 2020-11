Jogadores daltônicos do LoL estão relatando dificuldade em distinguir entre os novos ícones de itens na atualização 10.23

A revisão do sistema de itens da pré-temporada renovou todos os ícones do jogo.

A revisão massiva da Riot do sistema de itens é certamente muito para os fãs de League of Legends. Mas jogadores daltônicos podem estar em desvantagem ainda maior.

O jogador do LoL u/evsboi, que tem deuteranomalia (o tipo mais comum de daltonismo vermelho-verde), explicou em um post do Reddit hoje que a nova loja “não é compatível” com jogadores daltônicos. Isso torna difícil para ele distinguir entre tons de vermelho, amarelo e verde, bem como tons de roxo e azul. Ele disse à Dot Esports que a “loja antiga era muito melhor”, já que muitos dos novos ícones na atualização 10.23 são “muito detalhados” e “usam as mesmas cores”.

“Os novos Glacieterno e Limiar da Noite, por exemplo, usam muitos azuis / roxos e tudo se mescla quando é pequeno, deixando-me com o que parece um quadrado roxo em meu inventário”, disse evsboi ao Dot Esports em uma mensagem do Reddit. “Na loja antiga eu poderia diferenciar os itens pela forma, mas não posso fazer isso na loja nova porque os itens parecem apenas quadrados coloridos.”

Mesmo que o LoL ofereça uma opção daltônica para deuteranomalia, evsboi diz que só muda a cor de coisas específicas no jogo, como veneno. Isso não parece afetar os itens. Ao tentar avaliar os itens de um inimigo em questão de segundos após abrir a janela de estatísticas, um jogador daltônico pode perder tempo tentando identificar os novos itens rapidamente.

Evsboi afirma que nunca teve problemas com a loja antiga, pois os itens tinham designs mais simples e um “esquema de cores mais amplo”. Mas ele diz que lutou no passado com o contraste entre a barra de saúde normal e cinza de Tahm Kench, bem como vendo habilidades de skins como Jhin Cosmos Negro ou Ezreal Fliperama.

Captura de tela via Riot Games

Dot Esports perguntou a duas outras pessoas que tiveram deuteranomalia sobre os ícones de itens renovados. Um com um caso mais suave disse que não há uma “grande diferença de cor” entre alguns dos itens com matizes semelhantes, mas afirma que pode distingui-los por causa de suas formas. Outro disse que seu “tempo de compras quase dobrou desde a atualização”, identificando vários itens que se combinam, como Força da Trindade, Medalhão dos Solari de Ferro e Égide de Fogo Solar.

Evsboi admite que implorar à Riot para reverter a arte para um design mais simples seria uma “pergunta irreal”. Ele ofereceu algumas sugestões razoáveis, no entanto. Aumentar o tamanho do ícone ou adicionar contornos grossos aos itens pode facilitar a visualização de suas formas. E talvez a Riot pudesse permitir que os jogadores usassem os ícones do antigos, como legado, como fazia com o cursor, embora isso não ajudasse com as novas armas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de novembro.