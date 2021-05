Huni sobre desempenhos consistentes e o valor da experiência do jogador na função de treinador

O topo de League of Legends disse que está aberto ser treinador no futuro.

De volta à América do Norte depois de umas férias rápidas na Coreia do Sul, o jogador de rota, Heo “Huni” Seung-hoon, da TSM sentou-se com o Dot Esports para dar uma olhada em sua carreira global, o ambiente de equipe e o papel de treinador de Bjergsen.

Com três regiões importantes de League of Legends e nove organizações em seu currículo, Huni é impelido pela ideia de experimentar coisas novas. Mas o que o fez dar o salto da Coreia do Sul para as regiões ocidentais foi a possibilidade de ser o melhor jogador do campeonato. Ele explicou que a chave para seu desempenho consistente é a comunicação com os companheiros de equipe e a capacidade de se adaptar a novos ambientes. “Eu sou um cara engraçado”, disse Huni. “Tento ser amigável e ajudar a equipe o máximo que posso.”

A TSM apostou em seu ex-meio Bjergsen para liderar a equipe na posição de técnico principal. Discutindo as principais diferenças entre ter um treinador principal que já foi um jogador profissional e um que não tem experiência de campo, Huni disse que os ex-profissionais trazem a perspectiva do jogador para a função de treinador.

“Não importa o que aconteça, você será capaz de entender mais do lado do jogador e sua visão do jogo é melhor”, disse Huni. Quando questionado se ser treinador era uma possibilidade no futuro para Huni, o topo respondeu com um forte “definitivamente”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Laralunardi no Dot Esports no dia 15 de maio.