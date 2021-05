Istanbul Wildcats derrota a MAD Lions e consegue primeira vitória no MSI 2021

A representante da Turquia deixou as coisas no Grupo B mais emocionantes.

O quinto dia do Mid-Season Invitational 2021 começou emocionante, com uma vitória da Istanbul Wildcats (TCL) sobre a MAD Lions (LEC).

Muitos especialistas de League of Legends tinham suas dúvidas sobre a Wildcats, que perdeu suas primeiras três partidas no campeonato. Do outro lado do Summoner’s Rift, muitos fãs europeus estavam confiantes, pois seus representantes haviam derrotados todos os concorrentes. Mas hoje pareceu que a MAD Lions estava um passo atrás de seus oponentes nos estágios mais avançados da partida.

No início, a MAD Lions controlou bem o jogo, com ótimas lutas e rotações inteligentes. Eles até conseguiram a Alma do Dragão aos 17 minutos, além de manter vantagem de 3.900 de ouro aos 19 minutos.

Quanto mais o jogo avançava, no entanto, mais a Wildcats encontrava lutas favoráveis — o posicionamento favorecia sua composição, que tinha campeões como Orianna, Volibear e Leona. A MAD Lions também não conseguiu encontrar boas iniciações nos estágios avançados do jogo, mesmo tendo campeões como Zoe, Nautilus e Lee Sin para isolar e eliminar inimigos.

O atirador veterano HolyPhoenix encontrou alguns abates que permitiram que ele escalasse e passou a causar muito dano à MAD Lions, enquanto a Wildcats dominava as lutas a partir dos 20 minutos de jogo. A Kai’Sa terminou a partida com seis abates e seis assistências, sem ser eliminada nenhuma vez. O suporte da IW, Farfetch, também teve ótimas iniciações com a ultimate da Leona, conseguindo parar jogadores importantes da MAD e virando a luta a favor de seu time.

Com essa vitória, a IW (1-3) movimentou as coisas no grupo. Se continuarem jogando nesse nível, a concorrência com a paiN Gaming (1-3), a PSG Talon (3-1) e a MAD Lions (3-1) por uma vaga na próxima fase fica mais forte. Seus próximos oponentes são a PSG Talon e a PaiN Gaming. A MAD, por outro lado, precisa se recuperar para enfrentar o restante de seu grupo do MSI 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 10 de maio.