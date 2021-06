Já se passaram mais de 1.000 dias desde que Kayn recebeu uma nova skin

Um campeão em League of Legends atingiu um marco hoje, mas não é por um bom motivo. Hoje faz mais de 1.000 dias desde que Kayn recebeu uma nova skin em League of Legends.

O campeão, lançado em julho de 2017, conta atualmente com uma sua skin base e mais duas opções. Kayn Caçador de Almas surgiu na época da introdução do campeão ao jogo e foi uma versão do campeão inspirada nas Ilhas das Sombras.

Em 2018, Kayn recebeu sua mais recente skin até o momento. Kayn Odisseia trouxe um toque espacial para seu visual, mas ele está sem sorte desde então.

Kayn é o único campeão que faz parte do infame “clube dos 1.000 dias sem skin” no momento em que este artigo foi escrito, de acordo com o usuário do Reddit FalconGaels, que está acompanhando as skins de cada campeão. Mas pode haver mais pessoas para se juntar a ele ainda este ano.

Em um documento criado por Raid Boss Morde, você pode ver que Fiddlesticks e Dr. Mundo se juntarão a Kayn se não receberem uma nova skin nos próximos meses. Com Mundo sendo retrabalhado, é provável que ele seja tratado com tendo uma skin nova em breve, mas as chances de Fiddlesticks parecem pequenas.

Este ano foi uma grande anomalia em termos de skins do LoL. O documento mostra um gráfico do número médio de skins lançadas para campeões a cada ano. O que começou em um nível surpreendentemente alto de 10,2 em 2009, agora caiu para apenas uma única skin no ano, em média, até agora.

Com o design de personagem complexo de Kayn, pode ser um desafio criar novos visuais que façam justiça a ele. Mas os fãs do LoL e os jogadores de Kayn provavelmente esperam ver algo novo para o Ceifador das Sombras em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 09 de junho.