Jayce e Galio são alvos da Riot para enfraquecimentos no PBE

Jayce e Galio são dois dos campeões de maior destaque no estado atual do competitivo de League of Legends. No Mid-Season Invitational da semana passada, Jayce teve uma taxa de vitórias de 67% e Galio foi escolhido 40 vezes. Com a dominância deles, a Riot implementou mudanças no servidor de testes (PBE) de LoL.

Eles passam longe dos campeões mais fortes, especialmente jogando solo, mas sua presença no competitivo é massiva. Galio e Jayce sempre são vistos em todo torneio profissional e são ameaças a qualquer composição. Jayce é forte na rota do topo, e a utilidade de Galio faz dele um suporte muito forte.



Para combater isso, o alvo foi o Disparo Chocante de Jayce (Q de Canhão). Os números de dano foram aumentados, mas a porcentagem do dano de ataque base foi reduzido. Isso deve ajudar a balancear Jayce sem fazer com que ele deixe de ser uma opção confiável para a rota superior.

Disparo Chocante (Q de Canhão)

Dano aumenta de 65/110/155/200/245 (+120% do DAb) para 70/115/160/205/250 (+100% DAb)

As mudanças de Galio já foram mais pesadas. O dano de seu Escudo de Durand (W) e Soco Justiceiro (E) foi reduzido. Isso significa que ele ainda será um suporte completo no fim do jogo, mas o começo terá menos impacto. Ele não vai mais ter tanta facilidade em partir para cima dos oponentes na rota. Em vez disso, Galio vai precisar ser mais passivo nessa fase do jogo.



Escudo de Durand (W)

Dano mínimo reduzido de 20/30/40/50/60 (+20% Poder de Habilidade) para 10/20/30/40/50 (+30% PH).

Dano máximo reduzido de 60/90/120/150/180 (+60% PH) para 30/60/90/120/150 (+90% PH).

Soco Justiceiro (E)

Dano reduzido de 100/135/170/205/240 para 80/120/160/200/240.

De modo geral, as mudanças a esses dois campeões devem ser positivas para um meta saudável. Jayce e Galio ainda serão escolhas concorridas no competitivo, mas não devem ser uma ameaça tão exagerada.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 24 de maio.