Homem chinês é preso jogando League of Legends em cibercafé

Um policial chinês encontrou mais do que esperava quando entrou em um cibercafé com amigos para jogar League of Legends: acabou prendendo um suspeito de um crime a partir de seu ranque no jogo.

Segundo uma reportagem de 8 de agosto no Biajiahao.com, o policial Zhang Yihao, da cidade de Chongqing, estava de folga e jogando LoL com alguns amigos em um cibercafé quando foi anunciado nos alto-falantes que um dos melhores jogadores do servidor Ionia tinha entrado no local.

Ansioso para ver um jogador do Desafiante jogar, o policial foi até ele, onde percebeu que seu rosto era familiar. Yihao reconheceu o jogador como suspeito de crimes recentes. Antes de chamar seus colegas para ajudarem a prendê-lo, ele confirmou a identidade do jogador.

Um vídeo da cena pode ser encontrado no canal do Elephant News no YouTube e mostra o jogador sendo levado pelos policiais.

Em alguns cibercafés da China, é anunciado pelos alto-falantes quando um jogador de alto nível no servidor aparece no local. Isso pode ajudar esses jogadores a conseguirem reconhecimento na comunidade local. Mas, no caso deste jogador, a atenção pode ter sido indesejada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 16 de agosto.