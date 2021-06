Jogador de LoL consegue a ultimate perfeita de Lux no ARAM

Às vezes, tudo, e quase todos, se alinham perfeitamente para criar um jogo épico no LoL.

No clipe compartilhado por uma jogadora de Lux, ela foi capaz de abater quatro membros do time adversário com uma única explosão de sua ultimate.

A configuração veio por cortesia da equipe, porém, com Ziggs, Tahm Kench e Xayah usando suas habilidades para enfraquecer os inimigos, enquanto Ornn segurou alguns no lugar com a ajuda de sua Investida Calcinante.

Enquanto a preparação e a execução foram quase perfeitas, a Sona do time inimigo foi capaz de escapar do pentakill desejado de Lux. Com este tipo de ímpeto de abater do seu lado, o time azul venceu a partida.

Embora uma configuração como essa não aconteça com todos, esta não é a primeira vez que este usuário compartilha um evento semelhante em um ARAM. Em fevereiro, SimplyEggplant compartilhou um clipe deles jogando de Liliia, onde a ultimate perfeita foi capaz de botar para dormir todos os cinco membros do time adversário e permitiu que eles garantissem o penta.

Existem muitos campeões do LoL que são capazes de jogadas chamativas, e parece que não vai demorar muito para esse jogador continuar a iluminar seus inimigos.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 29 de junho.