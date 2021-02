Jogador de Samira consegue 5 abates no nível 1 na fila solo do LoL

Samira é uma das atiradoras mais populares de League of Legends no momento. Ela tem aparecido em muitos momentos de destaque do competitivo e da fila solo devido aos seus enormes picos de energia, depois de ter alguns itens.

Mas um jogador do LoL recentemente postou um clipe mostrando o poder de Samira mesmo sem seus itens. O jogador abateu cinco no início do jogo graças a algumas decisões inteligentes.

Samira e seu parceiro de rota, Alistar, ficaram no arbusto do rio na rota inferior depois de dizerem ao caçador para fazer o vermelho sozinho. Eles esperaram pacientemente pelos oponentes Swain e Ashe antes de iniciarem rapidamente com o arremesso de Alistar, seguido pela passiva de Samira para maior controle de grupo. Samira eventualmente pegou o primeiro abate em Ashe.

Embora jogadas como essa sejam comuns na fila solo, não acabou aí. Enquanto perseguiam Swain, Samira e Alistar correram para o caçador adversário, Ekko. Logo depois, o Galio da rota meio inimiga veio se juntar à briga também. O que parecia ser uma tática simples para forçar feitiços de invocador acabou sendo uma grande vitória para Samira e seu parceiro, que abateu várias vezes na troca de nível um.

Enquanto a parte inferior do mapa se divertia, a ilha da rota superior provavelmente parecia uma prisão para o time adversário. Ninguém quer que o atirador adversário tenha cinco abates em três minutos de jogo, sem saber como pará-los.

Mas este clipe mostra que às vezes pode ser benéfico para um jogador da rota inferior não ajudar o caçador no primeiro campo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 15 de fevereiro.